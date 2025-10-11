嚴查冒領失業金 119名幹部涉違規

【on.cc東網專訊】內媒周五（10日）報道，四川省什邡市近期查處一宗基層幹部違規領取失業保險金案件，市紀委監委聯合多部門成立專班展開專項排查，發現共119名村（社區）幹部自2014年以來違規領取失業保險金，失業救助金超過150萬元人民幣（約164萬港元）。

報道指，當局經系統篩查發現，部分社區幹部在職期間隱瞞就業情況，違規申領失業救助資金。調查顯示，涉事幹部多因對政策不了解或心存僥倖，未主動報告就業變動。同時，因村幹部任職信息與人社系統未互通，形成監管盲區，導致違規行為發生。

什邡市紀委監委依規處置，105人主動說明問題，24人被立案並給予黨內警告處分，所有資金已全數追回。相關部門同步推動制度完善，強化失業保險申領全流程監管，並將問題納入全省專項整治，保障政策性資金精準使用。

