四神湯【豆豆愛的料理】【虎牙妹豆豆】

今晚煮女兒飯總是吃不多 的「四神湯」。然而 ，四神湯是乾隆下江南，四臣有恙，喝此湯後痊癒。「四神湯」—有利濕、健脾胃、顧腎補肺、養心安神、增強免疫力的功效，亦能防染疫腸胃、精力耗損、防失智，很多小孩確診，很適合煮來喝補孩子的胃氣，四神湯是溫和平補的食療，能透過調理脾胃、改善消化吸收，適合脾胃虛弱、食慾不振、容易脹氣或偏瘦以打好身體健康的基礎，是中醫食療中非常受歡迎的湯品 。

製作時間: 1小時內

份量人數: 7-8人



廣告 廣告

食材

水 1000cc

小腸 400g

四神食材中藥房配好蓮子、茯苓、山藥、芡實 2小包

外鍋水 2小杯

鹽 適量





作法:

1 ：





到中藥行買四神湯藥包食材，

2 ：





把豬小腸、「四神」食材洗淨，倒入水量200cc於鍋中，以能夠蓋過豬小腸汆燙為主，水滾煮後，放入豬小腸，是為了先去過多的油脂，汆燙後豬小腸至撈起放盤準備，並把汆燙過的水倒掉，

3 ：





接著，大同電鍋內鍋加滿至1000cc的水量，依序放入、豬小腸、四神，外鍋放2杯水，蒸熟30-45分鐘，至電鍋自動跳起，撈起電鍋中的豬小腸後，並把豬小腸切段，

4 ：





盛碗上桌後，即可享受滋補又美味的傳統溫和平補的食療湯品。





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56411

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com