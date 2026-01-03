龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
四鏡大暴走專訪｜Ian嘆失落Dream Car Jer望「複啅」破地獄 Stanley探究港味Gin酒 Tiger務農上癮？
MIRROR成員陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)在「鷹小組」團綜《四鏡大暴走》，拜訪不同界別匠人學藝，並接受世一運動員的特訓，四子在節目中爆發「大暴走」的潛力，無論挑戰花式跳繩、劍擊、唱粤曲、舞獅、踢西瓜波、玩蛇、造figure公仔、飲茶等，都擦出意想不到的火花Jer子的「傻闌」本色幾乎無處不在，笑料百出。節目播出後，四子曾到訪的地道酒樓、舊式茶餐廳、小食店等均一度出現顧客人龍，相信已讓值得欣賞的「香港製造」及「香港第一」被更多人看見。今晚播放的最後一集，四子合體學舞獅，各人亦會分享拍攝今次團綜的感受。
Tiger唱粤曲 Ian笑到大暴走
「鷹小組」談起最「暴走」的環節，齊齊首推學唱粤曲的一集，四子分組合唱帝女花「香夭」，Jer和Tiger反串做花旦唱子喉，「大表Jer」即席示範合巹交杯，「好難忘，因為要忍笑，又要含情脈脈。」兩人練習時頻頻「焗蟹」，但正式演出時感情豐富，連老師都大讚有驚喜。
至於向來聲線磁性的Tiger就笑言，「我演出的張力同力量，我諗陳卓賢係感受好深。」Ian自言從排練到演出都非常專心和認真，「但演出時有意外發生，當我好投入咁演繹，然後Tiger好掙扎咁唱嗰粒音，佢嗰種爆青筋嘅肉緊……」結果Ian罕有地笑到「大暴地」，而台下的Stanley和Jer更笑到標眼水，難得是Tiger仍持守忍笑，直至完成表演。四子異口同聲表示，最難是拂袖，Stanley表示，「因為拂咗出去要收返嚟，仲要啱啱好摺三摺，要好整齊咁伏喺手腕位，好難。」Jer續指看似簡單動作，其實都必須經過苦練：「真係台上一分鐘，台下十年功。」
Stanley與眼鏡蛇四目交投
四人分別跟花式跳繩世界冠軍周永樂和何柱霆，以及劍擊「世一」蔡俊彥學藝，間中有跳繩的Tiger驚嘆，「原交互繩要一秒跳十幾下，我哋試過跳交互繩，真係好快，揈繩同跳都要好快，要一team人嘅默契。」四子直言，單是做到基本入門已不容易，在節目中跳到將自己五花大綁的Jer笑言，「淨係揈手唔跳就可以。」劍擊運動方面，Jer自言玩完比賽才知得分秘訣，「原來劍頭有個掣，要刺中對方才有分。」結果被略有經驗的大表哥步步進擊。
另外，四鏡到訪蛇王店舖，Stanley與眼鏡蛇四目交投，嚇到抱起Jer做「檔蛇牌」，兩個男子奪命慘叫亦超級爆笑。自稱不怕蛇的Jer挑機「邱視帝」，「如果拍戲，要同條蛇對戲……」然後話題延伸到半裸玩蛇，Stanely認真答道：「其實我自己都諗過，我諗都要克服，拍綜藝無心理準備會驚，要經過訓練。」Ian對拜訪懷舊玩具店亦印象深刻，重拾兒時玩樂的趣味，並再遇童年愛吃的零食，「好多以為已絕版停產，原來仲有，例如香口膠，包裝紙係紋身印水紙，喚起細個嘅回憶。」
Jer回味肥牛笑到失控 Ian驚嘆「食力」
MIRROR雖已共事七年，大家都熟悉彼此性格，畢竟首次拍小組團綜，四子合體亦有分組行事，一起吃喝玩樂總有新發現。「陳柳」齊齊嘆茶、打邊爐和食茶餐，Ian直言甚少與Jer一齊嘆美食，「發覺佢其實都真係幾鍾意食嘢。」Jer談起美食即眉開眼笑，尤其憶起肥牛的味道，更是狂喜大讚好味，「以前係滑牛，依家係手切肥牛，(大表：滑牛同手切肥牛分別係咩？)味道差好遠，好似俾咗3款我哋……」繼而自己笑到失控，平伏情緒後試圖分析肥牛的進化，「現代人要求高許多，以前粗粗哋食飽自己就算，(食咗幾多？)我哋都清晒啲肥牛。」Ian自言因連日拍飲食環節，吃得太多致胃炎，他不忘澄清：「而我係無食架！所以唔知邊個清晒！」
反觀「大細邱」則蒙綜藝之「晨」寵召，經常要清晨出動戶外拍攝，更要酷熱天氣下務農、採蓮、種菠蘿、挖彩石等，親親大自然感受田園風味，Stanley笑言要在睡眠不足的情況下，面對極端的酷熱天氣，兩人可謂患難「見」真情，「Tiger真係孱弱咗少少，見佢行上菠蘿園，都真係攰，真係見到嗰種辛酸。」Tiger解釋路途遙遠，「一抽二掕，條路又好斜，所以有啲辛苦，但食完個菠蘿，所有辛苦都係值得。」
四子透過節目接觸不少新技藝，若要自選一項「返兜」活動或進深藝技，他們又會有何選擇？Tiger率先表態，「務農同大自然好有Connection，過程好療癒，我種個菠蘿喺度，兩年後就見到，若係俾我研究，都會研究下種菠蘿。」Stanley就選擇調酒，拍攝時意外地調製了海南雞飯味的Gin酒，「好香港嘅味道，例如五花茶嘅Gin，真係好五花茶味道，我都想深入研究，因為係外國訂返嚟，好專業，想研究吓過程。」Stanley亦很難忘與Ian拜訪一間茶餐廳，由年輕人接管一間舊式茶餐廳，既然傳承又要配合時代改革，很有意思。
排除萬難 成為核心文化
Jer就選擇破地獄，在節目中自嘲「丟架」的他坦言，「好多挫敗感，學極都學唔識，例如要唱支曲，聽佢唱覺得每粒音都跳得好唔尋常，好難捉摸，唔同平時我哋唱歌，跟住要吹笛，我吹極都吹唔響，原來唔係想像中咁簡單，除咗傳承文化，裡面仲有好多技術。」Ian想起與Jer跟漫畫家Man僧老師學藝，「我畫畫向來冇乜天份，但試學壁畫，過程好focus，某程度上係一種放鬆。」Ian認為很多技藝都易學難精，四鏡只算學點皮毛，「始終每一位都經過長年累月，累積的功架同技術，很難做到見得人，我哋純粹初步了解。」Jer就認為體驗有趣，同時亦深有啟發，「每個都遇到好多困難，但今時今日，有好多都衝出國際，就好似我哋嘅演藝生涯，無論遇到咩都好，都保持初衷，有人畫畫、運動或整嘢食，都可以成為香港的核心文化。」
總結體驗，Jer認為一齊學習新藝技，不失是繁忙工作中的放鬆機會，向來熱愛足球的Jer憶述，「我未試過同佢哋踢波，今次拍節同可同佢哋踢西瓜波，團體戰對出面，都幾開心。因為平時做嘢，一切玩嘅時間唔多，可以俾我哋放鬆生活下。」若然讓他們自由許願，下次拍團綜想還甚麼，Jer率先表態，「滑雪，體驗極端天氣，又做到運動，又有教練(Stanley)。」Stanley和Tiger就想純粹「放空」，去歐洲小鎮Chill嘆咖啡，或者浸溫泉，不過仍是秉承MIRROR傳統，穿潛水衣。
懷念《MIRROR GO》？
Ian卻認為將願望收藏心底會較佳，「通常講咗就唔做，本身係有揸車……」屬愛車之人的他爆料，曾跟節目組開會，提出想嘗試的項目，結果全部落空，Jer和Stanley亦激動表示，「每個人都揀咗dream car嘅型號，本來話聯絡咗，可能太多項目，最後取消咗。」除了小組團綜，Jer認為12子純粹集合玩game都不錯，「好似《MIRROR GO》都好懷念，成班男仔一齊玩。」莫非大家都懷念驚險遊戲和食蟲？Stanley急忙補充：「但係室內，唔好玩啲咁危陰嘅嘢。」對鏡粉而言，相信12子聚在一起吃喝「吹水」，已經看得很開心。
