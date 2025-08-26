四成基層家庭食物支出佔總開支逾四成 近五成人為省錢買少些

食德好 消費 經濟

本港7月通脹率為1%，升幅較上月收窄，但市民普遍有感食物價格「高貴」，有調查發現，四成受訪家庭食物開支佔整體開支逾四成；約五成會減少購買食物頻率和數量。近八成人指價格是選擇食品時最看重的因素，重要性遠超食物營養價值。負責調查的組織促請政府、商界及社福界協作，推行營養食物券、設立超市惜食專區及深化賦能烹飪及飲食教育；從根本上轉變援助模式，共同守護市民的飲食健康與生活尊嚴。

「食德好」於6至7月訪問358名低收入家庭及長者，結果顯示，雖然62%人表示食物開支對比去年增加，但66.8%購買的食物總量卻沒有變化。組織指，反映市民正陷入「錢用多了，食物分量卻沒變」的困境。42.8%人的食物開支已佔其家庭總支出超過四成。

食品價格上漲，但在經濟不景下收入沒有相應增加，市民購買食物時，79.6%受訪者將「價格」列為選擇食品時最看重的因素，其重要性遠超「營養價值」(50.6%)，重視「營養價值」的受訪者顯著下降10.11個百分點。

為想方設法節省支出，約五成人會經常留意特價(57.5%)和轉買平價貨品(55.9%)，49.4%人會減少購買數量或頻率。若食品價格持續上升，45.3%只能犧牲食物的質量和數量。

食德好項目經理盧珏珊指，當一日三餐都成了精簡壓縮的對象，這不僅是個人層面的營養不足問題，長遠更會增加市民患上慢性病的風險，無可避免加重未來公共醫療系統的負擔。

組織促請政府、商界及社福界協作，政府可推行「營養食物券」精準補貼市民購買新鮮蔬果、蛋奶等高營養價值食品；商界特別是大型連鎖超市，設立「惜食專區」，可減少臨期食物浪費、市民亦可以實惠價錢購買食物；社福界可深化「賦能烹飪及飲食教育」，開辦更多切合基層需要的烹飪及預算管理工作坊，將能力真正交回市民手中。

另外，食德好昨宣布正式啟動「食德有營過中秋 2025」，包括動員企業員工，以公司或部門為單位，籌集米、麵、麥片、罐頭等指定的營養健康食物，為弱勢社群的節日餐桌「加餸」；即日起至10月1日在全港設立多個公眾回收點，收集市民及企業捐贈的月餅及節日食品。

