器官捐贈︱衞生署盼重啟討論「預設默許」 林哲玄指可讓「沒所謂」市民參與 專家憂觸動家屬情緒︱Yahoo

現時香港採用「自願捐贈」（Opt-in）制度。Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】衞生署署長林文健早前表示，希望社會重啟討論器官捐贈「預設默許」（選擇退出）機制，認為只要市民擁有選擇權，便不涉人權問題。他指，本港約有 40 萬人登記器官捐贈，按人口比例仍屬偏低，期望透過檢討制度，鼓勵更多市民參與。

現時香港採用「自願捐贈」（Opt-in）制度，市民需主動登記成為捐贈者，而死後仍須徵得家屬同意。截至 8 月底，「中央器官捐贈登記名冊」共有 407,196 名登記者，每日約有 2 千名病人正輪候器官移植。今年截至 10 月，全港錄得 34 宗肝移植手術，其中 18 宗屬屍肝移植、16 宗為活肝移植。

協會憂強推會引社會反感

香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡今日（7 日 ）接受電台訪問時表示，預設默許機制能否在港成功，關鍵取決於市民的接受程度。她認為，若政府強行推行，有可能引起社會反感，甚至導致醫護與市民之間出現矛盾。她建議當局加強宣傳及教育，讓公眾了解器官捐贈的意義，否則即使更改制度，捐贈率亦未必上升。

廣告 廣告

周嘉歡指出，部分歐洲國家採用「選擇退出（Opt-out）」制度後成效良好，但也有如新加坡等地捐贈率仍不理想。她提到，新加坡曾出現家屬拒絕讓死者器官被取用的情況，認為若本港考慮引入相關制度，必須同時尊重死者家屬的意願和情緒。

現時市民需主動登記成為捐贈者，而死後仍須徵得家屬同意。 (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

林哲玄：讓「沒所謂」市民成為潛在捐贈者

立法會議員林哲玄在同一節目中提到，目前有逾 2 千 人正等候腎臟移植，輪候時間甚長。他認為，社會上很多人覺得自己距離死亡很遙遠，未有實際考慮有關議題，但估計有不少人會願意在身故後捐出器官。他又指，若推出新機制，亦可以讓一些對捐贈器官不反感、「沒所謂」的市民參與。

香港器官移植基金會創會主席何繼良則指，現行制度存在「盲點」，若死者生前未表達意願，是否捐贈往往由家屬決定，導致捐贈機會流失。他引述英國經驗稱，當地由自願改為預設默許後，器官捐贈率及移植成功個案均顯著上升。他強調，即使實施預設默許，醫護人員仍會尊重家屬意願作最終決定，病人與家屬依然有選擇權。

本港約有 40 萬名登記器官捐贈者。(Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

本港約 40 萬人登記器官捐贈

根據政府數據，本港約有 40 萬名登記器官捐贈者，較西班牙、奧地利等採用預設默許機制的地區低。早於 2017 年，前食物及衞生局曾委託政府統計處進行有關機制調查，支持及反對的市民各佔三成多，當局最終未有落實。

林文健早前在活動上表示，本港登記人數按人口比例計，遠低於西班牙等發達地區，形容「以現時制度來說，水平仍偏低」，並指若設有「選擇退出」安排，不希望捐贈器官的人士可主動提出反對，這樣「便不會牽涉人權問題，因為人權最重要是要有選擇權」。他又透露，衞生署下半年會開設社交專頁，並製作微電影推廣器官捐贈。