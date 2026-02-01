嚴肅處理剪帶等「反社會行為」 鄧炳強重申安全帶可保命

當局暫緩執行強制佩戴安全帶法例。

巴士乘客強制佩戴安全帶法例生效不足一周，政府隨即因「技術上有不足之處」而暫緩執行相關規定。保安局長鄧炳強指，佩戴安全帶在交通意外時可「保命」是不爭事實，又說剪斷安全帶等行為實為挑戰社會制度和「反社會行為」，一定要嚴肅處理。

政府近月宣傳持續表示巴士座位如設有安全帶，乘客就必須依法佩戴，惟新例生效後被立法會前議員、律師江玉歡揭發條文適用範圍僅規限上月25日起新登記的巴士，運輸及物流局最終承認法律條文技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，將盡快刪除相關條文及不會就此執法。

鄧炳強昨在一個電台節目表示，相信法例完善後會更便利市民，政府會留意市民提出的實際問題，如是否要訂立豁免條款、巴士公司如何做好配套等。他指，巴士乘客現時不佩戴安全帶並不違法，警方亦會以勸喻為主，但強調佩戴安全帶在遇上交通意外時，能夠保住性命是不爭的事實，「命係自己嘅」，因此仍會建議市民佩戴。

不過，在新例生效的短短6日內，城巴和九巴先後發生安全帶鎖扣被攝入錫紙，以及安全帶被剪斷事件。鄧炳強指兩宗事件均涉刑事罪行，認為即使剪爛安全帶並不是很重罪，但覺得事件對社會有很大負面影響，「第一樣你係挑戰制度，呢個係反社會行為，呢啲我哋一定要嚴肅處理。」他並重申，乘搭私家車、小巴須佩戴安全帶的法例目前仍然生效。

