當「四季芬芳」遇上米線！新餐牌推介花膠太史蛇羹湯米線/小棠菜魚肚濃雞湯米線/鮮濃蝦湯米線

在「速食文化」與「即食文化」當道的香港，四季芬芳選擇以「慢熬工藝」逆流而上 ，作為百年老店蛇王芬的年輕線，開業5年以來，憑藉心思及創意，不斷為粵菜注入新元素，口碑載道。9 月份，「四季芬芳」的餐牌大革新，帶來一 系列創意美味兼備，而不失本店特色的全新系列！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

慢熬工藝的匠心堅持

每一款招牌湯底都需要經過6小時的持續滾沸，這不僅是時間的堆疊，更是將食材精華與鮮味濃縮轉化的儀式。廚房內的定制湯爐會在前一天內熬煮養生高湯，讓每一口都暗藏健康密碼，為都市人提供真正的滋補體驗。

廣告 廣告

四季芬芳的招牌六道靚湯米線各具特色，每一款都是匠心獨運的傑作。花膠太史蛇羹湯米線承襲蛇王芬的祖傳配方，將太史蛇羹精華融入湯底，文火慢煨至膠質盡釋，湯頭綿滑帶陳皮香，溫潤滋補不黏喉。小棠菜魚肚濃雞湯米線則以每日現熬6小時的雞骨高湯為基底，搭配本地農場小棠菜和鮮嫩半隻雞，炸魚肚吸飽湯汁後軟滑帶微韌性，一碗落胃舒心暖身。​

而牛肋骨濃湯米線更是將工藝推向極致，原隻牛肋骨以小火燉足72小時，肉質酥軟一抿化開，湯體濃郁可掛匙，是肉食養生主義的終極演繹。鮮濃蝦湯米線則以羅氏蝦頭蝦殼炒出紅油，加入豬骨熬製6小時，橙紅湯頭蝦香撲鼻，配以兩尾鮮蝦彈牙，造就層次分明的濃烈鮮味。

乳山生蠔蠔湯米線

小棠菜魚肚濃雞湯米線

海膽南瓜湯米線

海鮮濃蝦湯米線

牛肋骨大根湯米線

蛇羹米線泡飯

創新點心的驚喜體驗

除了招牌米線，四季芬芳在點心創新方面同樣令人驚艷。手工海膽餃子以現拆海膽入餡，手工擀製薄透餃皮，輕咬即見金黃餡料，海膽的極致鮮甜與滑潤脂香瞬間湧出。鵝肝膶腸炸餃子更是顛覆傳統的奢華演繹，將鵝肝的豐腴與廣式膶腸的燻香裹入黃金脆皮中，外殼咔嗞作響，內裡鵝肝瞬間化開，每一口都是酥脆與綿滑的驚喜碰撞。​

最具創意的當屬麻辣小龍蝦小籠包，匠心突破傳統，將惹味麻辣小龍蝦融入精緻小籠包，每隻包內皆藏原隻飽滿小龍蝦肉，輕咬薄透包皮瞬間爆汁，鮮甜小龍蝦肉與辛香麻辣衝擊味蕾，為鍾情新派風味的食客呈上極致享受。

手工海膽餃子

醬油漬蠔

鵝肝潤腸炸餃子

麻辣小籠包

當「四季芬芳」遇上米線！新餐牌推介花膠太史蛇羹湯米線/小棠菜魚肚濃雞湯米線/鮮濃蝦湯米線

「四季芬芳」餐廳

沙田沙田正街2-8 號新城市廣場三期3 樓 363A 號舖（港鐵沙田站A3 出口）（地圖按此）

電話：31082196

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$138隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？