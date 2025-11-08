器官捐贈「預設默許」或重啟討論 瑪麗肝臟移植中心總監：任何能增加器官捐贈的機制都會響應︱Yahoo

瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁

【Yahoo新聞報道】香港器官捐贈數目一向遠低於需求，目前香港採用「自願捐贈」（ Opt-in ）機制，市民可登記自願捐出器官作移植用途，但死後是否捐贈器官仍須徵求家屬同意。衞生署署長林文健早前表示，希望社會重啟討論器官捐贈改為「預設默許」（ Opt-out ）機制，假設所有市民均同意死後捐出器官，不同意者須在生前提出反對。惟有器官移植機構憂慮政府強行推行會引起社會反感，機制成功與否亦需視乎公眾接受程度。

瑪麗醫院早前於一日內「馬拉松式」完成四宗器官移植手術，包括兩宗肝臟、一宗肺臟、一宗腎臟移植。參與其中的肝臟移植中心總監陳智仁回應關於「預設默許」機制的討論，表示進行移植手術的醫生對於任何能夠增加器官捐贈的機制都會響應：「我們知道現在政府都在探討這個問題，我們都相信往後的日子會有更多和公眾的公開討論，有時候要看回政府或醫護局的決定。」

現時家屬需要簽署同意書後才能確認遺體可捐贈器官，馬錦文呼籲大眾在登記器官捐贈至於，亦需要需要告知家人意願。

器官移植個案遠低全球數字

香港的器官移植手術宗數一向少之又少，平均每天卻有超過 2500 名病人在器官移植輪候名冊上，苦等重獲新生的機會。捐贈者捐出的器官數量遠低於需求，而肺臟、肝臟移植手術對末期器官衰竭病人而言，是唯一的治療方案，但 2023 年至今，本港每年的肝臟移植手術維持在約三十宗，僅設遺體捐贈的肺臟移植手術甚至只有介乎 2 至 5 宗，輪候人數卻有 23 人。

陳智仁解釋，傳統觀念仍影響大眾對器官移植的觀感，家屬普遍會選擇為離逝的家人保留「全屍」，拒絕器官捐贈。即使死者生前有意慾捐贈器官，但因為還未在名冊登記，或登記了卻未有告知過家人，突然意外離世後家人也沒有同意捐贈，最終也會不了了之。