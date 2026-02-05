四季湯水｜增強免疫力｜降血糖血脂｜滋陰養顏｜黑蒜姬松茸螺頭湯

黑蒜係近年流行嘅健康食物，可以抗氧化、增強免疫力、維持心血管健康。今日我會同大家煲一個黑蒜姬松茸螺頭湯，配埋姬松茸仲有降三高同增強免疫力等功能，味道好甜又濃郁，一家大細都啱飲。 黑蒜：增強免疫力、抗氧化、降低血脂，維持心血管健康 姬松茸：健腦益腎、扶正補虛，降三高（膽固醇、血糖、血脂），改善肝功能，抗過敏反應，提高消化和免疫系統功能 螺頭：滋陰補腎，養陰生津，補充身體流失的津液 乾瑤柱：補腎益氣、健脾養胃 桂圓：補心脾、養血安神，補血氣 南北杏：潤肺止咳、化痰平喘 豬尾骨：補氣養血、強筋健骨

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

黑蒜 6-8粒

姬松茸 80克

螺頭 80克

乾瑤柱 20克

桂圓 20克

南北杏 20克

薑 2-3片

豬尾骨 450克

水 2.5公升



豬尾骨汆水

紹興酒 少許



處理螺頭

冰糖 10克

浸螺頭水 約150毫升





作法:

1 ：





乾螺頭洗淨，浸過夜至軟身微微發脹

2 ：

再次清洗螺頭，捽走表面的的污跡

3 ：





每隻螺頭切開成2-3份，除去中間的污物及黑色的部份

4 ：





將已切碎螺頭、冰糖及螺頭浸螺頭水放入水煲中

5 ：





細火煮至冰糖溶化及接近乾水即成 （可以一次過浸發及處理大量螺頭，分成小包放冰箱慢慢使用）

6 ：





黑蒜去衣

7 ：





頂部切十字方便出味

8 ：





姬松茸洗淨，浸水備用

9 ：





乾瑤柱洗淨，浸軟備用

10 ：





桂圓洗淨，浸泡備用

11 ：





南北杏洗淨，浸泡備用

12 ：





豬尾骨洗淨

13 ：





加少許紹興酒汆水備用

14 ：





煲滾水，下所有材料

15 ：





大火滾起後再煲15分鐘

16 ：





加蓋轉中細火再煲60分鐘

17 ：





酌量加鹽調味

18 ：





完成





