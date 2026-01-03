嘉道理農場三週接獲三宗短吻果蝠入校園 30隻短吻蝠部份受傷 專家提醒屬受保護野生動物

【動物專訊】短吻果蝠是本港常見果蝠，擁有大眼睛，樣子猶如小狗，又叫「犬蝠」。嘉道理農場暨植物園表示，其野生動物拯救中心在過去三週接獲三宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案，當中牽涉大概30隻短吻果蝠，部份更有受傷的情況。專家呼籲短吻果蝙是受野生動物保護條例保護，應避免驚擾他們。

翻查紀錄後，嘉道理農場發現其中兩宗求助個案位於同一地點，為兩所相鄰的學校，團隊到場勘察後發現校內雖沒有短吻果蝠常棲息的蒲葵樹，但在附近的一個私人屋苑內發現到三棵被大幅度修剪的蒲葵樹，相信那些短吻果蝠因為修樹而失去家園，導致需要在附近建築物尋找臨時安身之所。

蒲葵這種植物是短吻果蝠的家，一般而言，短吻果蝠日間都會留在蒲葵葉下休息，黃昏至晚上才會外出活動，專家相信蒲葵樹被修剪時，他們仍然在樹下休息，因突然被驚醒，才慌忙逃走。

嘉道理農場強調，所有蝙蝠，包括短吻果蝠都是受野生動物保護條例保護，任何騷擾、驚擾、破壞棲息地，導致動物受傷的行為均屬犯法。如果在修剪植物時，發現任何野生動物如雀鳥及蝙蝠正在棲息，應避免修剪而驚擾他們。

如發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內怎麼辦？嘉道理指請讓蝙蝠留在原處，並確保他們有空間離開，通常他們正在尋找新的家園，暫居建築物數天後便會自行飛走。

一般大眾可能對蝙蝠有負面印象，然而他們在生態系統中擔當了非常重要的角色：不少植物依靠果幅來傳播花粉及種子；而食蟲性蝙蝠亦會捕食大量蚊蠅等害蟲。 如果遇到受傷或無法飛行的動物，請聯絡以下機構尋求進一步協助：

1. 愛護動物協會 2711 1000

2. 漁農自然護理署 1823

3. 嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心 2483 7200 或 6713 9881

愛護動物協會及漁護署接收到的野生動物將直接送到嘉道理的拯救中心，讓動物接受適當的檢查及治療。

