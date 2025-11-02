8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當埸命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場命殞。警員於現場檢獲遺書，案列「自殺」處理，事主死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
醫管局精神健康專線： 2466 7350
明愛向晴軒： 18288
東華三院芷若園： 18281
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
珍惜生命｜觀塘女子膠袋笠頭輕生 母揭發惜太遲
昨晚(1日)8時許，警方接獲一名女子報案，指其29歲的馮姓女兒在觀塘敬業街61號一個單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女子倒卧在單位床上，頭笠膠袋，膠袋連著一罐氣體。女子當場證實死亡。am730 ・ 3 小時前
油麻地搭棚工墮斃僱主罰9萬分90期還 律政司申刑罰覆核 官押後再訊待被告提供收入證明
2022 年 5 月，一名搭棚工在油麻地吳松街舊樓的 6 樓外牆搭棚時，安全繩斷裂墮下身亡。涉事僱主被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等 3 罪，經審訊後被裁定罪成，罰款 9 萬元，分 90 期繳交。律政司申請刑罰覆核（法律 101 文章），指刑罰欠阻嚇力、繳款期限過長。法庭線 ・ 1 天前
青朗公路警方電單車與私家車相撞 交通警倒地
青朗公路往九龍方向今早10時26分發生交通意外，警方電單車與私家車相撞，造成3人受傷，其中交通警一度倒地等候救援。 據網上片段所見，交通警倒地，沒有郁動，旁邊有幾名人士圍著交通警，表情驚訝。至於警方電單車在路中翻倒，有配件四散。私家車則車尾凹陷，警方正調查意外原因。am730 ・ 1 天前
博物館嘉年華︱免費派千個雪山菠蘿包 港式奶茶即沖示範 料2.5萬人次入場 即睇搶眼打卡位︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康文署「繽Fun博物館嘉年華」11月1日至2日舉行在尖沙咀露天廣場，舉行大型戶外活動，有六大展區，包括巨型桌遊、最多可以12人混戰乒乓球桌、復古照相攤館等，又會派發1000個雪山叉燒菠蘿包給市民試食，以及6場「非遺」港式奶茶沖泡示範。康文署估計兩日合共有2.5萬人次遊玩。Yahoo新聞 ・ 1 天前
維港海上巡遊｜彩蛋率先揭曉 四大充氣雕塑明出巡 三隻人偶將驚喜現身海面 金鐘設無人機謝幕（附明日航行路線）｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一連八日的「維港海上大巡遊 Water Parade」活動明日閉幕，重頭戲四大充氣雕塑海上巡遊將於明日下午壓軸登場，途經添馬公園、東岸公園及星光大道。據《Yahoo新聞》了解，主辦方準備了兩大彩蛋給市民，包括三隻角色人偶將於海上出巡，伴隨四大人氣角色多啦A 夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU 巨型海上充氣雕塑於維港亮相。此外，傍晚時分金鐘海域將設無人機表演，為活動謝幕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
涉城市大學及又一城非禮2名男子 男學生准保釋待12.24再訊
【on.cc東網專訊】一男學生涉於城市大學和又一城非禮2名男子，被控非禮等3罪，今（1日）於西九龍裁判法院首次提堂。裁判官批准被告以2,000港元保釋，並押後案件至12月24日以待辯方索取文件。on.cc 東網 ・ 1 天前
九龍城酒店男子昏迷送院亡 3男女涉販毒被捕(更新)
【07:20更新】案件交由九龍城警區重案組跟進調查。經翻查閉路電視及進一步調查後，發現該名報案人與兩名男子曾從上址涉案房間把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。 檢一萬元K仔及依托咪酯煙彈 人員於該涉案房間內發現一些含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒「依托咪酯」am730 ・ 1 天前
屯門俄籍醉娃持鐵錘大鬧車房 涉管有攻擊性武器被捕
【on.cc東網專訊】今早(2日)8時46分，屯門新安街18號怡華工業大廈地下一間車房，一名姓雷(47歲)男職員報案，指與一名外籍女子在上址疑因噪音問題爭執，期間被該名女子懷疑以一鐵錘指嚇。警員接報到場，經初步調查，該名持香港身份證的俄羅斯籍40歲女子涉嫌「管有on.cc 東網 ・ 2 小時前
尖沙咀動物醫院遭淋紅油 警追緝涉案男子
尖沙咀有動物醫院遭淋紅油。今日(2日)上午8時許，警方接獲尖沙咀一間動物醫院的職員報案，稱店舖外遭一名男子淋紅油破壞。警方將案件列作刑事毀壞案跟進，正追緝涉案男子下落。am730 ・ 2 小時前
青朗公路警察電單車與私家車相撞三人傷
【Now新聞台】青朗公路有警察電單車與私家車相撞，三人受傷。交通警員身體多處受傷，需要戴上頸箍固定頭部，由救護車送去瑪嘉烈醫院治理；私家車男司機受輕傷，坐在路邊向警員講述意外的經過。警察電單車車頭嚴重損毀，零件四散在地上，私家車左邊車尾凹陷。早上十時許，私家車與警察電單車在青朗公路往荃灣方向行駛，去到大欖隧道出口相撞，意外中有三人受傷。警方封閉兩條行車線調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
英國火車持刀攻擊10傷 兩嫌被捕
（法新社亨丁頓2日電） 英國一列開往倫敦的火車發生大規模持刀傷人事件，造成10人送醫，其中9人據報有「危及性命」傷勢。警方今天深夜逮捕兩名嫌疑人。法新社 ・ 45 分鐘前
美國政府關門食物券中斷 42.5萬家庭受衝擊
（法新社休士頓1日電） 美國民主和共和兩黨國會議員在支出上的歧見，讓聯邦政府10月1日關門至今。主管葛林（Brian Greene）告訴法新社說，美國營養補充援助計畫中斷，光是休士頓就有約42.5萬戶家庭受到影響，「所有社區都在加緊努力，在這段期間協助這些家庭」度過難關。法新社 ・ 45 分鐘前
希臘克里特島爆發家族世仇槍擊 釀2死多傷
（法新社雅典1日電） 希臘官方媒體報導，克里特島（Crete）一處村莊今天發生槍擊事件，至少造成2人喪生死亡、多人受傷，疑與家族世仇有關。雅典通訊社（ANA）報導，這起槍戰發生在克里特島首府艾拉克隆（Iraklio）西南方約52公里的山區村莊沃里齊亞（Vorizia），死者包括1名約50歲的女性。法新社 ・ 5 小時前
羅浮宮搶案嫌犯巴黎出庭 被竊珠寶仍下落不明
（法新社巴黎1日電） 巴黎檢方告訴法新社，多名本週因涉嫌羅浮宮珠寶搶案被捕的嫌犯，今天在巴黎法院出庭接受法官訊問。法國當局最初宣布逮捕兩名嫌犯，檢方本週表示，警方又在巴黎及其周邊、特別是巴黎北郊的塞納—聖但尼（Seine-Saint-Denis）地區拘捕5人，其中包括1名主嫌。法新社 ・ 18 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅哥深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 22 小時前