四狗疑被遺棄山頭 幾個月後變14隻 熱心市民盼義工助絕育及尋家

【動物專訊】元朗公奄路正進行收地，數個月前附近山頭突然出現了4隻，不知道是否被人遺棄，熱心市民Norman眼看短短幾個月，狗狗不斷生育，最近已經變成14隻，為免情況失控，Norman替狗狗們向義工求救，希望有義工或動物機構可以幫狗狗們絕育，及幫他們尋家，看會不會有狗狗幸運地獲得領養家庭青睞，不用在山頭艱苦生活。

Norman表示，數個月前發現有4隻狗走到山上，「我最初以為是倉狗，所以沒有注意，後來發現一隻三色狗媽媽生了6隻狗B，跟著日前由見到一隻估計是第二代的唐狗女生了幾隻BB出來，還躲到我對面倉的坑渠餵奶，我便意識到情況開始失控，怕他們會繼續生B，可能會亂倫，亦怕狗狗多到其他居民接受不到而投訴。」

他指，因為公奄路正在收地，不知道這些狗狗是否因此被遺棄山上，但最初那4隻狗十分親人，又聽指令，顯然曾經有人養。現時狗狗們已經增加至14隻，包括日前出生的4隻狗BB。

他希望有義工或動物機構可以幫忙為狗狗們絕育，最好是能夠幫到他們尋家，讓他們不用在山上受苦。如有人願意幫助這些狗狗，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與Norman聯絡。

元朗山上數個月前出現了4隻狗，懷疑被人遺棄，沒想到很快便生育到14隻。

狗媽媽日前下狗BB，躲在坑渠餵奶。

日前又有4隻狗BB出生。

