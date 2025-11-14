四川號076型兩棲攻擊艦首航 檢測系統穩定性

【on.cc東網專訊】中國首艦076型兩棲攻擊艦四川號周五（14日）駛離上海滬東中華造船廠碼頭，前赴相關海域開展首次航行試驗。據了解，這次海試將主要檢測驗證四川號的動力、電力等系統的可靠性和穩定性。

在5艘拖船的牽引下，四川號離開上海滬東中華造船廠碼頭，駛向相關海域。四川號舷號為「51」，是海軍新一代兩棲攻擊艦，滿載排水量4萬多噸，設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

自2024年12月下水以來，四川號建造工作按計劃推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海試驗的技術條件。有軍事專家估計，四川號料可於明年底前正式服役，可彈射無人機、殲15T及殲35等艦載機。

