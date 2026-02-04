馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
嚴打撞車碰瓷黨 警拘4人涉串謀詐騙 檢視逾100索償案
新型「撞車碰瓷黨」近日備受社會關注，不少司機在發生輕微交通事故一段長時間後，疑被人無理索取高額賠償金；多宗同類案件疑涉同一間律師行和同一名醫生，被質疑是「集團式」敲詐。警方昨就有關案件以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男1女，據悉分別為兩名索賠人及兩名醫生。
警方表示，兩名索賠人為一對年均37歲夫婦，分別報稱的士司機及護士。警方指，商業罪案調查科經深入調查，正檢視超過100宗可疑索償案件，同時主動聯絡相關被索償者。警方調查發現被捕夫婦涉其中22宗可疑申索個案。他們分別報稱為同一架私家車及一架的士上的司機及乘客，或被車撞到的路人，並報稱在5年內相關輕微交通意外中受傷，而向肇事司機及保險公司作出民事索償，最高一宗金額為30萬港元。
警方發現夫婦曾使用虛假文書，包括車房維修單據及收入證明，以及使用多張醫生證明以獲取長期病假；又發現涉事醫生診所不約而同涉及其他可疑個案，懷疑有人串謀提供虛假資料騙取索償金額。警方昨展開行動，共拘捕3男1女本地人，年齡介乎37至69歲。行動中檢取了大量文件、手機及電腦，以及在夫婦處所中檢獲30萬現金、2隻名錶、一批金器以及拖走一部涉案的士作調查。被捕4人將通宵扣查。警方提醒市民，任何人使用欺騙手段並意圖詐騙，包括提交失實或虛假的資料及文件，藉以誇大索償金額，或串謀其他人士作出詐騙行為，即干犯欺詐罪或串謀詐騙罪，一經定罪最高可被判監禁14年。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼。香港近日一名長期奔走於大埔，宏福苑火災災後支援前線的社會福利署男社工，於上月在探訪災民後，回程途中不幸在街上暈倒，送院搶救後證實不治。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable
西貢龍蝦灣謀殺案疑兇落網 62歲港男潛逃32年泰國被捕 將引渡回港｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】據泰國傳媒報道，一名62歲香港男子梅耀強（Mui Yiu Keung，音譯）於曼谷附近Lam Phak Chi區被捕，涉嫌與一宗1989年於香港發生的謀殺案有關，案中一名男子被埋在龍蝦灣沙灘死亡，涉及4人犯案。梅耀強涉嫌用鏟擊打死者頭部，疑於1994年開始匿藏在泰國，今次行動是應特區政府請求，由泰國相關部門追緝並拘捕疑犯。
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
日男9500萬去年丟光今又劫！ 表面兌換黑幕內鬼日男曝光
這起跨日港的連環巨額劫案如電影情節般離奇，主角是從事日圓運往香港兌換的集團，他們幾乎每日運送鉅款，卻連遭歹徒鎖定。 周四晚東京上野街頭，3名日本人與2名中國人運載4.2億日圓（約2127萬港元）現金時，被3名匪徒噴催淚噴霧劫走3個行李箱，匪徒逃逸後棄車撞人輕傷一名路人。
挪威王儲妃長子涉強姦案開審 否認四項控罪 女子出庭指在王室住所遭性侵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】挪威王儲妃 Mette-Marit 之子霍伊比（Marius Borg Høiby）涉嫌性侵案件，昨日（3 日）在奧斯陸地方法院開審。警方指，霍伊比涉嫌在王室住所舉行的派對後性侵一名女子。霍伊比否認 4 項強姦指控。
8.11太古｜警長執勤遭扯落扶手電梯向示威者索償 官關注申索7000元補品
2019 年 8 月 11 日，港九大遊行後演變成多區快閃堵路行動，其中在港鐵太古站，案發時 23 歲男子涉被追捕時掙扎，扯跌一名警長滾下扶手電梯，他經審訊後被裁定阻差辦公罪成，判監 3 個月。涉事警長入稟區域法院，指事件致其右膝半月板及韌帶撕裂，出現輕微創傷後遺症（PTSD），向男子申索 8.1 萬元醫療費及其他費用。案件周二（3 日）在被告缺席下開審。
宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：用詞欠妥｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。
警察電單車淺水灣相撞 據悉涉護送隊訓練 32歲警員手腳擦損送院｜有片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】淺水灣道今（4 日）早上約 11 時發生涉警察電單車交通意外。有片段顯示，至少兩名警員自電單車上倒地，其後有多架警察電單車駛至，加上多名熱心途人協助扶起失事的電單車，有警員查看同袍傷勢。
涉以600人民幣賄賂運輸署考牌主任 男子遭廉署起訴
【Now新聞台】一名男子涉嫌以600元人民幣賄賂運輸署考牌主任，以換取考試及格，被廉署落案起訴。 廉署表示，47歲被告展四周星期二下午在元朗的香港駕駛學院駕駛考試中心參加商用車輛駕駛考試期間，向考牌主任提供600元人民幣現金，以獲對方給予及格成績，考牌主任拒絕受賄，並即時向運輸署匯報事件。廉署調查發現，被告向中介公司支付六萬港元以安排報名考試而不合格，要再向中介支付八千港元安排補考，懷疑被告認為考試時犯了一個嚴重錯誤，應該不能通過考試，因此行賄。他被控向公職人員提供利益罪，周四在屯門裁判法院提堂。#要聞
台南發生隨機傷人案 2 名途人受傷送院 疑犯疑感情受挫行兇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台灣台南市南區金華派出所外今日（3 日）晚上約 8 時發生持刀傷人事件，一名 29 歲陳姓男子在路口斑馬線持刀襲擊途人，造成 2 名市民受傷。警方指，傷者分別為 42 歲李姓男子及 32 歲葉姓女子，兩人互不相識，送院時均意識清醒。
地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。
無業漢涉庭上辱罵裁判官並自稱三合會成員 被控兩罪還押候訊
一名無業男子被指於去年在西九龍裁判法院內，侮辱裁判官及自稱為三合會成員，被控兩罪，案件今日(4日)在西九龍裁判法院首提堂。辯方申請將案件押後至4月13日再訊，待向控方索取文件獲批，期間被告須還押。被告馬浩鏘(28歲)，被控「向裁判官使用侮辱性言語或使用侮辱性言語以涉及裁判官」、「聲稱是三合會社團成員」，控罪他於去年12月3日，在西九龍裁判法院第14號庭，在當值裁判官蘇文隆執行其裁判官職責時，向該裁判官或在該裁判官席前使用侮辱性的詞句，或使用涉及裁判官的侮辱性詞句；另在同日同地方，聲稱是三合會社團的成員。
高級督察涉向同袍借14萬元被控欺詐 被告：大便出血疑患癌、父跌倒受傷才借錢
44 歲高級督察被指先後以遭銀行收回貸款、支付家人手術費為由，向兩名同袍借共 14 萬元，被廉署起訴欺詐、接受利益兩罪。案件周三（4 日）在觀塘裁判法院續審，被告表證成立選擇自辯。
$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集
各位精打細算的香港人留意啦！北上玩樂又有新高度，今次不僅帶大家嘆美食，還讓團友們「又食又拎」滿載而歸！KKday最近推出超抵玩中山休閒美食1天團，行程包食兩餐特色宴外，還送一個20吋行李箱，正好讓大家去當地的百年市集掃貨後，直接裝箱拖返香港。此「連玩帶拎」的行程，人均只需$99起，性價比相當高，一月僅3團出發，與家人朋友來個快閃遊一流！
法國拘留四人 指其為中國從事針對星鏈的間諜活動
【彭博】— 法國當局拘留了四名被控為中國從事間諜活動的人員，因其涉嫌針對馬斯克的衛星互聯網供應商星鏈進行技術間諜活動。
海關北角拘一女檢126萬元私煙
【Now新聞台】海關在北角拘捕一名女子，檢獲市值126萬元私煙。 65歲女疑犯黑布蒙頭，由海關人員帶走。海關周二在北角截查一名可疑女子，其後在她附近居住的舊樓後樓梯一個供租用的雜物房，起出約28萬支私煙，市值約126萬元。海關指，涉案人士為減低風險，將私煙藏於後樓梯雜物房，企圖增加海關偵查難度。#要聞
年初一新春花車巡遊2026｜Labubu／MOLLY／滑嘟嘟首度登場！即睇時間、路線圖、購票攻略：3類人享半價或$50折扣
2026年農曆新年將至，賀歲重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚上於尖沙咀一帶舉行，今年花車陣容鼎盛，除了有香港迪士尼樂園、海洋公園等經典花車，香港麥當勞、香港玩具協會及林村許願廣場將首次參與，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、12個人氣IP公仔如LABUBU、MOLLY等將現身與公眾見面，立即往下睇睇花車巡遊懶人包！
內地去年前11個月 起訴逾1.1萬緬北涉詐人員
【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周三（4日）披露檢察機關打擊電訊網絡詐騙犯罪案件取得的成效，去年1至11月全國檢察機關依法批准逮捕逾4,300名緬北集中遣返涉詐人員，起訴1.1萬餘人，對跨境電詐犯罪分子形成有力震懾。