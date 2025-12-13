四人涉空運急凍生果肉藏逾8千萬冰毒被捕 包括三名中學生(車軒珩報道)

【Now新聞台】葵涌有工廈單位檢獲一批以急凍生果肉掩飾的懷疑冰毒，市值約8200萬元，是本年度最大宗冰毒案，四人被捕，包括三名中學生，周一會在西九龍裁判法院提堂。

檢獲的冰毒約重242公斤，原本是藏於一批急凍生果肉裡面。

警方毒品調查科人員接獲線報，有跨國販毒集團企圖在聖誕節前從墨西哥空運一批毒品到港，該批貨物合共有360箱急凍生果肉，其中70箱藏有懷疑冰毒，周一運到空運中心。

販毒集團委託了正當物流公司到空運中心提貨，並要求周四送至葵涌的一個工廈單位。警方隨即突擊搜查單位，檢獲這批冰毒，並拘捕3名負責收貨的16歲中學生，以及1名負責把風的29歲男子。

警方毒品調查署理高級警司關駿軒：「當我們的探員入到單位後，我們發現3名男子正在拆貨，並且已將篩選出來的急凍食品準備運走，而在大廈外被我們截查的男子，經過初步調查後亦證實了是同一個販毒集團的骨幹成員。他們利用青少年入世未深及急於『搵快錢』的心態，招募了三個未成年人士去擔當拆貨和派送毒品這些較高風險的角色，而案中這個成年人自己就只是站在大廈外，充當我們俗稱『睇水』的角色，以為自己走遠一些，就可以減低被我們拘捕的風險。」

警方表示已經鎖定了部分在逃人士的身份，不排除更多人被捕。

