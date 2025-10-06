焦點

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠

Yahoo Tech HK

回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯

還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起網友熱議。

XGP漲價引起許多玩家不滿。（圖源：Getty Images）
XGP漲價引起許多玩家不滿。（圖源：Getty Images）
廣告

Lina Khan 在個人 X（推特）上公開批評，微軟在收購動視暴雪後，不只是大量裁員，還調漲了 Game Pass 的訂閱費用，這些動作已經對玩家與遊戲開發者造成傷害。並指出，自己早就說過，大型企業的整併後，通常都會伴隨著價格上漲。Khan 早在當年就曾對這筆近 700 億美元的收購案提出反對訴訟，擔心遊戲產業過於集中化會損害消費者的權益。

Khan 更分享了一張圖表，顯示從法院裁決後，Game Pass 的價格已經翻倍成長。甚至還有玩家們翻出微軟過去的承諾。當時為了消除法院、FTC 等監管機構的疑慮，微軟曾保證收購不會導致 Game Pass 漲價，還提到動視遊戲的加入將為訂閱者帶來巨大好處。然而，如今動視旗下的《決勝時刻》系列雖然最新作能在 Game Pass 首日玩到，但訂閱價格卻不減反增，想玩到最新的首日遊戲，還必須訂閱最昂貴的版本。

當然不少網友雖然對漲價不滿，但也認為這和微軟收購動視暴雪並沒有關係，畢竟 Xbox Game Pass 雖然漲價，但玩家依然可以直接用傳統的方式買斷遊戲，甚至是在其他平台上遊玩，和壟斷或獨大無關，單純就是微軟的策略錯誤，讓原本價格便宜的 Game Pass 服務只能調漲價格。甚至有人提出質疑，近幾年遊戲漲價不只是微軟，任天堂、索尼都把遊戲價格提高到 80 美元，Khan 卻沒有出來說話，反酸 Khan 根本不懂玩家在意的地方。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

AMa

其他人也在看

PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣

PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣

索尼旗下 PlayStation 平台過去以其眾多高品質的第一方獨佔大作稱霸市場，除了遊戲玩法本身外，敘事部分更是能帶給玩家宛如觀賞好萊塢大片般的沉浸體驗。然而，最近外媒 IGN 的一名編輯卻發文直言，他對 PlayStation 近幾年的第一方遊戲劇情感「膩了」，因為主題全部都太過重複，不是復仇就是悲傷類型。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露

Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露

推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
《Minecraft》超過14年的挑戰終於完成，實況主走1255萬格來到地圖邊緣「邊境之地」

《Minecraft》超過14年的挑戰終於完成，實況主走1255萬格來到地圖邊緣「邊境之地」

世界最暢銷遊戲《Minecraft》在不同領域都有令人驚嘆的實況主與內容創作者，而這位創作者 KurtJMac 腳踏實地的冒險長達了 14 年，他用走的完成了親自見到《Minecraft》的地圖邊緣「邊境之地」（Far Lands），這段旅程距離為 12550821 格，在這段時間也為不同的慈善單位募款超過 50 萬美元。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Unity爆嚴重資安漏洞！逾7成熱門手遊恐受影響，Steam與微軟緊急應變

Unity爆嚴重資安漏洞！逾7成熱門手遊恐受影響，Steam與微軟緊急應變

知名遊戲引擎大廠 Unity，最近公開一項關於引擎嚴重的安全漏洞，編號為 CVE-2025-59489。根據官方資訊，該漏洞會影響從 Unity 2017.1 版本之後，所有以 Unity 引擎開發的 Android、Windows、Linux 和 macOS 遊戲。由於 Unity 在遊戲開發者之中相當受到歡迎，因此目前已經有不少 PC 遊戲先行下架修改。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Roland 重拾傳承價值，超越純粹商業考量

Roland 重拾傳承價值，超越純粹商業考量

Roland 若只發佈過 TR-808，這家公司依然值得在音樂設備殿堂中佔有一席之地。TR-808 可說是自電 […]

TechRitual ・ 21 小時前
微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時

微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時

最近微軟調漲旗下遊戲訂閱服務 XGP 月費的決定不但震驚了全球玩家，也引起了玩家們的不滿與引爆退訂潮，大家都認為這次的漲幅真的太高了。沒想到，微軟最近竟又被爆料，其實他們正在準備推出免費的雲端遊戲串流功能，讓玩家們不用訂閱 XGP 就能免費透過雲端串流玩遊戲，只是必須要看廣告，並且每月只能雲端遊玩 5 小時。

Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
OpenAI政策急轉彎！AI「Sora2」涉侵權日本動漫IP，執行長仍看好「同人作品」新型態

OpenAI政策急轉彎！AI「Sora2」涉侵權日本動漫IP，執行長仍看好「同人作品」新型態

OpenAI 旗下影音生成模型 Sora 2 在今年 9 月 30 日時展開邀請測試，但推出不到 1 週，OpenAI 就因版權內容引起的爭議，緊急轉彎修改政策。許多人認為，是因為目前網路上大量出現和日本大各知名 ACG IP 有關的影片，讓 OpenAI 在 10 月 3 日火速發出新公告，確認調整對版權內容的使用規範，防止潛在的法律訴訟風險。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
蒙古戈壁發現 14 萬年前人類歷史的石器工具

蒙古戈壁發現 14 萬年前人類歷史的石器工具

一項突破性的研究顯示，古代人類群體曾在蒙古戈壁沙漠居住，當時這裡是一片湖泊和濕地的繁榮景觀。這項研究發表於 P […]

TechRitual ・ 22 小時前
Snapdragon 8 Elite 旗艦芯配 200MP 主鏡頭，HONOR 500 Pro 曝光!

Snapdragon 8 Elite 旗艦芯配 200MP 主鏡頭，HONOR 500 Pro 曝光!

根據知名爆料渠道 SmartPikachu 的最新消息，HONOR 500 系列將配備Snapdragon 8 Elite 處理器，及延續系列經典的 200MP 高畫質主鏡頭配置，有望成為最強中階手機之一。

Mobile Magazine ・ 9 小時前
Tesla 申請可充氣 Cybertruck 尾翼專利以提升拖曳效率

Tesla 申請可充氣 Cybertruck 尾翼專利以提升拖曳效率

Tesla 最近正在探索一個新穎的解決方案，旨在應對其 Cybertruck 最大的挑戰之一：拖曳效率。這家汽 […]

TechRitual ・ 1 天前
中國展開歷史性北極探險，搭載載人及無人潛水器

中國展開歷史性北極探險，搭載載人及無人潛水器

中國最近完成了其第十五次也是規模最大的北極海洋科學考察，這次考察中成功實現了首次在北極冰下的載人深潛任務。這項 […]

TechRitual ・ 17 小時前
自動駕駛卡車提升美國運輸能力

自動駕駛卡車提升美國運輸能力

美國陸軍可能很快就會獲得具有自動駕駛能力的新型重型卡車。根據新合約，由 Oshkosh Defense 開發的 […]

TechRitual ・ 22 小時前
OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後

OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後

OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前

高盛認為高市早苗勝選暫不會對日本央行貨幣政策有重大影響

有「女版安倍晉三」之稱的高市早苗上周六當選日本自民黨新總裁,很大機會成為日本首位女首相,由於她一向主張寬鬆財政與貨幣政策,故市場揣測日本央行(BOJ)加息機會下降,令日圓受壓,惟日股卻創新高。不過,高盛認為,高市早苗在自民黨總裁選舉中勝利,暫時不會對日本央行的貨幣政策產生重大影響,因為該行認為,出於風險管理的角度,日本央行將選擇暫時維持政策利率不變。該行預測下次日本央行加息的時間仍為2026年1月。但如果日本央行與政府經濟政策的一致性受到質疑,高盛預計加息可能會被推遲。該行考慮到這種可能性,將密切關注高市早苗的後續表態。隨著新任自民黨總裁的當選,高盛表示,日本國會將於10月15日左右召開臨時會議,選出新首相並組成新內閣。由於高市早苗表示,自民黨和公明黨的聯合執政優先,但會考慮吸收基本政策理念相同的政黨加入,因此該行推測,自民黨和公明黨執政聯盟組成的少數政府將繼續維持,並根據具體情況尋求反對黨的合作。然而,該行同時指出,新政府可能會尋求擴大聯合執政框架,將反對黨納入其中,或在內閣之外建立更明確的合作形式,以維護政府的穩定。在高市早苗的領導下,鑑於兩黨在積極財政政策等政策目標上存在相似之處

infocast ・ 10 小時前
VPN優惠｜Proton VPN 激罕三折優惠！每日只要 $0.76 就有高速安全上網

VPN優惠｜Proton VPN 激罕三折優惠！每日只要 $0.76 就有高速安全上網

面對日益猖獗的網絡監控和資料外洩，保護網上私隱不再是選擇，而是必需。Proton VPN 激罕限時直減 70%！是次優惠力度超罕見，月費低至 HK$23 就能將複雜的網絡安全，化為一鍵解決的簡單動作。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波

鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波

鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動

特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動

馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。

鉅亨網 ・ 1 天前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？

學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？

新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳

Yahoo財經 ・ 11 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近

《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近

由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近

Yahoo財經 ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟

私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟

[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...

今日新聞 娛樂 ・ 2 天前