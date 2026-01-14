跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
【嘉頓 X NIKE RUN CLUB】流動車派嘉頓 X NRC限定幸運曲奇、烘焙產品
嘉頓跨界走入賽道，支持Nike Run Club 投入馬拉松比賽，透過不同健康選擇全方位補給跑者能量。於1月16日至18日期間，嘉頓 X Nike+ Run Club 流動打氣車會遊走多區派發嘉頓多款烘焙產品、嘉頓 X NRC限定幸運曲奇等。
於1月18日馬拉松比賽當日，嘉頓打氣車會在比賽現場派發嘉頓 X NRC限定幸運曲奇，配上不同正能量語錄，為參加者打氣、為社區注入動力！
嘉頓 X Nike+ Run Club 流動打氣車詳情
只需現場註冊成為嘉友會APP會員，並在流動打氣車內完成指定遊戲，即可獲得 Garden x NRC限定幸運餅乾一盒，數量有限！
日期 : 2026年1月16日-1月18日
時間和地點：
1 月 16 日：
尖沙咀海防道 / 麼地道遊走
旺角朗豪坊
1 月 17 日：
中環摩天輪
旺角西洋菜街
1月18日：
馬拉松比賽現場
除有流動車派發嘉頓烘焙產品、嘉頓 X NRC限定幸運曲奇外，嘉頓 X NRC更於旺角亞皆老街113號、銅鑼灣百德新街22至36號以及將軍澳唐俊街海天晉設戶外郵箱設打卡位，讓動感包圍全城！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2026/01/16 - 2026/01/18
地點：尖沙咀海防道 / 麼地道遊走、旺角朗豪坊、中環摩天輪、旺角西洋菜街、馬拉松比賽現場
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光
呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 49 分鐘前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎
現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 20 小時前
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 1 天前
《尋秦記》慰勞宴｜「雅夫人」雪梨驚喜現身母子團聚 被指與白百何相似：唔覺似囉！
《尋秦記》電影版火熱上映中，日前票房更已衝破6000萬，向億萬票房邁進，一班演員昨晚（13日）舉行慰勞宴，於劇版飾演「雅夫人」的雪梨亦與於電影版飾演反派Dan的囝囝徐偉檔驚喜現身，與劇版「囝囝」林峯三母子重聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 1 天前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔民政專員換人 食環署助理署長鍾慧婷明起接替 陳巧敏上月路祭衣着惹議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府今（13 日）公布，食物環境衞生署助理署長（街市發展）鍾慧婷明（14 日）接替陳巧敏，出任大埔民政事務專員。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 1 天前
【韓印紅】人氣產品星期三限定優惠（只限14/01）
韓印紅人氣產品在星期三有限定優惠！所有韓國雞蛋1盒低至$16，再送韓國礦泉水500ml 1支，購買實惠裝高麗參送任何韓國草莓一盒，韓印紅午餐肉$15/件、薄切五花腩900g $165/件、韓式半棵泡菜1.1kg $53/件、吉製車厘子$88/2包等。YAHOO著數 ・ 2 小時前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
解讀 | 點解沙比阿朗素教唔掂皇馬？
沙比阿朗素上年夏天接替安察洛堤執掌皇家馬德里，開季頭20場各項賽事贏了17場，於11月時還一度於西甲榜首位置有5分領先優勢，但星期日的超級盃決賽以2比3不敵巴塞隆拿後，球會便跟他分道揚鑣。Yahoo 體育 ・ 1 天前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。姊妹淘 ・ 22 小時前
講多謝 ｜ 沙比阿朗素被炒 皇馬球員態度兩極化
沙比阿朗素（Xabi Alonso）執教皇馬不足八個月後離任之際，這支星光熠熠的銀河艦隊，對於教頭突然走人，態度明顯很不同。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 1 天前