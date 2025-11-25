張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
四季・悅龍蝦放題突發買一送一！人均$258起歎龍蝦濃汁泡飯／龍蝦黃金撻／半隻芝士焗龍蝦｜Black Friday優惠2025
於九龍灣及金鐘都有分店的「四季‧悅」推出日式放題優惠，1位成人即送1位長者或小童，人均$258起！詳情即睇：
於九龍灣及金鐘都有分店的「四季‧悅」推出日式放題優惠，1位成人即送1位長者或小童！人均$258起，午晚市無限時任食任飲，由即日起至12月15日的主題為【蟹逅四季】系列；而12月16日起至2026年1月31日，主題則為龍蝦放題，前者當然有大量以蟹入饌美食，如蟹肉拖羅蓉最中餅、松葉蟹鍋等，再每人送1隻4兩鹽焗大閘蟹；而龍蝦放題當然是食龍蝦菜式啦，包括龍蝦黃金撻、龍蝦濃汁泡飯等，每人再送半隻芝士焗龍蝦，Cp值甚高；11月25日下午三點在KKday準時開搶，立即睇詳情了解內容啦！
行程及飲食優惠平台：
蟹逅四季蟹放題每人送1隻4兩鹽焗大閘蟹 人均低至$258
「四季‧悅」由即日起推出蟹逅四季蟹放題優惠，每位入座即送1隻4兩鹽焗大閘蟹，蟹膏爆滿、肉質彈牙，香到令人想舔殼！菜式方面，除了刺身、壽司、鍋物、炸物、天婦羅等可任食外，松葉蟹系列都令人相當期待，如蟹肉拖羅蓉最中餅酥脆爆膏，松葉蟹鍋鮮味四溢，松葉蟹天婦羅外脆內嫩；還有燒松葉蟹腳、凍松葉蟹腳、松葉蟹茶漬飯等層次無敵，多款做法將蟹鮮推到極致，蟹迷不能錯過！
【1 成人送 1 長者/小童】「蟹逅四季」蟹任食任飲日式放題｜免贈長者或小童服務費｜九龍灣/金鐘分店
優惠價：$516起/2位，人均 $258（
原價：$832起/2位）
該優惠預定 1 組包含 2 位，只可以【1 位成人+1 位長者】或【1 位成人+1 位小童】使用
長者指 60 歲及以上，小童指 3-11 歲
現場另收成人原價加一服務費，免收贈送小童或長者服務費
龍蝦放題每人送半隻芝士焗龍蝦 人均低至$263
由12月16日起，餐廳日式放題的主題變成以龍蝦為主，每人入座即送半隻芝士焗龍蝦，流心濃香；其餘龍蝦菜式包括龍蝦黃金撻、香芒龍蝦沙律、牛油果龍蝦綠茶豆卷、黑松露龍蝦米餅、龍蝦濃汁泡飯等，一眾龍蝦控豈能不試！
【1 成人送 1 長者/小童】龍蝦任食任飲日式放題｜免長者或小童服務費｜九龍灣/金鐘分店
優惠價：$526起/2位，人均 $258（
原價：$852起/2位）
該優惠預定 1 組包含 2 位，只可以【1 位成人+1 位長者】或【1 位成人+1 位小童】使用
長者指 60 歲及以上，小童指 3-11 歲
現場另收成人原價加一服務費，免收贈送小童或長者服務費
四季・悅
地址：
九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 1 樓 101-103 號舖 (地圖)
金鐘夏慤道 16 號遠東金融中心 UG 樓 A1 號舖 (地圖)
