回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」

還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起網友熱議。

XGP漲價引起許多玩家不滿。（圖源：Getty Images）

Lina Khan 在個人 X（推特）上公開批評，微軟在收購動視暴雪後，不只是大量裁員，還調漲了 Game Pass 的訂閱費用，這些動作已經對玩家與遊戲開發者造成傷害。並指出，自己早就說過，大型企業的整併後，通常都會伴隨著價格上漲。Khan 早在當年就曾對這筆近 700 億美元的收購案提出反對訴訟，擔心遊戲產業過於集中化會損害消費者的權益。

Khan 更分享了一張圖表，顯示從法院裁決後，Game Pass 的價格已經翻倍成長。甚至還有玩家們翻出微軟過去的承諾。當時為了消除法院、FTC 等監管機構的疑慮，微軟曾保證收購不會導致 Game Pass 漲價，還提到動視遊戲的加入將為訂閱者帶來巨大好處。然而，如今動視旗下的《決勝時刻》系列雖然最新作能在 Game Pass 首日玩到，但訂閱價格卻不減反增，想玩到最新的首日遊戲，還必須訂閱最昂貴的版本。

當然不少網友雖然對漲價不滿，但也認為這和微軟收購動視暴雪並沒有關係，畢竟 Xbox Game Pass 雖然漲價，但玩家依然可以直接用傳統的方式買斷遊戲，甚至是在其他平台上遊玩，和壟斷或獨大無關，單純就是微軟的策略錯誤，讓原本價格便宜的 Game Pass 服務只能調漲價格。甚至有人提出質疑，近幾年遊戲漲價不只是微軟，任天堂、索尼都把遊戲價格提高到 80 美元，Khan 卻沒有出來說話，反酸 Khan 根本不懂玩家在意的地方。

