器官捐贈｜36小時「馬拉松式」器官移植，瑪麗醫院成功助4病人重獲新生！

器官捐贈｜每位器官有嚴重病變的病人，就等同背負着一個「計時炸彈」，每分每刻都在為生命倒數。正當這些病人一籌莫展之際，瑪麗醫院近日就成功在36小時內「馬拉松式」地完成4項器官移植手術，讓4名病人重獲新生！

這次「馬拉松式」器官移植，瑪麗醫院總共動員了超過50名醫護及員工，包括外科移植臨床團隊、器官捐贈聯絡主任、手術室團隊等，調動手術室和人手資源，成功進行了2宗肝臟、1宗肺臟及1宗腎臟移植手術。4人康復進度皆良好，現時均已出院。

肝病纏身廿多年，換肝後終迎曙光

其中一名接受器官移植的江小姐獲邀出席記者會，向外界分享自己重獲新生的經歷。現年48歲的她，自20歲左右便開始受肝臟問題困擾，其後在2022年9月更確診「先天性多發性肝囊腫」，肝臟不停長出水泡，並且會隨年齡增長而一直擴大或變多，進而引起消化不良或壓迫到腎臟而引起腎囊腫。

江小姐的病情在確診後便一直惡化，一個月後被列入肝臟移植輪候名單。她說，當時需依靠輪椅出入，「因為身體嘅狀況，個肚太大太脹，有好多腹水，搞到我冇氣力行路，好易跌親。」她表示，多年來都要每星期到醫院抽走腹水，平時睡覺都不能躺平，甚至因為無力登上交通工具而被迫失業。

苦候3年，江小姐日前終於收到醫院通知，得悉可準備接受移植手術。她說，很感恩手術順利完成，現在已能重新走路，呼吸困難的問題明顯改善，睡覺都可以躺平。「將來想去多啲旅行，做啲之前未做完嘅事，想試下返工做嘢。」

瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁憶述，當日時間非常緊迫，團隊早上到九龍某醫院摘除第一位捐贈者的肝臟時，突然得悉在另一醫院的第二位捐贈者情況不穩，需要盡快趕到。同時間，醫院也要派出另一肝臟團隊開始第二宗手術。若非全體職員的效率及互相配合，可能就未必能夠在短時間內完成4項手術。

「當肝臟被摘除出來後，我們時間就要倒數了。因為器官本身沒有血液供應，太久沒有血液供應，器官自然要壞死，我們就要立刻派第二隊醫護團隊開第二台手術。」

輪候移植者眾，醫生籲市民踴躍捐贈器官

瑪麗醫院對上一次進行「馬拉松式」器官移植手術，已經要數到2018年。陳智仁說，這是因為香港的器官捐贈量嚴重偏低，每年只有很少機會可以做到這一類手術。

他引述數據指，本港現時有超過2500人正輪候腎臟移植，但本年度只有59人獲移植新腎，供求嚴重失衡。他認為，港人仍受傳統觀念影響，不少先人家屬仍希望死者可「留全屍」，而拒絕捐出器官。即使部分先人在生前已同意捐出器官，但可能他們生前未有向家人交代，導致家人在事後都不同意捐贈器官。

港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文表示，每年都有不少危急患者未輪候到器官捐贈就已病逝。雖然很多病人可依靠人工心臟、「洗腎」等方法暫時維持生命，但他們仍生活在「水深火熱之中」，效果絕對不及器官移植。

馬錦文說，適逢今月8日是「器官捐贈日」，希望藉此機會再次呼籲大眾支持器官捐贈。「我哋可以『Sign Up』，即係登記器官捐贈；第二就係『Speak Out』，話畀屋企人知想捐贈器官，同埋都將呢個訊息話畀身邊嘅人。」

器官捐贈｜一人捐贈器官可救七人，惟供體仍遠遠不足

器官捐贈在醫學上具有重要意義，可幫助許多人延續生命。根據世界衛生組織的數據，每年有數百萬人因器官衰竭而需要移植手術，但供體數量遠遠不足。

香港可捐贈的器官包括心臟﹑肺臟﹑肝臟和腎臟，部分組織如眼角膜﹑皮膚﹑長骨亦可以捐贈。一般而言，器官捐贈並無年齡限制。由初生至75歲的人士普遍適合捐贈器官，至於各種組織的捐贈方面，眼角膜為80歲以下，長骨由16至60歲，皮膚則為10歲或以上。一名器官捐贈者可以拯救7位或以上的病人！

器官捐贈有兩個來源，進行活體及遺體器官捐贈時，可供捐贈的器官都有所不同：