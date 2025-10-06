回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起網友熱議。
Lina Khan 在個人 X（推特）上公開批評，微軟在收購動視暴雪後，不只是大量裁員，還調漲了 Game Pass 的訂閱費用，這些動作已經對玩家與遊戲開發者造成傷害。並指出，自己早就說過，大型企業的整併後，通常都會伴隨著價格上漲。Khan 早在當年就曾對這筆近 700 億美元的收購案提出反對訴訟，擔心遊戲產業過於集中化會損害消費者的權益。
Microsoft’s acquisition of Activision has been followed by significant price hikes and layoffs, harming both gamers and developers.
As we’ve seen across sectors, increasing market consolidation and increasing prices often go hand-in-hand.
As dominant firms become… https://t.co/FoI50tlEsL
— Lina Khan (@linamkhan) October 3, 2025
Khan 更分享了一張圖表，顯示從法院裁決後，Game Pass 的價格已經翻倍成長。甚至還有玩家們翻出微軟過去的承諾。當時為了消除法院、FTC 等監管機構的疑慮，微軟曾保證收購不會導致 Game Pass 漲價，還提到動視遊戲的加入將為訂閱者帶來巨大好處。然而，如今動視旗下的《決勝時刻》系列雖然最新作能在 Game Pass 首日玩到，但訂閱價格卻不減反增，想玩到最新的首日遊戲，還必須訂閱最昂貴的版本。
當然不少網友雖然對漲價不滿，但也認為這和微軟收購動視暴雪並沒有關係，畢竟 Xbox Game Pass 雖然漲價，但玩家依然可以直接用傳統的方式買斷遊戲，甚至是在其他平台上遊玩，和壟斷或獨大無關，單純就是微軟的策略錯誤，讓原本價格便宜的 Game Pass 服務只能調漲價格。甚至有人提出質疑，近幾年遊戲漲價不只是微軟，任天堂、索尼都把遊戲價格提高到 80 美元，Khan 卻沒有出來說話，反酸 Khan 根本不懂玩家在意的地方。
