宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
嘉華集團持續支援大埔災後重建 再捐1,207萬港元
主席呂耀東呼籲化愛心關懷為力量 與社區並肩同行 12月7日齊投票 共建希望明天
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月6日 - 嘉華集團（「集團」）持續關注大埔災後的社區需要，期望為受影響居民與相關的善後及復原工作提供適切支援。繼早前集團及集團主席呂耀東先生以個人名義合共捐出1,000萬港元，今日，集團宣布，將原定用於「共建未來・感謝有您」商界同盟全城大抽獎的獎金合共1,207萬港元，全數捐贈至香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。此外，集團旗下多間公司亦一起展現同心守望的精神，向員工發起募捐賑災，當中亦包括銀河娛樂集團的澳門員工，不僅設立了專屬帳戶及捐款箱，以便利有心的同事自願參與，為進一步支持員工善舉，集團更推行一對一等額配對捐款，按員工所捐出的善款金額提供等額配對，連同員工的相關善款全數捐贈至「大埔宏福苑援助基金」，與員工合力向受災社區加強支援，擴大援助成效。
集團主席呂耀東先生表示：「我們再次向受災居民及其家人致以最誠摯的慰問。嘉華集團札根香港，多年來秉持以心為善的精神，與社區同舟共濟。在此困難時刻，我們期望凝聚集團上下的力量，化愛心與關懷為行動，更進一步積極支援受影響居民及社區的相關復原工作。」
呂耀東先生冀社區早日重建及復原，並誠懇呼籲市民於12月7日積極參與投票，為新一屆立法會選出賢能之士，為香港的未來建設更美好的家園，投下寶貴一票。
上週，集團旗下嘉華建材義工隊已迅速動員前往大埔社區中心及船灣過渡性房屋「善樓」，協助受影響家庭進行物資搬運、派發及暫住房屋清潔整理工作，以實際行動紓緩居民過渡期的壓力。集團秉持「取諸社會，用諸社會」的宗旨，將繼續以多元化方式支持社區，與香港共渡時艱、共建未來。
Hashtag: #嘉華集團
https://www.linkedin.com/company/k-wah-group/?originalSubdomain=hk
https://www.facebook.com/kwahgroup
Wechat: 嘉华集团 K. Wah Group
https://www.youtube.com/@kwahgroup
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於嘉華集團
嘉華集團於1955年由呂志和博士於香港創立，至今已成為業務多元化之跨國綜合企業，主要從事房地產開發與投資、大型娛樂度假設施、酒店及建築材料，投資遍及中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市。集團旗下包括兩間香港上市公司──嘉華國際集團有限公司（股份代號：00173）及銀河娛樂集團有限公司（股份代號：00027，為恆生指數成份股）、仕德福國際酒店集團和嘉華建材有限公司，附屬公司逾200間。
公司網址：
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
嘉華集團支援大埔災後重建 再捐1207萬港元
嘉華集團持續關注大埔災後的社區需要,期望為受影響居民與相關的善後及復原工作提供適切支援。繼早前集團及集團主席呂耀東以個人名義合共捐出1000萬港元,上周五集團宣布,將原定用於「共建未來.感謝有您」商界同盟全城大抽獎的獎金合共1207萬港元,全數捐贈至香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。此外,集團旗下多間公司亦一起展現同心守望的精神,向員工發起募捐賑災,當中亦包括銀河娛樂集團(00027.HK)的澳門員工,不僅設立了專屬賬戶及捐款箱,以便利有心的同事自願參與,為進一步支持員工善舉,集團更推行一對一等額配對捐款,按員工所捐出的善款金額提供等額配對,連同員工的相關善款全數捐贈至「大埔宏福苑援助基金」,與員工合力向受災社區加強支援,擴大援助成效。集團主席呂耀東表示:「我們再次向受災居民及其家人致以最誠摯的慰問。嘉華集團札根香港,多年來秉持以心為善的精神,與社區同舟共濟。在此困難時刻,我們期望凝聚集團上下的力量,化愛心與關懷為行動,更進一步積極支援受影響居民及社區的相關復原工作。」(BC)#嘉華 #銀娛 #呂耀東 #大埔 #宏福苑infocast ・ 2 小時前
中裕能源(03633.HK)捐出500萬元援助宏福苑火災受影響人士
中裕能源(03633.HK)公布，11月26日，大埔區宏福苑發生嚴重火災，造成重大傷亡及財產損失。在此令人痛心的悲劇面前，公司捐出500萬元援助受影響人士。捐款將專門用於支援受難家庭應付燃眉之急，並協助社區重建。 集團謹此向這次不幸事件中失去摯愛的家庭，包括為拯救生命而英勇殉職的消防員，致以深切慰問、哀悼，並特別對盡職無私的消防員、醫護人員、以及所有協助救援工作的人士致敬，他們的勇氣與奉獻精神鼓舞了所有人。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
京投交通科技(01522.HK)捐贈100萬元支援宏福苑災後重建
京投交通科技(01522.HK)公布，捐贈100萬元支援大埔區宏福苑災後重建工作。公司對在此次火災中不幸遇難的同胞致以深切哀悼，並向受災家庭及受傷人士致以誠摯慰問，亦向所有在救援行動中不畏險境、衝鋒在前的消防及前線救援人員致以崇高敬意。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
中裕能源(03633)捐出500萬元援助大埔宏福苑火災受影響人士
中裕能源(03633)宣布，捐出500萬元援助大埔宏福苑火災受影響人士。該筆捐款將專門用於支援受難家庭應付燃眉之急，並協助社區重建。 (WH)infocast ・ 1 天前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 8 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（18:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755，投票率是25.75%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%功能界別累積投票now.com 新聞 ・ 5 小時前
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
錦綉花園爆5億元維修水管爭議，被指貴過宏福苑大維修，居民質疑工程資料列機密，更指大業主持52%業權卻只付3%費用，引發信任危機。Yahoo 地產 ・ 1 天前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜消防處處長楊恩健：宏昌閣1至2樓竹棚最先起火
【Now新聞台】消防處處長楊恩健稱，初步確認大埔宏福苑大火最先起火的位置是宏昌閣1至2樓的竹棚。 楊恩健接受內地傳媒訪問稱，已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，會透過電腦模擬及視察真實環境，或建構一比一模型確認起火點；又稱當日消防員接報後5分鐘到場，外牆火勢猛烈及迅速蔓延，最大威脅是斷裂墜落的尖銳竹枝和棚架，有消防員被墜落的竹枝擊中昏迷，送院救治。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 1 天前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元
美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 1 天前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 1 天前
立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數跌 晚上同時段累計少 5.2 萬人｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，截至下午 4 時 30 分，地方選區累計 981,777 人投票，累積投票率為 23.76%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距持續擴大。以下午 5 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 1,033,968 人，換言之現屆選舉至今減少了 5.2 萬人投票。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
治療犬默默在災場送暖 災民攬著狗狗放聲大哭
【動物專訊】大埔宏福苑造成逾百人和動物的傷亡，這場火災帶來的傷痛，並非筆墨所能道出。有動物機構帶了兩隻治療犬默默在災場附近，盼望為需要的人送上一個擁抱，帶來一點安慰。 在網上廣傳著幾張相片，是在黑暗的宏福苑中有兩隻小狗靜靜地坐在人群中。原來他們正是動物救援機構唯珍牽Regina帶來的兩隻狗狗丁丁及奇奇。Regina接受本報訪問表示，今次帶兩隻狗狗到災場，狗狗丁丁及奇奇其實是治療犬。以她經驗所知，動物有助令放鬆心情或者舒緩情緒。她見到有不少市民前來摸狗狗、餵他們吃零食，過程中互相傾訴，令情緒放鬆一下。 她分享有些災民本來壓抑着情緒，但當摸摸狗狗，大家傾訴後，也有人攬着狗狗時終忍不住放聲大哭，奇奇及丁丁就充當治療犬的角色，陪伴着大家。 她坦言起初也戰戰兢兢，因為她是眼淺的人，也擔心自己情緒應付不到，所以後來選擇了事發後數天前往，並透過與狗狗的擁抱，互相傾訴，安慰有需要的人。她們打算明天（星期日）黃昏也會再次帶同兩隻狗狗到宏福苑安慰有需要的人。 這兩隻治療犬均曾有悲慘經歷。唐狗奇奇今年4歲，原是一隻倉狗，曾死過翻生。性格善良的他經常被其他狗欺負，最初被送到唯珍牽時也受了重傷，頭殼被其他狗打傷香港動物報 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
從暴漲2600%到蒸發86% 加密圈最熱門交易走向坍塌
Bloomberg 【彭博】-- 年初還被視為股市中最佳交易之一的操作，短短數月間已淪為最糟糕的投資之一。眾多上市公司曾以為發現了永動機般的賺錢之道：動用公司現金購入比特幣或其他數字代幣，股價便會飆升，漲幅甚至超過所購代幣的價值。這一策略由Michael Saylor首創，他將旗下公司Strategy Inc.轉型為公開上市的比特幣持有平台。在2025年上半年，效仿Saylor的百余家企業都從中獲益。這些企業由此被稱為「數字資產財庫」(Digital asset treasuries)，成為公開市場最熱門的趨勢之一，股價飆升之際，從Peter Thiel到川普家族等各界人士紛紛湧入。SharpLink Gaming Inc.Bloomberg ・ 1 天前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過
有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前