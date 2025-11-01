四個巨型充氣雕塑最後一日維港巡遊 吸引不少市民圍觀(甄煒培報道)

【Now新聞台】4個巨型充氣卡通雕塑最後一日展出，在維港兩岸巡遊。主辦機構指，過去假期單日有約十萬人次到訪，會考慮在香港做多一些活動。

數層樓高的卡通坐在巨型水泡上暢泳。「LABUBU」、麥當勞的滑嘟嘟、多啦A夢以及芝麻街的Elmo一起出動，在維港兩岸巡遊兩圈。

圍觀的粉絲都準備充足，盛裝打扮自己的公仔，坐在膊上一起到場。「目標人物」一到，便要抓緊時機「打卡」。它作為IP界的「元老」，自然深得民心。

Nicholas：「我喜歡叮噹，因為我喜歡顏色是藍色，第二是因為我小時候都會看。」

鄭先生：「我都是多啦A夢的粉絲，覺得都出來了，便買一些他們的產品，即場用一下拍下照。巡遊可能地方大，人流分散一些，但我見大家都頗期待，頗開心。」

近年大熱的它都有一大班捧場客，有人特意由上海來港。

上海遊客王小姐：「我喜歡了很多年，一直在買，但是愈來愈難買，愈來愈難買。風景也很好，然後這邊整個氛圍都不錯。」

期間大會安排了「小驚喜」，讓其中3個卡通人物在渡輪上與市民互動。

主辦機構指，過去的周日及重陽節公眾假期單日有約十萬人次到場。

AllRightsReserved 創辦人林樹鑫：「我們(以往)有一半以上都不是在香港的項目，都在外面，我們會考慮會否在香港做多一些活動。若是各界都成績是好，亦得到多些不同的回響及支持，我們都會更加願意做多些，把不同模式的東西IP化，我們希望是做到的。

他又指，為了活動而設的市集，除了攤位遊戲，亦有特色產品，吸引大批人購票入場。

不少市民趁活動最後一日把握機會買心頭好回家，不過我手上這隻公仔便用錢都買不到，要赢出攤位遊戲才可帶走。

