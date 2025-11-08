iHerb雙11優惠全網限時74折
器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo
【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，器官捐贈在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。
兩宗肝臟手術同時進行
瑪麗醫院對上一次「馬拉松式」接力完成器官移植手術已經是 2018 年，相隔七年後，在同一天內接獲兩位捐贈者無私奉獻適合的器官。瑪麗醫院動員超過 50 名醫護及員工，包括外科移植臨床團隊、器官捐贈聯絡主任、手術室團隊等，調動手術室和人手資源，爭分奪秒在 36 小時內完成兩宗肝臟、一宗肺臟、一宗腎臟的移植手術，四位受贈者目前均已出院，情況穩定。
回顧當日經歷，肝臟移植中心總監陳智仁指，肝臟團隊在早上到九龍某醫院摘除第一位捐贈者的肝臟時，在另一醫院的第二位捐贈者情況不穩，團隊需要儘快趕往摘除第二個肝臟，並派出另一肝臟團隊立刻開啟第二宗肝臟手術：「當肝臟被摘除出來後，我們時間就要倒數了。因為器官本身沒有血液供應， 太久沒有血液供應，器官自然要壞死，我們就要立刻派第二隊醫護團隊開第二台手術。」
肝臟患先天性囊腫無限增生 術後脫離輪椅代步困境
48 歲的江小姐是今次其中一位接受肝臟移植的病人，她在二十歲左右已受肝臟問題困擾，2022 年 9 月確診先天性多發性肝囊腫， 肝臟不停長出水泡，體積無限擴大，病情持續惡化。二十多年來，江小姐飽受疾病折磨，每星期都要到醫院抽走腹水。呼吸困難令她行走都成問題，需要以輪椅代步，平日睡覺亦不能躺平。她甚至因為無力登上公共交通工具，不能外出工作。
江小姐當日收到醫院突如其來的電話，讓她立刻到醫院進行各項檢查，準備接受移植手術。這通電話，她已經等待了三年，出門後腦袋一片空白，除了緊張、喜悅，亦擔心身體是否能挺過手術。江小姐感恩自己最終可以順利完成手術，現在可以慢慢走路，減少喘氣，睡覺也可以躺平：「以前我靠輪椅出入，因為肚子太大了 … 將來自己想多些去旅行、做自己之前未完成的事、可以上班工作。」
器官移植個案遠低全球數字
香港的器官移植手術宗數一向少之又少，平均每天卻有超過 2500 名病人在器官移植輪候名冊上，苦等重獲新生的機會。捐贈者捐出的器官數量遠低於需求，而肺臟、肝臟移植手術對末期器官衰竭病人而言，是唯一的治療方案，但 2023 年至今，本港每年的肝臟移植手術維持在約三十宗，僅設遺體捐贈的肺臟移植手術甚至只有介乎 2 至 5 宗，輪候人數卻有 23 人。
陳智仁解釋，傳統觀念仍影響大眾對器官移植的觀感，家屬普遍會選擇為離逝的家人保留「全屍」，拒絕器官捐贈。即使死者生前有意慾捐贈器官，但因為還未在名冊登記，或登記了卻未有告知過家人，突然意外離世後家人也沒有同意捐贈，最終也會不了了之。
港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文表示，不少危急患者未輪候到器官捐贈已經病逝，即使尚有「人工心臟」、「洗腎」等治療方案暫時維持病人生命，但他們仍生活在水深火熱之中，與器官移植的成效大相逕庭。
今日（8 日）也是「器官捐贈日」，馬錦文感恩這次參與「馬拉松式」器官移植手術的所有醫護和員工的統籌和協調，並呼籲大眾支持器官捐贈：「我們可以做「Sign up」，即是登記器官捐贈。第二就是「Speak out」，告訴家人、身邊的人知道，我有一個捐贈的心願，也把器官捐贈的信息廣傳給身邊的人知道。」
其他人也在看
病人四年前照腸胃鏡腦缺氧昏迷 家屬質疑醫委會調查失當促回應
【Now新聞台】一名病人2021年照腸胃鏡時腦部缺氧至今仍昏迷，家屬向醫委會投訴，上月獲回覆指將終結對涉事醫生的紀律行動。家屬質疑調查過程草率，本台向醫委會查詢暫未獲回覆。陳小姐的胞弟陳淑偉四年前，因為身體不適到一所內視鏡中心求診。醫生建議他在監察麻醉下，進行腸胃鏡檢查，期間他懷疑腦部缺氧，經搶救後，至今仍維持植物人狀態。陳小姐事後向涉事中心索取兩份麻醉紀錄，比對後發現血壓及血氧飽和度數據不一，於是向醫委會投訴。醫委會最終回覆指，經獨立專家審視後，認為事件不涉及醫生及麻醉師行為失當，拒絕就個案展開研訊。病人胞姐陳小姐：「為甚麼我之前拿了報告回來有這麼多疑點？醫委會數個字就抹殺所有，其實對我弟弟很不公平，因為他做這個手術也沒想過會這嚴重。對我們家庭來說很傷痛，這數年不敢提、不敢說，沒想到香港醫療體系這麼差。」目前醫委會處理投訴時，會先交由初偵會審議，獨立專家需要時介入。協助求助個案的社協質疑醫委會未有充分考慮麻醉紀錄前後不同的理據。社區組織協會幹事彭鴻昌：「那兩份紀錄是形容兩種不同的情況，無論那一份是真，那一份是假也好，其實最基本的要弄清楚事發的情況是怎樣。專家有沒有看過？不知道。專家看now.com 新聞 ・ 19 小時前
公院殮房遺體存放收費｜ 醫管局：料實際繳費個案少於一成 經濟困難家庭可申請豁免｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】醫管局上周五（10月31日）在憲報公布，明年起公立醫院遺體存放服務實施收費，原方案僅設3日免費期，引起坊間爭議，有業界表示事前未獲諮詢。當局今（8 日）「轉軚」，將免費存放期延長至 28 日，醫管局下午見記者時解釋，收費方案旨在減輕公立醫院殮房使用率長期飽和，相信方案優化後實際需繳費個案少於一成，會設費用減免機制，確保市民不會因為經濟原因而不能為先人處理後事。Yahoo新聞 ・ 1 天前
基因編輯新突破 科學家成功修改基因或可永久降低壞膽固醇 減少終身服藥需要︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國研究人員首次利用 CRISPR 基因編輯技術，有望永久降低膽固醇水平，或可令部分患者毋須終生服藥。新研究結果刊登於《新英倫醫學雜誌》，並於美國心臟協會在新奧爾良舉行的年會上發表。Yahoo 健康 ・ 19 小時前
廣東清遠近千貓被「放生」水庫釀數百貓慘死 內地救貓義工急徵獸醫團隊支援
【動物專訊】「放生」等如「放死」！廣東清遠近日發生借「放生」之名殘害近千隻貓貓事件，狀甚驚慌的貓貓被人困籠運到迎咀水庫「放生」，結果多隻貓貓溺水慘死，多隻貓貓失蹤，幸運獲內地義工救起的貓貓，不少都生病或受傷。有內地義工向本報求救，指現時已救起約330隻貓，但被逼在3天內遷離安置點，一方面急尋新的安置點和領養家庭，另一方面亦急尋獸醫和醫護人士幫忙，因為很多貓貓健康情況很不樂觀，希望香港的動物救援機構和獸醫團隊也可伸出援手。 根據內地傳媒報道及社交媒體影片，事發於11月1日在廣東清遠迎咀水庫，當時有3輛白色客貨車駛至，10多名戴口罩人士將約1000隻貓從數十個鐵籠中倒出，貓貓被「放生」時顯得十分驚慌，有些貓被人用竹竿趕落水庫，不幸遇溺，有些貓則被趕及叢林，現場充滿貓貓哀鳴。 有關影片的拍攝者在文中寫上「此次放生的貓咪包括4565斤＂中貓＂（每斤5元）、879斤＂大貓＂（每斤8.5元），加上700元運費，合計5444斤約1120只貓，總花費30997元。」 那些害貓人士更在現場以喇叭播放《大悲咒》，有人舉著「積德行善，放生救苦」，但結果是大量貓貓遇害、受傷和受驚。根據傳媒報道，有路過人士質疑香港動物報 ・ 1 天前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
公眾殮房免收費延至28日 李夏茵：兩年檢討一次 特殊情況獲豁免
公立醫院殮房明年起由免費改為按日收費，惟引起社會爭議，遺體免費存放期最終由首3日延長至28日。醫管局行政總裁李夏茵表示，內部早已檢討收費與否，強調原意是落實「用者共負、能者多付」原則；而知悉市民大眾關注收費後，決定檢討收費機制。am730 ・ 19 小時前
黃翠如趁岀埠享受二人世界 自爆忙湊蕭哈哈忽略蕭正楠被「詐型」
黃翠如自從誕下蕭哈哈後便忙於湊仔，被老公蕭正楠「詐型」，指她忽略了自己。黃翠如與蕭正楠近日趁着岀埠開工，把握二人世界的良機，相信這次岀Trip令夫妻感情升溫。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【財圈識真假】Netflix再施財技 股份拆細谷估值
各位「巴打」，本港YouTube頻道「試當真」於5周年的大日子「執笠」，告別呈獻之作《墨魚遊戲2》的龐大規模和嘉賓陣容，堪稱是本港YouTube史上最大型綜藝節目。「高仁指點」話你知，《墨魚遊戲2》是參考Netflix劇集《魷魚遊戲》的「二次創作」（有人亦說是「抄襲」），Netflix受惠《魷魚遊戲》熱爆而搶去不少觀眾，並且刺激股價持續造好，該公司近日再施展股份拆細財技。信報財經新聞 ・ 6 小時前
人工智能健康建議準確嗎？ 或會錯誤診斷及不當治療建議 專家教學安全發問技巧︱Yahoo
【Yahoo健康】愈來愈多人把人工智能聊天機械人當作健康諮詢工具。專家指，它們可協助列出覆診時要問的問題、用簡單語言解釋病歷術語，並帶你逐步理解診斷或治療方案；但同時會「亂講」與出錯，曾有不當建議帶來實際傷害，因此用家須保持審慎。Yahoo 健康 ・ 1 天前
全運會｜李家超：倍感光榮香港會全力辦好賽事
【Now新聞台】行政長官李家超在開幕式致辭指，對香港回歸後首次有份舉辦全運會感到無比光榮，會全力辦好相關賽事。粵港澳三地首次聯辦全運會，廣東省委書記黃坤明在開幕禮上致辭指國家主席習近平出席開幕式，充分體現對全運會的高度重視。廣東省委書記黃坤明：「我們將當好東道主，展現新風采，全力奉獻一屆簡約、安全、精彩的體育盛會。」行政長官李家超致辭，指會全力辦好賽事。行政長官李家超：「我們都深感鼓舞、倍感振奮，充分體現國家對大灣區協同發展的堅定支持，這是香港融入國家發展大局的體現之一，意義重大、影響深遠。香港特區政府對肩負使命感到無比振奮，定不負重託，全力辦好賽事。」澳門行政長官岑浩輝就指會緊密協作，發揮制度優勢。澳門特區行政長官岑浩輝：「從籌備到實施，粵港澳三地始終同心同向、緊密協作，充分發揮制度優勢和區域合作的力量。我們充滿信心，在中央政府的引領下，粵港澳大灣區的明天必將更加美好。」今屆全運會是首次在粵港澳三地聯辦，公路自行車等部分賽事在開幕式前已經舉行。#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
廣州直擊｜全運會開幕禮場館有不少觀眾打卡或買紀念品 入場前需接受多重安檢
【Now新聞台】全運會今日在廣州開幕，本台記者林凱潼下午約5時身處舉行開幕典禮的廣州奧林匹克體育中心，現場所見場館內大部分區域都坐滿觀眾，但因目前時間尚早，不少入場人士均在附近拍照留念，或前往場館樓下的紀念品店購物。開幕典禮的入場門券色調以紅金色為主，設計相當華麗。手持門券人士入場前需先集中在另一地方接受安檢，之後再分批乘車到達場館，車程需時半小時，抵達後需再次接受安檢才可進場。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
全運會開幕式融合傳統文化元素 觀眾感驚喜
【Now新聞台】有現場觀眾指，開幕式表演融合了本地傳統文化元素，大飽眼福。馬先生：「我覺得表演很精彩，因為第一次來感受這個氣氛，我覺得很榮幸。我見到前面有一些我們傳統粵劇的元素，音樂一播起來，就覺得很震撼。」董小姐：「在敲鑼打鼓，中國傳統，加上京劇，再加上那些小孩子的表演，我覺得真的特別的好，還有舞龍舞獅，也非常的好，非常喜歡。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
螺栓螺帽藏250萬元可卡因空運抵港 20歲收貨男涉販毒被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於10月31日在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元，並拘捕一名男子。on.cc 東網 ・ 1 天前
豬頸肉食譜｜蜜汁韓醬焗豬頸肉 (附影片)
豬頸肉的做法可說是變化多端。。。這個蜜汁韓醬會是你喜歡的味道嗎 食譜短片連結 https://youtu.be/8uUmR-WmdIY FB: 文迪廚房 https://www.facebook.com/mandykitchens/Cook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
是小米 17 系列的 4 倍多，iPhone 17 系列國內激活量突破 825 萬台!
根據最新機構統計數據，iPhone 17 系列在中國市場表現依舊強勢，自發布以來國內激活總量已突破 825 萬部，展現出蘋果在高端手機市場無可撼動的領導地位。其中，頂配機型 iPhone 17 Pro Max 更是創下驚人紀錄，單一機型銷量達 395.7 萬部，幾乎佔據整個系列半壁江山，充分顯示消費者對頂級旗艦的強烈需求。Mobile Magazine ・ 1 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
啟德全運會票務中心櫃桶被撬 未有損失 重案組跟進
啟德的全運會票務中心發生懷疑爆竊案。今日(9日)早上近11小時，警方接獲職員報案，指位於啟德的全運會票務中心，有一個櫃桶被撬開，懷疑遭到爆竊。am730 ・ 17 小時前
大鳴大放｜有意見指本地服務質素不及內地 黃傑龍稱香港以熱情待客見稱(羅泳思報道)
【Now新聞台】政府推廣禮貌運動和好客之道，擔任優質旅遊服務協會主席六年、即將卸任的黃傑龍接受本台專訪，稱理解市民對業界服務有要求，認為香港是以熱情招待見稱，而無論是本地員工或輸入勞工，也有提供專業服務。 政府積極推廣香港成為好客之都，不過有意見認為北上消費的體驗和服務態度較本地好。負責推廣商戶提供優質服務的優質旅遊服務協會主席黃傑龍在本台節目《大鳴大放》回應稱，內地服務一向是「平靚正」見稱，市民難免會要求本地業界與內地看齊，但業界也一直有進步，而餐飲業輸入勞工時都有提供額外培訓確保質素。優質旅遊服務協會主席黃傑龍：「香港(待客之道)是比較熱情或效率的，不是說內地人較好或服務好些，大家千萬不要有這種偏見。可能因為法例要求，(公司)要付工資中位數，他(外勞)的人工高了幾倍，所以對他來說是很吸引的工作，他們來港就會很珍惜。通常我們經驗，他們相對勤力，可能語言上與本地人相比不是那麼好，但都懂得說廣東話為多。」的士司機服務態度一直引起廣泛關注，黃傑龍曾提出研究擴大優質旅遊服務計劃至的士業界。不過卸任在即的他預料，由於的士業並非協會會員，故未能成事，但認為的士車隊已有助改善行業形象和服務質素。黃now.com 新聞 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限09/11）
萬寧官網限定出位價Protector 3D成人立體口罩裸粉色 30片買一送一；符合ASTM Level 3、BFE/PFE/VFE>= 99%標準，三層保護設計、獨立包裝，簡易舒適耳圈帶設計。YAHOO著數 ・ 23 小時前
科笛:痤瘡藥物一項中國III期臨床試驗事後分析被選在CDA年會口頭發言
科笛－Ｂ(02487.HK)宣布，集團CU-10201(外用4%米諾環素泡沫劑)治療中度至重度面部尋常痤瘡的早期療效的一項中國III期臨床試驗的事後分析，被選為在第二十屆中國醫師協會皮膚科醫師年會暨全國美容皮膚科學大會(第二十屆CDA年會)上口頭發言。CU-10201是全球首個且唯一一個獲批用於尋常痤瘡治療的外用米諾環素，也是首個獲得中國國家藥品監督管理局優先審評審批資格批准上市的外用米諾環素。CU-10201針對中國中度至重度尋常痤瘡患者的12周療效與安全性，已通過III期臨床試驗證實。本事後分析旨在評估CU-10201在中國中度至重度面部尋常痤瘡患者於治療第一周和第二周的早期療效。療效分析顯示，CU-10201在治療中國中度至重度面部尋常痤瘡患者中，表現出快速起效的顯著特點。於治療第一周即可觀察到炎性皮損的顯著改善，而第二周時療效進一步增強。這些早期療效資料表明，CU-10201可為尋常痤瘡患者提供快速緩解症狀的治療選擇，具有重要的臨床意義。(ST)infocast ・ 2 小時前