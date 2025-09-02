嚴打濫用學生簽證申庇護 英國發函 13 萬留學生警告 逾期將面臨驅逐｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】英國政府據報計劃收緊學生簽證的制度，以打擊有人藉簽證入境後申請難民庇護及逾期居留。英國內政部最新宣布，將首次直接聯絡約 13 萬名外國學生及其家屬，警告若逾期居留將被驅逐出境。

當局指，近年留學生在簽證期滿後遞交庇護申請的情況急增，形容情況「令人震驚」（alarming）。內政部擬透過訊息明確提醒學生，若提交「欠缺理據」的庇護申請，將會被迅速拒絕，並強調若沒有合法留英資格，必須離開，否則將被遣返。

學生庇護申請倍增

數據顯示，在截至 2025 年 6 月的一年間，共有 41,100 宗庇護申請來自合法簽證持有人，其中學生群體佔 16,000 宗，較 2020 年高出近六倍。

不過內政部同時指出，近期相關數字已回落約一成，但強調仍需進一步調控。

英國大學及學院工會秘書長 Jo Grady 批評政府此舉是「針對國際學生的攻擊」，與逾期居留問題關聯不大，形容做法只為迎合右翼政黨的政治立場。她強調，國際學生是英國高等教育及經濟的重要部分，政府應推動更具包容性的政策。

來源：the Guardian