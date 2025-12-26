器官移植︱美國醫生推豬腎移植 基因編輯助降低排斥風險 醫生稱或勝人類器官︱Yahoo

醫生指，單靠提升人類器官供應已難以追上需求增長。

【Yahoo健康】一名主張將基因編輯豬腎移植至活體人類的外科醫生表示，隨着技術進步，豬隻器官未來有可能在移植表現上優於人類捐贈器官。相關臨床試驗目標是應對長期困擾醫學界的人類器官短缺問題。

綜合外媒報道，紐約大學朗格尼醫療中心移植研究所總監蒙哥馬利（Robert Montgomery）表示，早前已完成首宗活體豬腎移植，另一宗預計於 1 月進行。初步階段將有 6 名患者接受經過 10 處基因編輯的豬腎，以降低人體排斥反應風險。若美國食品及藥物管理局批准，試驗規模將擴展至另外 44 宗移植。

英國每年 1.2 萬人等待器官期間死亡

這項技術目的是填補人類捐贈器官供應不足的缺口。英國國民保健署血液及移植服務資料顯示，過去 10 年間，英國有逾 12000 人在等待器官期間死亡，或因健康狀況惡化而被移出輪候名單。

參與試驗的患者包括不符合接受人類腎臟移植資格的人士，或正在輪候但被評估為在 5 年內更有可能死亡或未能獲得器官的人。。

蒙哥馬利本身亦是器官移植受益者。他患有遺傳性擴張型心肌病，父親及兄長均因此離世。他曾出現 7 次心臟驟停，其中一次導致昏迷長達一個月，最終於 2018 年接受心臟移植。他表示，只有親身經歷等待移植的過程，才會真正明白及時獲得器官的機會有多低。

基因編輯降低排斥反應

蒙哥馬利表示，單靠提升人類器官供應已難以追上需求增長，因此必須尋求其他方案。隨着基因編輯豬隻技術成熟，異種移植多年來被視為遙不可及的概念，現時已進入實際應用階段。

蒙哥馬利於 2021 年完成全球首宗基因編輯豬器官移植至人體的手術，當時受者為腦死亡人士。他表示，相關結果顯示器官未即時遭排斥，並提供關鍵安全數據，為活體試驗鋪路。

他指出，豬隻器官未來甚至可能較人類器官更具優勢，因為可持續透過基因編輯降低排斥反應，而人類器官無法做到同樣修改。

過往亦曾有少數嚴重病患者接受豬器官移植，部分其後需要移除器官，亦有人死亡，但未必直接與移植有關。蒙哥馬利表示，目前仍有 2 名接受豬腎的患者存活並保留移植器官。