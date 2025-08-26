居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
四電荷儲存分子助力人工光合作用
人工光合作用的進展或許比想像中更為接近。來自巴塞爾大學的科學家們開發出一種新型分子，能夠儲存四個光電荷，這一發現加快了尋求碳中和燃料的進程。在自然界中，植物依賴光合作用來捕捉太陽能，將二氧化碳轉化為富含能量的糖分子。動物和人類消耗這些碳水化合物，釋放儲存的能量，並將二氧化碳重新釋放到大氣中，形成一個支撐地球上幾乎所有生命的循環。
研究人員希望在實驗室中模仿這一自然模型。如果能夠利用陽光產生氫、甲醇或合成汽油等高能化合物，那麼這些燃料在燃燒時將不會額外釋放二氧化碳，使其有效達到碳中和的效果。巴塞爾團隊在奧利弗·溫格教授的帶領下報告了一種可能成為實現這一目標的重要步驟的分子。該分子由五個相連的組件構成，設計上十分精確：其中兩個單元釋放電子並帶上正電荷，另外兩個單元捕獲電子並帶上負電荷，而中央單元則吸收陽光以促使轉移。
儲存四個電荷不僅僅是技術上的成就，還解決了人工光合作用中的一個核心挑戰。許多生成太陽能燃料所需的反應，例如將水分解為氫和氧，都需要多個電子。如果沒有辦法同時累積並穩定多個電荷，這些反應就無法高效進行。通過使用兩次光閃光，研究人員成功地逐步生成四個電荷。第一次閃光產生一個正電荷和一個負電荷，這些電荷移動到分子的兩端。第二次閃光重複這一過程，使結構最終擁有兩個正電荷和兩個負電荷。
“這種逐步激發使得我們能夠使用顯著弱的光。因此，我們已經接近陽光的強度，”博士生馬西斯·布蘭德林解釋道。早期的研究需要極強的激光光源，這與實用的人工光合作用願景相去甚遠。“此外，分子中的電荷穩定存在的時間足夠長，能夠用於進一步的化學反應。”能夠暫時儲存多個電荷對於太陽能燃料的生產至關重要，因為這些電荷可以驅動所需的化學反應，以分解水分子並合成碳中和的燃料。
溫格強調，儘管這種分子尚未成為一個功能完整的人工光合作用系統，但它代表了重要的基礎組件。“我們已經展示了如何有效地利用陽光儲存多個電荷，”他說。“理解這些電子轉移使我們更加接近將太陽能轉化為可儲存的可持續燃料。”這項研究還凸顯了分子設計如何將人工光合作用從理論推進到更接近現實應用的階段。對於可持續能源的未來，這類突破有望改寫人類生產和消耗燃料的方式。該研究結果已發佈於《自然化學》期刊上。
推薦閱讀
其他人也在看
綠在區區｜「綠在區區」18區回收點一覽 回收可免費換米/糧油雜貨、兌換$50超市現金券（每月更新）
源頭減廢與回收可為地球出一分力，大家平日又有回收習慣嗎？政府現時暫緩垃圾徵費，不過當大家準備清理家中垃圾時，也可將塑膠、玻璃、紙張等分類回收。近年環保署不斷擴展的「綠在區區」回收計劃，於18區均設立不同固定或流動回收點，於回收同時更可賺積分，免費換食油、香米、麵食、廁紙等糧油雜貨！近期「綠綠賞」與不同機構合作，可以綠綠賞積分兌換Carbon Wallet和「易賞錢 MoneyBack」積分，再兌換更多不同日用品！YAHOO著數 ・ 1 天前
全球最大型室內滑雪場「深圳前海華發冰雪世界」料10月試業！設JW萬豪酒店、33米室內潛水場、極光主題商店街
一眾熱愛滑雪人士注意，位於深圳前海的華發冰雪世界預計將於今年10月試業，總建築面積達33.93萬平方米，內有全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、大灣區首個室內潛水設施、五星級酒店JW萬豪酒店等，打造一個全年無休的滑雪娛樂綜合體，以後北上深圳又多一個滑雪好去處。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 4 小時前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 2 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 2 天前
建滔張國榮料恒指年底前升至30000點
港股今日大幅造好，逼近26000點，見2021年10月高位，建滔集團(0148.HK)主席張國榮於半年業績記者會表示，由於有北水流入，故認為港股仍有上升空間，預計今年底前可以升至30000點水平。infocast ・ 2 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
國際｜特朗普：若沒中國學生赴美留學 美國大學將「玩完」
美國總統特朗普周二(26日)表示，對於有中國學生在美國讀書感到「榮幸」（honored），又稱如果沒有中國學生幫助美國的大學維持營運，美國大學體系將很快完結（go to hell very quickly）。 《路透》早前報道，特朗普早前曾表示，作為與中國貿易談判的一部分，美國將允許60萬中國學生來美國大學留學，做法引起支持者的強烈反彈。 美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年5月曾表示，將開始註銷中國留學生的簽證，其中包括與中國共產黨有關或就讀於關鍵領域的留學生，還有加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。 另外，美國政府發言人表示，預計中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼本星期將前往美國華盛頓，可能會與美國副部級政府官員會面。李成鋼最近與中國國務院副總理何立峰一起參與與美國的貿易會談，但發言人說，李成鋼今次訪問並非正式磋商的一部分。報道引述知情人士說，李成鋼並非應美方要求訪美，他亦不會與美國貿易代表格里爾會晤。Fortune Insight ・ 9 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前