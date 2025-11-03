嚴重違紀違法 中證監原黨委委員副主席王建軍被雙開

【on.cc東網專訊】中國證券監督管理委員會原黨委委員、副主席王建軍涉嚴重違紀違法，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王建軍開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分。

經查，王建軍喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題；利用職權或職務上的影響，為親屬謀取利益；「靠監管吃監管」，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、融資等方面謀利，並非法收受巨額財物。王建軍嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，將收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

廣告 廣告

另外，四川省人大常委會原黨組成員、副主任宋朝華及國家發展和改革委員會原黨組成員、副主任徐憲平亦因嚴重違紀違法，被開除黨籍處分。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】