嘉道理農場 11 月舉行籌款活動 首度開放野生動物拯救中心 親身了解救援及復康工作︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】嘉道理農場暨動物園將於 11 月 29 至 30 日舉行第五屆「再森林 · 還原野」尋寶行籌款活動，屆時設有多個工作坊，其中將會首次開放野生動物拯救中心予公眾參觀，讓參加者了解到中心的前線救援和復育工作。

嘉道理農場暨動物園的野生動物拯救中心為全港唯一一個、由漁護署署長簽發特別牌照的非政府野生動物拯救中心，年均拯救約 4000 隻動物，一般不會對外開放。中心的主要工作包括為受傷的野生動物安排合適的復康計劃，待康復後將牠們帶到自然棲息地野放；幫助在非法貿易中被充公的具保育價值的動物，以及教育市民正確的保育資訊。

現時拯救中心主要有三個接收野生動物的途徑，包括愛護動物協會的24小時動物拯救團隊、漁護署、以及市民自行將受傷動物送至中心。

野生動物拯救中心首次對外開放。

近5年最常接收動物的頭三位分別為珠頸斑鳩、麻雀、緬甸蟒。圖中為珠頸斑鳩。

六成救助動物為野生雀鳥

動物保育部保育主任 Bibi 指，香港鳥類物種豐富，記錄了超過 500 種雀鳥，而恆常可見的亦有 200 多種，因此雀鳥是中心的主要救助對象之一。參考 2024 年的拯救數字，當中野生鳥類就佔了 3375 隻接收動物中的63%，即 2131 隻。

這些雀鳥被送至中心的常見原因包括撞傷、被寄生蟲感染、黏到老鼠膠等等。Bibi 補充，由於香港高樓大廈林立，建築物玻璃的反射令鳥類無法識別障礙物，容易造成鳥撞。雀鳥誤黏老鼠膠亦是時有發生，由於中心需要待牠們重新長出新的羽毛才可以安排野放，受影響的雀鳥往往需要在中心待上幾個月至兩、三年不等。

圖中的暖箱被稱為「brooder」，能自動調節溫度、濕度等環境因素，控制中心會安排年幼或需要深切治療的動物會在內接受治療。

近距離接觸動物大使

在嘉道理農場暨動物園接收的野生動物中，有8成都能夠野放，重返大自然。不過，有少部分動物因習慣與人類相處或身體過於虛弱，不適合放生，需要留在園內接受專業護理。園內的阿根廷黑白泰加巨蜥太極則並非本地原生物種，不可以放回野外，因此交由園方飼養。

在活動當日的另一工作坊「動物全接觸」上，參加者就有機會近距離接觸太極等一眾動物 大使 ，並了解牠們背後的故事，加強對自然保育的認識。

阿根廷黑白泰加巨蜥並非本地原生物種，不適宜放歸大自然。

Sasa是赤麂孤兒，自小被拯救團隊以人工方式飼養，已習慣與人類相處，不適合放歸野外。

豹貓Lula曾在園內接受治療，但後來重返野外的情況未如理想，更懷疑被蛇咬傷而患上白內障，導致身體虛弱無法狩獵，最後被帶回嘉道理農場飼養。

遊戲中認識大自然

今年的綠野尋寶活動首度與本港首個社區樹木遊戲《我的小樹靈》合作，將科技與自然結合。參加者將在園內探索白花油麻藤、土沉香、筆管榕等七種植物，用手機掃描植物上的二維碼，只要回答簡單問題和完成相遇任務即可成功收集小樹靈，在遊戲中認識大自然。

參加者可以掃描樹上的二維碼，然後回答問題來解鎖小樹靈。

第五屆「再森林 · 還原野」尋寶行籌款活動由即日起至 2025 年 11 月 1 日接受報名：

綠野尋寶

日期 2025年11月30日（日） 費用 早鳥優惠（即日起至2025年10月17日）

*工作坊及導賞團需另收費

野生動物拯救中心導賞

日期 2025年11月29及30日（六、日） 名額 每日20位，先到先得 費用 $100

自然市集

日期 2025年11月29及30日（六、日） 時間 上午10時至下午4時30分 費用 活動開放予公眾人士參與，未能參加綠野尋寶的公眾人士可於中午12時後支付園區入場費入內參觀自然市集

詳情請參閱活動網址：https://www.kfbgevent-tc.com/