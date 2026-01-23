「四葉草手勢」影相Pose大流行！隱藏「愛心打卡法」新生代超愛兼吸好運，還在畀心心、反V Yeah就過時了

影相不要再只「畀Yeah」、「畀心」，最近超紅的「四葉草手勢打卡法」在各大社交平台到處都見到，超可愛又帶好運！找三位好友齊齊影，每個人先做出「I Love You」手勢🤟🏻（伸出拇指、食指同尾指）。當四個人的食指於中間合在一齊，就會連成一片四葉草形狀，還隱藏了四個愛心！

據講這個影相pose，可以為2026年帶來滿滿好運同正能量。韓流偶像們如AxMxP都在IG上這樣子影相打卡，趕快來朋友們試試這個四葉草打於新影相pose，與朋友一齊吸收好運吧！

