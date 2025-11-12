專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
四川阿壩紅旗橋垮塌 年初才合龍 官方：山泥傾瀉引致(有片)
四川阿壩州馬爾康市紅旗大橋發生垮塌。該大橋今年1月中旬才合龍竣工建成，啟用不到10個月便發生斷橋事故，當地政府初步表示是因為山體變形加劇，造成山泥傾瀉，導致路基及引橋垮塌，事件無造成傷亡。
綜合內地媒體報道，事發於昨日(11日)下午4時許，網上片段顯示，紅旗大橋靠近山體一側的橋墩和橋面隨即斷裂垮塌，墜落下方河中，翻起巨大煙塵。另一段片段則可見到，事發前橋面曾出現巨大裂縫。
事發前已進行交通管制 無人員傷亡
據報大橋今年1月才合龍，據馬爾康市交通運輸局、公安局稱，周一(11日)下午3時許，國道317線附近的紅旗橋右岸山體出現變形，相關單位隨即採取臨時交通管控措施。至周二下午4時許，因山體變形加劇，造成山泥傾瀉，導致該段路基及引橋垮塌，整個過程無人員傷亡，相關專家已抵達現場，後續工作正開展中。
中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司官網2025年1月15日文章介紹，G317線覆建公路紅旗特大橋主跨合龍。橋梁全長758米，主橋採用三跨一聯預應力砼連續剛構設計，其中主跨220米，主墩高達172米，堪稱「雲中之橋」。
點擊觀看影片(極目新聞)
點擊觀看影片(南歸孤夷)
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/四川阿壩紅旗橋垮塌-年初才合龍-官方-山泥傾瀉引致-有片-/617525?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
