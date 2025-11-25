四季・悅龍蝦放題突發買一送一！人均$258起歎龍蝦濃汁泡飯／龍蝦黃金撻／半隻芝士焗龍蝦｜Black Friday優惠2025

一田冬日購物賞又到啦！由11月21日至30日，一連10日全線一田分店同步大減價，過萬件貨品低至16折發售！適逢一田35週年，今年特設「$20及$35專區」，精選人氣商品以$35超低價發售。今年冬日購物賞一田貼心增設節日送禮懶人包，特別推出節日精品及冬日送禮指南，聖誕節就不用煩惱要買甚麼給另一半，party交換禮物亦輕鬆很多啦！

YAHOO著數 ・ 3 小時前