嘩！全港最夢幻聖誕打卡熱點！西九「Merry Balloon」獨家攻略

西九聖誕

知道全港聖誕氣氛最濃郁嘅熱點喺邊度？無疑就係萬眾矚目嘅西九聖誕！

今年西九嘅 「西九聖誕 2025」 絕對係呢個冬日不容錯過嘅焦點！想感受全港最濃郁、最夢幻嘅聖誕氣氛？咁就要嚟全港首個大型冬日 IP 慶典 「Merry Balloon」 啦！呢個將會係你嘅最佳選擇！

🎈 Trip.com 獨家攻略：探索璀璨聖誕世界

立即跟隨 Trip.com 嘅獨家攻略，一同探索西九文化區嘅璀璨聖誕世界！我哋為你詳細整理咗西九聖誕嘅最新活動資訊，包括：

必逛 嘅 西九聖誕市集

一系列必玩活動

超人氣特色打卡位

所有活動嘅開放時間

助您輕鬆規劃一趟完美嘅聖誕之旅！

🛌 Staycation 推薦：延續奇妙旅程

若然想令呢個西九聖誕假期更加圓滿盡興，不妨考慮預訂周邊酒店享受一場奢華嘅 Staycation，為自己同摯愛創造一個難忘嘅聖誕住宿體驗！

西九聖誕好去處

西九繽紛聖誕 2025

喺 2025 年嘅聖誕，西九文化區將會華麗變身為一個閃爍動人嘅冬日仙境！

燈海璀璨 x 節日驚喜

氛圍營造： 成個西九聖誕園區將會被 璀璨嘅燈海點亮 ，處處洋溢住 濃厚而溫馨嘅節日氛圍 。

餐飲購物： 園區內嘅人氣餐廳同特色商舖，亦都精心準備咗一系列期間限定優惠、精緻節日餐單及各式驚喜禮遇。無論您想搵最靚嘅打卡位、盡情購物，定係享受一頓豐盛嘅佳節大餐，都能喺度搵到滿滿嘅新鮮感與樂趣。

🎨 藝文深度 x 溫度體驗

活動豐富： 更令人期待嘅係，西九文化區仲將會舉辦 多場藝文展覽、精彩嘅戶外表演及動感嘅音樂活動 。

全日精彩： 呢度由早到晚都精彩滿載，為您帶嚟一個更具深度、更有溫度嘅西九聖誕體驗，讓您沉浸喺香港城中最迷人嘅聖誕魅力之中！

西九聖誕2025整體活動日期：2025 年 12 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日

地點：西九文化區

西九聖誕, 西九繽紛聖誕 2025

圖片來源：西九文化區官方網站

Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園

作為西九聖誕嘅重頭戲，「Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園」將會以佢獨特嘅充氣裝置，為您打造一個彈力十足、色彩繽紛嘅沉浸式童話世界！

🤸 兩大主題區 x 跳動奇幻國度

精心劃分： 樂園精心劃分咗 兩大主題區域 。

盡情投入： 無論係小朋友定係童心未泯嘅大人，都能喺度盡情跳躍、穿梭，完全投入呢個充滿歡樂與驚喜嘅「跳動」奇幻國度！

呢個充氣樂園絕對係西九聖誕親子同樂嘅絕佳去處！

開放日期：2025 年 12 月 6 日至 2026 年 1 月 4 日（僅限星期六、日及公眾假期開放，請留意具體時間）

地點：藝術公園大草坪

西九聖誕, Merry Balloon Hong Kong 巨型夢幻充氣樂園

（圖片來源：Merry Balloon Hong Kong 官方網站）

Merry Balloon Hong Kong 大型 IP 角色輕氣球巡遊

呢場備受矚目嘅活動，正正就係**「全港首個大型冬日 IP 慶典」**嘅精髓所在！

🤖 經典 IP 角色驚喜登場

多個深受大小朋友喜愛嘅經典 IP 角色，都會以巨型輕氣球嘅姿態驚喜登場：

可愛嘅 Molly

搞怪嘅 海綿寶寶

呆萌嘅 Patrick（派大星）

以及夢幻嘅 Little Twin Stars 等！

🚀 巡遊盛典 x 歡樂推向高潮

佢哋將會集結成一支壯觀嘅巡遊隊伍，緩緩遊走於西九文化區嘅藝術公園，為所有觀眾獻上一場前所未有嘅視覺盛宴！

呢個巡遊勢必將西九聖誕嘅歡樂氣氛推向最高潮！

日期：2025 年 12 月 28 日

巡遊地點：藝術公園海濱東草坪、高草坪、藝術公園草坪及露臺（一樓）及海濱長廊

西九聖誕, Merry Balloon Hong Kong 大型 IP 角色輕氣球巡遊

（圖片來源：Merry Balloon Hong Kong 官方網站）

西九聖誕好去處｜2025 年大華銀行水墨藝術節

除咗歡樂嘅節慶活動，西九聖誕亦為您準備咗一場充滿藝術氣息嘅文化盛宴——「大華銀行水墨藝術節」！

融合傳統與創新的詩意世界

活動精髓： 呢項活動巧妙地融合咗 傳統與創新、視覺與體驗 ，精心規劃咗多元化嘅節目，包括：

引人入勝嘅 藝術展覽 期間限定嘅 音樂演出 富有創意嘅 水墨主題工作坊 以及 沉浸式嘅水墨遊園 。

文化底蘊： 佢誠邀大眾一同走入水墨嘅詩意世界，親身感受佢深厚而細膩嘅文化底蘊。

🖌️ 必玩：「墨彩傳承」工作坊

導師陣容： 特別值得一提嘅係備受期待嘅**「墨彩傳承」工作坊**，將由 13 位本地卓越藝術家 親自擔任導師。

體驗與收穫： 佢哋將憑藉多年嘅創作經驗，引領參加者細味水墨嘅獨特節奏，探索唔同嘅水墨技法。完成之後，參加者仲可以獲得官方參與證書，為您嘅西九聖誕之旅增添一份藝術嘅收穫與回憶！

活動日期：2025 年 12 月 12 日至 12 月 27 日（逢星期五至六開放）

地點：藝術展亭及藝術公園高草坪（部分）

西九聖誕, 2025 年大華銀行水墨藝術節

西九聖誕好去處｜西九街頭表演

當您漫步喺西九文化區，隨時都可能偶遇令人驚喜嘅「西九街頭表演」！

週末限定 x 多元才藝盛宴

表演時間： 呢度匯集咗全港最具魅力與才華嘅街頭藝術家，佢哋會喺 逢星期六、日及公眾假期 ，於園區嘅唔同角落帶嚟 多元且精彩嘅演出 。

豐富節目： 表演類別包羅萬有，例如：

悠揚嘅 現場音樂 、獨特嘅 南音 刺激嘅 馬戲雜耍 、精湛嘅 旋環演示 活力四射嘅 花式足球、花式跳繩 甚至是逗趣嘅 小丑互動 、神秘嘅 魔術 同富有表現力嘅 默劇 等。



靈感注入 x 自由文化

呢度唔單止係一場場自由、多元又充滿生命力嘅街頭文化盛宴，更讓您能夠喺西九嘅開闊景致中，為您嘅西九聖誕旅程注入滿滿嘅創意與靈感，絕對係值得探索嘅西九聖誕好去處！

日期：周末與公眾假期

地點：藝術公園

西九聖誕, 西九街頭表演

圖片來源：西九文化區官方網站

更多香港聖誕好去處

香港繽紛冬日巡禮中環聖誕樹 2025

值得一提嘅係，每年全港矚目嘅「香港最大聖誕樹」，今年將會由西九文化區移師至中環，喺皇后像廣場花園華麗登場，將呢度打造成一片夢幻閃耀嘅聖誕國度！

巨樹矗立 x 浪漫佈置

新焦點： 廣場中央將會豎立起一棵 高達 20 米嘅巨型聖誕樹 ，巍然矗立於城市嘅 心臟地帶 。

周邊佈置： 佢嘅周邊更將會以精緻閃爍嘅聖誕裝飾、巨大嘅禮物盒同可愛嘅玩具主題佈置精心點綴，共同營造出濃厚嘅浪漫氛圍。

呢度絕對係今個冬日，除咗西九聖誕之外，同樣不可錯過嘅必到打卡景點！

亮燈日期：2025 年 11 月 14 日至 2026 年 1 月 4 日

地點：中環德輔道中皇后像廣場花園

香港繽紛冬日巡禮中環聖誕樹 2025

圖片來源：香港旅遊發展局官方網站

光影匯·中環

與巨型聖誕樹同期登場嘅，仲有精彩絕倫嘅「幻彩詠香江」聖誕燈光音樂匯演！

儘管香港最大聖誕樹今年移師到中環皇后像廣場花園，但佢璀璨奪目嘅光芒會與周邊精緻閃爍嘅聖誕裝飾、巨型禮物盒同玩具主題佈置，共同將廣場打造成一個夢幻閃耀嘅聖誕國度。

震撼視聽雙重享受

相互輝映： 呢場匯演將會同 高達 20 米嘅巨型聖誕樹 相互輝映。

效果： 為您帶嚟一場視聽雙重享受，絕對係今個西九聖誕季節，喺城市中心感受節日氣氛嘅另一大亮點！

「幻彩詠香江」聖誕燈光音樂匯演日期及時間：2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 4 日，每晚 7:30 至 10:30（每 30 分鐘循環演出）

地點：中環德輔道中皇后像廣場花園

光影匯·中環

圖片來源：香港旅遊發展局官方網站

更多香港聖誕好去處｜聖誕市集

喺中環皇后像廣場，除咗巨型聖誕樹同燈光匯演之外，您仲可以體驗到由 12 座童話風聖誕小木屋組成嘅「聖誕市集」，為呢片區域再添濃厚冬日氣息！

🏡 小木屋 x 限定美食與禮物

氛圍營造： 每座小木屋都經過精心佈置，伴隨著 璀璨嘅燈飾、誘人嘅香氣同悅耳嘅聖誕音樂 ，洋溢住濃濃嘅節日風情。

市集內容： 市集內將會提供多款聖誕限定美食、溫暖嘅特色熱飲、獨特嘅手作精品及各式應節禮物，等您盡情挑選。

🎁 主題工作坊 x 聖誕手作

互動體驗： 此外，聖誕市集仲會定期舉辦 節日主題工作坊 。

親手創作： 邀請市民與旅客親手創作聖誕手作、花環或冬日小擺設，為您喺西九聖誕期間嘅旅程增添更多參與感與節日暖意。

聖誕市集開放日期：2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 4 日

地點：中環德輔道中皇后像廣場花園

聖誕市集

圖片來源：香港旅遊發展局官方網站

香港酒店推介

規劃您的西九聖誕之旅，別忘了享受專屬優惠！即日起至售完為止，透過Trip.com網頁或應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的獨家折扣。立即點擊，為您的西九聖誕假期預訂最優惠的酒店與活動，讓這個冬天充滿更多驚喜與回憶！此處查看更多！





🏆 賣點： 海港城隔籬，購物狂天堂！

地點無敵： 呢間酒店嘅地理位置真係 無得輸 ！佢就喺尖沙咀海旁，同 海港城 連住，簡直係為咗購物狂度身訂造。你一落樓就可以直衝去名店同百貨公司，買嘢買到手軟都唔怕拎。

海景一流： 由於位處海港城旁邊，好多房型都可以睇到 超開揚嘅維港靚景 。無論係日頭睇船，定係夜晚睇幻彩詠香江，都係極致享受！

適合人士： 主攻購物嘅旅客、想盡享維港海景嘅情侶，同埋追求極致便利嘅家庭客。

馬哥孛羅香港酒店

Shop Now





🏆 賣點： 型格設計，潮人必住！

設計風格： 美麗華酒店走 時尚、型格 嘅路線，裝修充滿現代設計感同藝術氣息，非常受年輕一族同追求品味嘅旅客歡迎。

設施配套： 佢嘅配套設施非常出色，特別係佢嘅 室內恆溫泳池同 Spa 設施 ，可以畀您喺市區中心好好咁「嘆世界」（享受生活）。酒店入面仲有米芝蓮推介嘅食肆，滿足您嘅味蕾！

地點優勢： 位於尖沙咀 彌敦道 心臟地帶，附近食肆林立，去 The ONE 等商場行街都非常方便，係「食買玩」嘅集中地。

適合人士： 追求設計感、潮流品味嘅年輕旅客、需要完善水療設施嚟放鬆身心嘅客人。

香港美麗華酒店

Shop Now





🏆 賣點： 東尖沙咀海傍，性價比高！

地理位置： 位於尖沙咀東部，雖然唔係正正喺最繁忙嘅彌敦道，但勝在 夠靜中帶旺 ，而且靠近 海濱長廊 。出門行幾步就可以沿住海邊散步，非常寫意。

景觀優越： 佢嘅高層客房擁有 極佳嘅維港景觀 ，而且相對唔會被其他高樓大廈遮擋得太嚴重，視野開闊。

服務質素： 作為國際連鎖品牌，佢嘅服務一向穩定可靠，係一間 穩陣、高水準嘅五星級酒店 ，而且喺同級海景酒店中，有時會有 唔錯嘅性價比 。

適合人士： 喜歡寧靜環境但又想享受到尖沙咀便利嘅旅客、對海景有要求，但預算想平衡一下嘅客人。

千禧新世界香港酒店

Shop Now













🎄 2025 西九聖誕活動 Q&A

1. 西九聖誕活動今年何時舉行？

活動時間： 主要活動會自 11 月下旬陸續展開 ，一直延續至 12 月及聖誕節期間 。

溫馨提示： 由於各裝置、表演及市集嘅確切日期或有不同（例如街頭表演和市集可能只在週末舉行），建議您出發前務必留意官方最新資訊，以確保行程無誤。

2. 有哪些聖誕市集可以逛？

中環皇后像廣場市集： 位於 中環 （非西九園區內）有由 12 座童話風小木屋 組成嘅聖誕市集。

市集內容： 販售聖誕美食、節日精品及手作禮物。

特別體驗： 部分攤位更會提供限定工作坊，邀請遊客親手製作聖誕飾品。

3. 可以帶寵物到西九聖誕活動嗎？

西九文化區嘅 藝術公園 是 歡迎寵物 的，您可以帶同您的毛孩一齊喺戶外空間享受聖誕氣氛。

特別注意： 如果您想進入特定室內設施、Merry Balloon 充氣樂園範圍或指定聖誕市集區域，請務必留意場地嘅個別寵物入場規定。建議使用牽繩或寵物袋，並時刻睇管好您的寵物，確保所有遊客都能盡興。



