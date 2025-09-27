四川三星堆博物文創產品收益超過兩億元 傳播三星堆文化

【Now新聞台】四川三星堆博物館超過2萬件出土文物，展示數千年前古蜀文明，博物館文創產品收益超過兩億元，期望透過文創產品生動傳播三星堆文化。

粗眉、眼角微挑、厚嘴唇、表情嚴肅莊嚴，這個高2.6米的青銅大立人是中國至今發現的最高大及最久遠的青銅像，有3000多年歷史 ，手上握著甚麼一直是遺留在後世的謎團，還有巨大的青銅面具和貼著黃金面具的青銅像，千里眼、順風耳的面貌特徵，符合古蜀文明對神明的想像。

這棵不是普通的樹，是青銅神樹，貌似樹幹的部分有多隻神鳥，出土的時候碎成2400多塊碎片，由文物修復師重新修復，博物館以VR技術展現文物的修復過程。

專家指，三星堆發掘至今，挖掘到的文物只是佔遺址的千分之三，主要是祭祀物品，希望日後可以挖掘到與生活以及文字有關的物品。

博物館目前與100多家文創公司合作開發文創產品，亦有自營開發，去年文創產品銷售達至兩億。

三星堆博物館文化產業部部長林維：「三星堆有一個，我們認為是一個缺陷，就是至今還沒有發現文字，那麼在三星堆文化的二次解讀方面的話，它就有可能不會像我們熟知的兵馬俑的秦，或者我們故宮的清一樣，它有非常多的歷史學的一些知識支撐，這就迫切的需要我們除了傳統的文物的一些解讀之外，還需要一些活態化的傳承的手段，那麼文創產品，它就是個非常好的手段。」

同樣在四川的金沙博物館，有相同的古蜀文明文物，金面具、銅立人，還有這個敲得出音樂的石磬，是古蜀祭祀的重要樂器，亦打破古蜀文明沒有音樂的流言。

金沙遺址在2001年開始考古，發掘出8000多件屬於商代晚期至西周的珍貴文物及數以噸計象牙等，但由於象牙在地下埋藏三千多年，結構脆弱，為應對出土後風化問題，當局決定埋回原址土地下，留待後人繼續發掘。

金沙遺址博物館下月將與三星堆博物館聯合，在香港海事博物館，舉行三星堆考古VR特展。

