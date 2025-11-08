器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo

（左起）港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文、瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁、肝臟受贈者江小姐、瑪麗議員手術室副顧問護師姚淑華。

【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，器官捐贈在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。

醫護人員短時間內籌備所有資源，包括手術室、人手、流程安排，四宗移植手術順利在 36 小時內完成。

兩宗肝臟手術同時進行

瑪麗醫院對上一次「馬拉松式」接力完成器官移植手術已經是 2018 年，相隔七年後，在同一天內接獲兩位捐贈者無私奉獻適合的器官。瑪麗醫院動員超過 50 名醫護及員工，包括外科移植臨床團隊、器官捐贈聯絡主任、手術室團隊等，調動手術室和人手資源，爭分奪秒在 36 小時內完成兩宗肝臟、一宗肺臟、一宗腎臟的移植手術，四位受贈者目前均已出院，情況穩定。

回顧當日經歷，肝臟移植中心總監陳智仁指，肝臟團隊在早上到九龍某醫院摘除第一位捐贈者的肝臟時，在另一醫院的第二位捐贈者情況不穩，團隊需要儘快趕往摘除第二個肝臟，並派出另一肝臟團隊立刻開啟第二宗肝臟手術：「當肝臟被摘除出來後，我們時間就要倒數了。因為器官本身沒有血液供應， 太久沒有血液供應，器官自然要壞死，我們就要立刻派第二隊醫護團隊開第二台手術。」

江小姐多年來飽受先天性多發性肝囊腫折磨，肝臟體積無限擴大，令腹部突起，原有肝臟被摘除後，經量度後發現重量更達十公斤（瑪麗醫院提供照片）。

肝臟患先天性囊腫無限增生 術後脫離輪椅代步困境

48 歲的江小姐是今次其中一位接受肝臟移植的病人，她在二十歲左右已受肝臟問題困擾，2022 年 9 月確診先天性多發性肝囊腫， 肝臟不停長出水泡，體積無限擴大，病情持續惡化。二十多年來，江小姐飽受疾病折磨，每星期都要到醫院抽走腹水。呼吸困難令她行走都成問題，需要以輪椅代步，平日睡覺亦不能躺平。她甚至因為無力登上公共交通工具，不能外出工作。

江小姐當日收到醫院突如其來的電話，讓她立刻到醫院進行各項檢查，準備接受移植手術。這通電話，她已經等待了三年，出門後腦袋一片空白，除了緊張、喜悅，亦擔心身體是否能挺過手術。江小姐感恩自己最終可以順利完成手術，現在可以慢慢走路，減少喘氣，睡覺也可以躺平：「以前我靠輪椅出入，因為肚子太大了 … 將來自己想多些去旅行、做自己之前未完成的事、可以上班工作。」

江小姐分享手術前後心境，感恩獲肝臟捐贈，現時已可以慢慢走路、睡覺也可以躺平。

器官移植個案遠低全球數字

香港的器官移植手術宗數一向少之又少，平均每天卻有超過 2500 名病人在器官移植輪候名冊上，苦等重獲新生的機會。捐贈者捐出的器官數量遠低於需求，而肺臟、肝臟移植手術對末期器官衰竭病人而言，是唯一的治療方案，但 2023 年至今，本港每年的肝臟移植手術維持在約三十宗，僅設遺體捐贈的肺臟移植手術甚至只有介乎 2 至 5 宗，輪候人數卻有 23 人。

陳智仁解釋，傳統觀念仍影響大眾對器官移植的觀感，家屬普遍會選擇為離逝的家人保留「全屍」，拒絕器官捐贈。即使死者生前有意慾捐贈器官，但因為還未在名冊登記，或登記了卻未有告知過家人，突然意外離世後家人也沒有同意捐贈，最終也會不了了之。

港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文表示，不少危急患者未輪候到器官捐贈已經病逝，即使尚有「人工心臟」、「洗腎」等治療方案暫時維持病人生命，但他們仍生活在水深火熱之中，與器官移植的成效大相逕庭。

今日（8 日）也是「器官捐贈日」，馬錦文感恩這次參與「馬拉松式」器官移植手術的所有醫護和員工的統籌和協調，並呼籲大眾支持器官捐贈：「我們可以做「Sign up」，即是登記器官捐贈。第二就是「Speak out」，告訴家人、身邊的人知道，我有一個捐贈的心願，也把器官捐贈的信息廣傳給身邊的人知道。」

近年器官移植數據仍然低迷，遠低於輪候危急患者需求。

現時家屬需要簽署同意書後才能確認遺體可捐贈器官，馬錦文呼籲大眾在登記器官捐贈至於，亦需要需要告知家人意願。