急症室元旦起加價。(資料圖片)

社區組織協會近日公布一項調查，指大部分受訪者憂慮公營醫療收費改革會削弱他們的求診意欲；當中超過六成受訪者屬於綜援受助人或正領取長者生活津貼人士。對此，醫管局作出回應，強調改革措施並不會影響現時約60萬名享有全額減免的市民；這些人士包括綜援受助人、年滿75歲或以上的長者生活津貼受助人，以及參與長者院舍照顧服務券計劃、持有院舍券的受惠者。有關全額費用減免安排將在明年1月1日收費改革正式實施後自動延續。

局方又指，重申，收費改革的其中一項核心措施，是擴展現有的醫療費用減免制度。除了原本涵蓋的3類社福計劃受惠者外，將新增合資格人士，由現時約30萬人再增加110萬人，總數大幅提升至140萬人，令整體接近200萬人受惠。同時，醫管局指出，家庭醫學門診將繼續作為弱勢社群的安全網，並會依照政府《基層醫療健康藍圖》重新定位，重點為低收入家庭及貧困長者提供以預防為主的全面服務。診症安排方面，會根據病人的臨床情況作出調整，並持續增加診症名額，以滿足不斷上升的需求。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/回應社協調查-醫管局-收費改革不影響現時約60萬獲全額減免人士/629966?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral