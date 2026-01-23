專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
「四葉草手勢」影相Pose大流行！隱藏「愛心打卡法」新生代超愛兼吸好運，還在畀心心、反V Yeah就過時了
影相不要再只「畀Yeah」、「畀心」，最近超紅的「四葉草手勢打卡法」在各大社交平台到處都見到，超可愛又帶好運！找三位好友齊齊影，每個人先做出「I Love You」手勢🤟🏻（伸出拇指、食指同尾指）。當四個人的食指於中間合在一齊，就會連成一片四葉草形狀，還隱藏了四個愛心！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
據講這個影相pose，可以為2026年帶來滿滿好運同正能量。韓流偶像們如AxMxP都在IG上這樣子影相打卡，趕快來朋友們試試這個四葉草打於新影相pose，與朋友一齊吸收好運吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
UNIQLO:C超好著「神級棉褲」日本官網大推！棉褲有褲骨無褲骨兩版本，可自由束腳褲
黃宗澤明明身高180cm卻慘變150cm？這3點避免「穿搭視覺陷阱」，不費力升級韓系長腿oppa
其他人也在看
《被出軌的人》TVB首部AI愛情短劇，兩性議題尺度大！大婆正印金句連發：你先係自己碼頭！
TVB Plus 再度推出由 A.I. 製作的短劇，新作《AI930：被出軌的人》即將播出，主題圍繞都市愛恨情仇，「四角情慾關係」劇情更直接衝擊電視尺度。劇中大婆正印的金句連發，相信會引起城中熱話！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
2026馬年旺財銀包顏色選購指南！火旺之年必選「這3大色」最招財、切記避開鮮紅色等5種破財顏色
2026丙午馬年屬火氣偏旺的年份，這一年將特別容易衝動消費。因此，026年的理財重點不在於賺得多，而在於能否穩住。想要穩守財富，銀包絕對是關鍵之一。銀包實際上是風水中極具象徵性的「行動財庫」，更反映一個人如何對待金錢、管理資源與控制慾望。若你正打算在新一年換新銀包，錢包顏色的搭配就可以成為你穩住錢財的第一步！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
哈爾濱、漠河旅行團買1送1優惠｜人均低至$2,586！獨立包團追極光、睇銀河星空
2026年旅行大勢或者是旅行團，特別是內地深度遊路線！Yahoo Travel發現Trip.com現正推出獨立包團買一送一優惠，當中最抵玩一定是遠走哈爾濱、漠河行程，人均$2,586起，可以把握極光大爆發機會，到漠河追極光、睇銀河星空，以及感受哈爾濱的冰雪世界！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
川普稱完成聯儲會主席候選人面試 心中已有合適人選
【彭博】-- 美國總統唐納德·川普表示，他已完成對下一任聯儲會主席候選人的面試，並重申自己心中已有合適人選。川普周四對記者說：「我很快就會告訴你們。我有一個我認為非常好的人選，但現在不會公佈。」川普的候選名單包括白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特、貝萊德高管裡克·裡德、現任聯儲會理事克里斯托弗·沃勒以及前聯儲會理事凱文·沃什。哈塞特一度被視為最熱門人選，但川普隨後暗示，可能更傾向於讓他留在現有崗位。推薦閱讀：選聯儲會主席難如「尋找獨角獸」 川普對現有候選人都略感沮喪原文標題Trump Says He’s Finished Fed Chair Interviews, Has Pick in MindMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 3 小時前
胡楓94歲生日獲華仔發哥近千人慶生 預告今年紅館開騷 點名要契仔張家輝現身
胡楓94歲生日獲華仔發哥近千人慶生 預告今年紅館開騷 點名要契仔張家輝現身Yahoo OMG Videos ・ 1 天前
深圳東門美食2026〡10大東門美食推介！羅湖地鐵直達老街站 宮殿級火鍋/太二酸菜魚/鮑師傅手信（附地址）
深圳東門美食2026有咩好推介？周末放假想快閃一日遊，深圳東門絕對是人氣之選！皆因鄰近深圳羅湖口岸，一程地鐵即可直達，美食選擇多不勝數，而且消費便宜，更有多個人氣商場，滿足食玩買三大目標！Yahoo Food精選10間人氣必食餐廳，馬上看看內文推介！Yahoo Food ・ 1 小時前
手機殼貴過手機都有人買？京東推四九金 iPhone 17 Pro Max 殼，到底係殼保護機，定係機保護金？
京東旗下京造生活品牌上架 Au99.99 黃金手機殼，主打「真金在握」。該產品以 iPhone 17 Pro Max 用家為目標，將保護殼同「可隨身攜帶嘅資產」合而為一，仲加上一句「比任何 logo 都有份量」，炫耀感簡直爆燈。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
必試人氣預付套餐優惠 點心放題/帝王蟹自助晚餐/韓式燒肉/法式套餐
套餐優惠都有人氣王！今次介紹OpenRice現時4款最受歡迎嘅「訂座預付套餐」優惠畀大家，包括3小時點心放題、高質帝王蟹自助晚餐、親民價韓式燒肉同埋浪漫法式套餐，無論一大班人齊齊食或兩個人撐枱腳都合適，想試就撳掣啦～OpenRice開飯喇 ・ 49 分鐘前
梁兆基：港資產管理業務前景龐大 《信報》論壇展望經濟 政商財金界聚首
香港總商會前總裁、恒生銀行行政總裁辦公室前高級顧問梁兆基指出，綜觀香港過去的發展經驗，從來都是與內地分工，香港多年來所做的是內地未能做到，或內地未有條件而香港有優勢的產業。目前中國資本市場未完全開放，香港金融業包括保險、資產管理依然可發揮其作用。內地財富不斷積累下，香港資產管理業務仍然有很大的前景。信報財經新聞 ・ 7 小時前
川普秀執政一年成績單 81分鐘發言 列「365項勝利」差點被長尾夾傷到、政績文件丟地上
美國總統川普1月20日在白宮新聞室突然現身，宣揚第二任期屆滿一周年的政績。路透指出，開場長達81分鐘，川普發言內容跳躍、主題分散，期間多次抱怨自己未獲得足夠肯定。他拿起厚厚一疊名為《365天裡的365項勝利》（365 Wins in 365 Days）的政績文件，還差點被長尾夾夾到手指，隨後更直接將整疊文件丟到地板上，現場傳出沉重聲響。 川普點名逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛、也吸引各國大廠赴美投資，在格陵蘭議題上對歐洲國家施壓。在最高法院遲遲未就關稅合法性作出裁定之際，川普持續為相關政策辯護，強調關稅帶來龐大收入，且「沒有通膨」。 此外，川普發言依舊誇張，除了展示明尼蘇達州移民執法行動中的「犯罪嫌疑人照片」，還稱索馬利亞移民「智商非常低」，並強化派兵的正當性。此外，重申自己結束八場戰爭，但卻未能獲得諾貝爾和平獎，稱不相信挪威政府所說，當局無法影響誰能獲得諾貝爾獎。 演說過程中，川普一度沉思尼羅河是否位於埃及、開玩笑要把墨西哥灣改名為「川普灣」，還公開表達對爭議性重機幫派「地獄天使」（Hells Angels）的欣賞，稱「他們會投給我」。之後川普又回答媒體提問近30分鐘，整場發言時間合計約1小時45分鐘。接下來，他將飛往瑞士，與各國領袖一同出席世界經濟論壇（WEF）。Yahoo 國際通 ・ 20 小時前
【價值物語】歐腹背受敵 國防科技股可吼
美國總統特朗普表示，控制格陵蘭的目標「沒有回頭路」，歐洲國家另組八國聯軍守護。現在歐洲除了東邊的俄烏戰爭外，西邊是北極與格陵蘭海域緊張，面臨兩線作戰風險。局勢接下來會怎樣演變，當中又有沒有投資機遇？ 假若格陵蘭真被美國吞併，影響不止於一塊領土，而是北約面臨解散的風險。歐洲各國本來已經計劃在2035年之前，把國防開支比對GDP比率，從現在的2%升至5%。惟現在局勢緊張下，國防開支增長應會比原計劃要快得多。 極右抬頭 增開支買軍備 歐洲不是福利社會嗎，民眾怎會同意增加國防開支？惟近半年民調已顯示，歐洲右翼勢力正在抬頭。在英國，民調領先的不是傳統的保守黨和工黨，而是極右的改革黨；法國則是國民陣線大幅領先；德國嘛，另類選擇黨支持度也已和執政黨不相上下；意大利？早已是極右政黨掌權。極右政黨民調佔上風，國防開支續增，應該是大機會的事。 從前不少北約武器都是向美國公司採購，現在歐洲大概不會再彈此調。故歐洲增加軍費，受益者不再是美國國防巨頭，而是歐洲本土企業。 歐洲雖由多國組成，但在國防領域卻頗有默契，每個國家專精一兩項。例如挪威專研防空系統（在俄烏戰場攔截率高達94%），瑞典強於戰機（養機成本只是美信報財經新聞 ・ 7 小時前
關懷愛滋藝術展香氣連結記憶 破除HIV污名 感染者：怕父母擔心 隱瞞病情︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「香氣」看不到，摸不著，卻往往最能連結某段回憶，某段故事。關懷愛滋基金會的《縈迴》藝術展，以擴香石「香氣」為媒介連結「護理」與「記憶」，讓HIV感染者以獨特氣味喚起個人故事，將不可見的情感壓力具象化，促進公眾理解與共感。展覽上月完結，但使命未完。主辦方希望繼續透過藝術，破除HIV感染者的污名，鼓勵他們積極求醫。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
全球最乾淨城市Top 10｜新加坡再度擊敗東京蟬聯冠軍！歐洲包攬7席／羅馬成最「邋遢」城市
出門旅行最怕遇到垃圾滿街、衛生環境差的城市，破壞整個旅程心情。美國權威旅遊雜誌《Travel+Leisure》早前發布2025年度「全球最乾淨城市」排行榜。新加坡再度蟬聯冠軍寶座，以嚴格執法和先進垃圾處理技術獲得極高評價。瑞士蘇黎世憑藉市民高度參與度奪得亞軍，而一向以整潔聞名的日本東京則排第3。歐洲城市表現強勢，10強中佔7席，反觀北美洲只有一城入圍。最令人意外的是，羅馬竟被評為最髒旅遊城市，古蹟街道面對現代垃圾管理挑戰。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
兩嬰幼兒疑被虐 菲籍外傭涉虐兒提堂
【Now新聞台】兩名外傭涉嫌虐待兩名年幼兄弟，其中一人被控虐兒罪，早上提堂。 28歲的菲律賓籍被告早上由警車押送至粉嶺裁判法院。她涉嫌在上水蕉徑村一個村屋單位內，虐待16個月及4個月大的兩兄弟，其中男嬰眼底及腦部出血要接受手術，目前仍然在深切治療部留醫，而哥哥的身體亦有瘀傷。至於同樣涉案的45歲印傭獲准保釋，下月向警方報到。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
抱蛋煎餃爆紅食譜！用冷凍餃子即煮到 超方便
最近都係少出街少外食，唔想餐餐買外賣同食罐頭，可以一次過包定啲餃子放冰箱，方便隨時食。包餃子餡料變化多多，用植物肉Omnipork（新豬肉）來包，比處理新鮮肉碎更方便，不會太濕和出水，很適合包餃子。這次用四季豆和可以提味的菜脯跟新豬肉和餡，吃起來更惹味。將餃子快煎好後Yahoo Food ・ 1 小時前
男神雲集巴黎時裝周 Mingyu成功與梁朝偉合照
【on.cc東網專訊】上周在香港出席品牌活動的韓國勁爆男團Seventeen成員Mingyu（金珉奎），日前飛往法國出席巴黎時裝周，他昨日（21日）以代言人身份現身時裝騷，他以啡色西裝褸襯鬆身西褲，相當有型，而影帝梁朝偉（偉仔）亦出席同一活動，Mingyu見到偉東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
FUJIFILM即影即有最新相機試玩！instax mini Evo Cinema三大賣點，價錢$2,980，預告已詢問度爆棚
FUJIFILM 在 2026 年首波新品就來出大招，推出全新 instax mini Evo Cinema™ 混合式即影即有相機。預告片段已經在網上被熱烈討論，一部集齊「攝、錄、印」3 合 1 體驗的相機，有何魅力之處？這裡提前給大家試玩報告！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
2026 Uniqlo必買排行榜！女裝第1名就是Threads熱議款heattech、PUFFTECH保暖外套低至$199
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如Uniqlo最新春夏系列，有多款多巴胺服飾選擇，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 1 天前
周大福季績佳 麥格理調升目標至19.8元
周大福（1929.HK）截至去年12月底止第三季度的經營數據勝市場預期，獲大行唱好。中信里昂指出，周大福第三季度表現強勁，故上調周大福的盈利預測，加上公司估值與金價上升帶來的行業重估，把其目標價由13元上調9.2%，至14.2元，維持「持有」評級。信報財經新聞 ・ 7 小時前
香港大律師公會換屆 毛樂禮連任主席 稱續在重大法律議題發聲 將研圍標訂刑事罪行｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港大律師公會今（22 日）舉行周年大會及換屆選舉，資深大律師毛樂禮連任主席，與新一屆執委會會後見記者。他表示，公會將繼續在重大法律議題上發聲，冀大眾不要用政治判斷法治，「讓司法回歸司法」。他指，公會就大埔宏福苑火災成立小組，將研究就圍標等反競爭行為制定刑事罪行，及改善建築相關法規等，會在獨立委員會發表報告後公布結果。Yahoo新聞 ・ 13 小時前