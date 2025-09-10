嚴重哮喘患者病情反覆發作 經港大跨專科團隊跟進 新型精準藥物治療效果顯著 病情明顯改善

現年31歲的Alfred，自小受到嚴重哮喘困擾，多年來病情反覆發作，曾多次因為哮喘發作入院並嘗試多種藥物但未見顯著成效，對他的生活和工作造成了嚴重影響。由於長期服用口服類固醇，他也出現了多個副作用，包括骨質疏鬆、骨折及胃潰瘍，甚至因過度使用類固醇和免疫抑制劑，引發免疫缺陷，需要定期接受靜脈注射免疫球蛋白（IVIg）替代療法，導致生活壓力和醫療支出大幅增加。

Alfred隨後轉介至跨專科團隊作全面評估，團隊發現其IgE水平不高，且血液中無明顯發炎指標，因此診斷為「非第二型哮喘 (T2-low)」。基於此診斷，團隊為他制定了包含生物製劑的個人化治療方案，並處方了TSLP抑制劑。在使用TSLP抑制劑後，兩星期內已感受到明顯改善、氣促和哮喘發作次數均減少，無需再頻繁覆診及住院。



此外，在接受生物製劑後，Alfred亦沒有出現明顯副作用。治療過程由呼吸系統、免疫及過敏科醫生組成的團隊共同跟進，定期檢查Alfred的情況，觀察藥物反應，並提供生活管理、致敏誘因控制以及正確使用哮喘藥物的指導。整體而言，Alfred的健康狀況和生活質素均大幅改善。

跨專科服務提升照護水平

香港大學內科學系榮譽臨床助理教授蔣嘉欣醫生指出，隨著醫學的進步，醫護團隊現能透過分析生物標記與臨床特徵，辨識不同哮喘類型，採取精準治療，並從而制定更為個人化的精準治療方案，以達到更佳的效果。成功的關鍵在於準確評估與個人化配對、並需配合療效監測與跨專業合作，以確保患者獲得最合適的照護，目標不僅是控制哮喘症狀，更是幫助患者實現長期的穩定與健康生活。



香港大學免疫及過敏科團隊建立了一項創新跨專科服務（包括皮膚、呼吸系統及免疫過敏科），集中處理發炎相關的複雜個案，包括哮喘、異位性皮膚炎、食物或藥物過敏及過敏性鼻炎等共病。服務通過跨專科團隊的協作，結合臨床專業判斷與精準醫療新科技，為每位患者制定個人化治療方案，有效提升治療成效，改善病情控制，並減輕整體疾病負擔。

冀提升精準醫療可及性

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床助理教授李曦醫生補充，以上個案顯示精準治療已展現實質成效，能夠為不同類型的哮喘患者制定個人化治療方案，例如使用生物製劑，從而減少急性發作和長期依賴口服類固醇，並降低副作用，長遠能提升患者的生活質量。未來應進一步提升有效治療的可及性，讓更多有需要的患者受惠，從而改善病情，重獲健康生活；另降低診斷與治療門檻、擴展資源以回應患者需求、推動以生物標記為本的醫療模式，需由政府、醫療界、業界與病人組織多方協作，同時加強公眾教育與認知推廣。

Edit：Fion





