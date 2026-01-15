回應設樓宇維修局 政府：憂功能與屋宇署重疊 議員促改革

【on.cc東網專訊】立法會今日(15日)辯論改善大廈維修工程管理的議員議案，發展局局長甯漢豪回應設立樓宇維修局的建議，指擔心實際功能跟現有部門重疊。有議員則認為各部門必須改革，建立清晰的統籌及問責機制。

發展局局長甯漢豪：「我聽到有議員或坊間一些評論，認為我們應該更進一步設立獨立樓宇維修監管局，對於這個提議，我們會多聽意見。如果大家期望這個監管局做一個法定執管角色，我們現時政府負責執管的部門是屋宇署，其實功能是否重疊呢？這方面我都覺得探討時亦值得思考的。」

法律界議員陳曉峰說：「我認同現階段不需要一定設新的局，但必須用現有的局及部門提升監督功能，做到更有力、更到位、更有問責的做法，建議政府在現有框架下指定一個政策統籌的單位，例如市建局牽頭訂立跨部門工作目標及時間表，以及定期向議會及公眾交代進度。」

