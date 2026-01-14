回應特朗普涉台言論 國台辦：解決台灣問題是中國人的事

【on.cc東網專訊】美國總統特朗普日前接受《紐約時報》訪問時談及台灣問題，認為在自己任內北京不敢攻打台灣。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（14日）回應指，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，他們將堅定維護國家主權、安全和領土完整。另有傳國共論壇將登場，她指陸方願與國民黨共推兩岸和平發展。

在例行新聞發布會上，有陸媒問及舉行國共論壇的消息，以及民進黨質疑國民黨通過連續阻擋軍購案來換取國共論壇門票，並呼籲國民黨不要配合大陸「統戰」宣傳，國台辦對此有何評論。朱鳳蓮回應指，陸方立場很明確，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，跟包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道，加強交流交往、保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展、造福兩岸同胞。

廣告 廣告

《時代》雜誌近日刊文稱，台灣應擔心美國注意力被委內瑞拉消耗，從而失去此靠山，中國在本國領土上採取行動不需國際先例。朱鳳蓮對此重申，解決台灣問題是中國人自己的事，是維護國家主權和領土完整的正義事業，外人靠不住，民進黨當局「倚外謀獨」只會淪為外部勢力的「棄子」。對於有傳美台接近達成貿易協議，台積電或在美增加投資設廠，恐淪為「美積電」，朱鳳蓮指摘所謂協議是美國以高關稅為手段，對台灣實施的經濟掠奪，暴露美國「美國優先」的利己本性及將台灣視為棋子的險惡用心。她批評，民進黨當局在關稅談判中「未談先跪」，在經濟勒索前「打左臉送右臉」，賣身券愈談愈多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景，損害台灣民眾長遠利益。

至於台灣地區領導人賴清德叫囂「反統戰、反滲透、反併吞」，警告以後每場島內選舉都會有境外敵對勢力介入，朱鳳蓮形容是民進黨的慣用伎倆，攻擊抹黑大陸、操弄「抗中保台」以謀取政治私利。她又指，依法懲治「台獨」頑固分子、打手幫兇，是捍衞國家主權和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉，陸方奉義而行，依法而行，絕不姑息，絕不手軟。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】