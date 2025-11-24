搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
四歲貓貓連貓袋被遺棄公園座椅 一封手寫信叫有心人收留
【動物專訊】養毛孩理應是照顧一生一世的承諾，但4歲的貓貓「肥仔」卻被人連貓袋遺棄在一公園長椅上，還留下一張手寫信，寫上貓貓的性格和打針情況，再加上一句「希望有心人能收留佢」。阿棍屋接收了貓貓，阿棍屋創辦人Ivy形容貓貓上車後，從貓袋走出來坐在司機的大腿上，很乖很嗲。
Ivy表示，前日收到緊急求助，指在一個屋苑公園長椅上，發現一個破了洞的貓袋，裡面有一隻貓貓。愛心的的團隊成員Ivan趕到現場將貓貓救起，並交到阿棍屋中心。
該貓袋有寵物衫和零食，還有一封估計來自前貓主的手寫信，該信件寫道：「佢叫肥仔，今年4歲，男仔，已絕育了，很多說話，熟悉了，佢會在你身上踩奶，會睡貓床歡枕在手臂睡覺，會趴在人身上，適合一隻養，可以摸，不咬電視，上個月26日打完三年打一次的針，今個月21日已滴了Revolution，每三個月要食一次杜蟲藥，12月7日要食。希望有心人能收留佢。」
信中沒有交代為何遺棄貓貓，但可見貓貓健康問題沒大礙，亦十分溫馴乖巧。Ivy更形容，Ivan救走貓貓的時候，貓貓從袋中走出嚟坐在他大腿上，真的很乖。她又表示，貓貓雖然亦感到驚慌，但可以讓人摸和抱。
阿棍屋表示，養動物是一生一世終生的承諾，「不知道貓貓前主人有什麼難處，但是若然無人發現，貓貓受驚從破洞中逃出，曾生活在家居環境中的貓貓，在寒冷的戶外恐怕難以覓食、生存，更有可能遭受各種意外。」
如有人知道這貓貓的來歷背景，請與阿棍屋聯絡。
The post 四歲貓貓連貓袋被遺棄公園座椅 一封手寫信叫有心人收留 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
【惠康】至筍美食優惠 珍寶琥珀蜜梨$18/2個（即日起至27/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有珍寶琥珀蜜梨、香印青提、 Natural Chicken雞中翼/雞下髀/雞中翼鎚、潮牛工房冰鮮潮式牛筋丸/牛肉丸、加拿大比目魚柳、芝司樂原味高鈣/較低脂片裝芝士、黑白全脂煉奶/淡奶/牛奶、灣仔碼頭家庭裝小雲吞、卡樂B超熱浪香辣味薯片同埋ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊袋裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
美銀：聯儲局必須減息 比特幣等三大資產2026年將最受益
近期，全球金融市場聚焦於聯儲局 (Fed)12 月利率決策，市場對政策路徑判斷明顯分歧。此前，受通脹溫和與勞動數據疲軟影響，多數觀點認為下月再次降息幾成定局，但 Fed 官員近期一系列鷹派表態讓減息預期徹底降溫，即使上周五(21 日) 有官員釋放鴿派信號，關於年底貨幣政策走向的爭論仍未平息。鉅亨網 ・ 7 小時前
古埃及文明大展｜故宮博物館 4 日招待萬六人 盲盒 Threads 大熱黑貓炒至 $900 團隊補貨中︱Yahoo
故宮表示，由展覽 11 月 20 日公眾開放起，館方過去 4 日共接待了逾 16,000 名觀眾。為了應付人流，展廳昨日特別延長開放至晚上 8 時。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
聖誕好去處2025｜中環ifc聖誕裝置亮相！潛入兩層高「聖誕後勤總部」與至潮聖誕老人影相
中環ifc聖誕裝置亮相！今年主題為「聖誕後勤總部」都幾有趣，這座雙層高的後勤總部，隱藏4大神秘互動體驗區及6大打卡場景，特務們可解鎖各個互動裝置及數碼遊戲任務、參與慈善捐款活動、約見聖誕老人並獲得驚喜禮物，完成任務後更可欣賞精彩音樂表演及盡享聖誕購物禮遇。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
中日領袖G20峰會未有接觸 據報李強於高市發言時離席
中日關係持續緊張。總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團(G20)峰會期間，未有接觸交流。日本放送協會報道，會議期間，李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。 高市總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，建構互利、建設和穩定關係的意願不變。高市承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題，又指日方須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。 日本傳媒報道，中日近期的爭議令日本民眾憂慮影響兩國的大熊貓交流。現時日本只餘下東京上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，按規定牠們將於明年2月歸還中國。有民眾憂慮兩國關係緊張，影響日方爭取租借新的大熊貓。(ST)infocast ・ 3 小時前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
小米：車廠電池起火屬人手失誤
小米（1810.HK）公司發言人在微博發聲明澄清「小米汽車工廠內電池生產線起火」傳聞，稱這次事件確實是生產流程調試工作中的偏差，惟並非電池本身有設計缺陷、材料問題或製造瑕疵。小米汽車所有車型電池包均堅持超高標準開發，小米SU7、小米YU7電池均符合電池國標相關要求，請廣大車主放心。信報財經新聞 ・ 8 小時前
尋人｜六旬婦何小連離開葵涌院舍後失蹤 自行返回住所無可疑(更新)
【11月24日更新】該名女子昨日(23日)上午自行返回其住所。她沒有受傷，案件沒有可疑。 【11月23日更新】一名60歲女子何小連昨日上午離開其位於葵涌和宜合道的院舍後便告失蹤，其家人向警方報案求助。何小連身高約1.6米、體重約68公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑白髮，最後露面時身穿綠色外套、灰色長袖上衣、am730 ・ 1 小時前
香港街馬︱連續三年屢爆爭議 行李領取混亂、精英選手跑錯路線、頒錯獎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於今早（23 日）舉行，然而賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。香港街馬近年屢次被跑手投訴活動安排混亂，問題圍繞行李安排、路線指示不清及得獎名次等，過往曾有跑手在烈日下等候兩小時領取行李，甚至出現精英選手跑錯路的情況。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 17 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤｜Yahoo
日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 21 小時前
英超 ｜ 曼聯冬天放走明奈施亞斯 條件只有一個
曼聯今年前線大換人，施亞斯和明奈成為大輸家，兩名球員本賽季均未在英超取得正選。兩人對現時情況感到不滿，希望冬天轉會走人，阿摩廉對此表示理解。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
蔡思貝做「樂壇新人」開金口 羅子溢廣東金曲勾集體回憶
【on.cc東網專訊】藝人蔡思貝（Sisley）轉戰歌壇，日前偕羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪及支嚳儀，分別在紐約及洛杉磯舉行《Power Of Live 愛與「城」》特別篇音樂會，屬「樂壇新人」的Sisley率先現身，以《陽光路上》及《心血來潮》為拼盤騷揭開東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蔡一傑開腦手術後暴瘦8公斤 查小欣曝光近況佩服夠豁達「把一切交給天」
草蜢成員蔡一傑去年10月自揭接受切除腦部腫瘤手術和公開頭部嘅疤痕照片，狀況惹人擔憂。幸好，經休養後今年7月復出，先於陳慧琳演唱會擔任嘉賓又唱又跳，早前於馬場擔任開幕表演嘉賓亦狀態大勇，更將於周六（29日）於澳門舉行演唱會，並預告明年四月舉行香港場。日前，資深傳媒人於社交平台發文，透露與蔡一傑飯敍，曝光蔡一傑手術後狀態，佩服對方豁達心態。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前