獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。
網民爆料post原文寫道「有個以前喺加拿大生活、而家返咗香港發展嘅歌手，近排/近年突然紅咗。但其實佢以前喺加拿大嗰陣，同一個內地有錢女拍過拖，當時個女仔喺佢身上洗咗唔少錢。另外，佢身邊啲同學同朋友，唔少都借過錢俾佢，有啲金額可能只係一百幾十，有啲高達幾千蚊加幣，但到而家都冇還過」。網民聲稱同歌手其中一兩個同學好熟因此知情，又話舊同學手上仲有歌手以前嘅舊相同片，不過啲同學都算好人，冇打算追佢還錢。
爆料文更提及，歌手返到香港發展並打出名堂之後，有舊同學傳訊息恭喜嗰位歌手得獎，對方竟然直接已讀不回，當然借過錢嗰啲更加冇下文。網民以此故事奉勸大家帶眼識人。「講真，以佢而家嘅狀況，呢啲錢對佢嚟講唔算啲乜。總之，如果有人識佢，或者同佢有金錢來往，自己要醒目啲。借錢嗰陣識人，出名之後就當冇發生過。」
正當唔少網民紛紛批評歌手為人，仲用佢嘅歌名暗示其身份之際，有位不時喺公開場合演出嘅busker就留言話「其他人唔知，我嗰筆已還清，唔知算唔算幫佢發聲」，被原post主讚佢叻仔。
錢小豪兒子龐景峰被指拖糧 涉事模特兒已報警
錢小豪兒子、錢嘉樂姪兒龐景峰，近日被指涉及拖糧，有讀者向《Yahoo新聞》爆料指，龐景峰涉及舉辦活動後，一直未有發放8名女模特兒的薪金，由10月追討至今，亦一直拖延。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
巴士安全帶｜陳美寶：盡快刪除相關強制要求法律條文｜Yahoo
巴士強制乘客戴安全帶新例由周日（25 日）實施至今爭議不斷，除了市民投訴感不便，又先後爆出破壞安全帶及故障事件，相關法律條文更被發現「乘客強制佩戴」措施只適用於 1 月 25 日或以後首次登記的巴士，疑似跟政府新聞公報以及官員一直以來說法有落差。政府下午 3 時 18 分出稿，表示局長陳美寶將會在下午 4 時 15 分在立法會會見傳媒，消息指她將會交代安全帶措施最新安排。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
【娛事者】余詠珊 - 綜藝之母還是綜藝之冇？- 郭靖言
近日兩間電視台都有高層變動，先有曾志偉辭任無綫電視（TVB）總經理，新鮮滾熱辣是有線寬頻高層大執位，行政總裁杜之克以及高層余詠珊和何哲圖同日離職Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Threads友分享家傭出品麥樂雞引網民艷羨 感恩請到「S級姐姐」 網民：留名等recipe
近日有網民在Threads上發帖分享自己家傭自製的麥樂雞，引起大量網民關注。樓主分享，兒子放學後突然想吃麥樂雞，沒想到家中姐姐竟然即晚親手炮製，成品外形與連鎖快餐店出品相似度高達九成，令其驚嘆不已，更感恩表示自己「好好彩請咗個S級姐姐」。帖文短時間內已吸引逾萬個like，不少網民留言直呼羨慕，紛紛詢問樓主能否公開姐姐的私伙食譜。Yahoo Food ・ 8 小時前
兩賊上環街頭劫走 5,800 萬日圓 得手後上車逃走 疑犯機場被捕｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 3 小時前
原定帶往香港 東京5人遇劫失逾4億日圓現金
【on.cc東網專訊】日本東京都台東區東上野周四(29日)晚有3名日本籍和2名中國籍共5名男女，當街遭3人團夥搶走裝有4.2億日圓(約2,100萬港元)現金的行李箱。數小時後，羽田機場亦有一名男子遭企圖搶走巨額現金未果，涉案團夥在逃。兩宗案件的受害者均表示，原計on.cc 東網 ・ 4 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 9 小時前
向太爆劉德華fans瘋狂行徑 擸棍上車刮華仔 朱麗蒨返屋企要匿車底
向太陳嵐同唔少藝人有深厚交情，其中一個係劉德華。華仔曾經開電影公司但最後出現財困，需要負擔4千萬元債務，當時向太決定借錢幫華仔解困，而且唔駛債據，可見二人交情匪淺。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
美國百米女飛人變「飛車」 沙卡莉李察臣佛州飆過百英里被捕
美國短跑「女飛人」太快惹出禍！25歲的100米世界冠軍沙卡莉李察臣（Sha'Carri Richardson）日前在美國佛羅里達州因「飛車」被捕，據報當時車速超過時速100英里（約161公里），被當地警方以「危險性超速」拘留，保釋金僅500美元。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
日本尼特族人數居然高達八十七萬人！是什麼原因導致？
不知道大家有沒有聽過尼特族這個詞?原來就是指那些不上學、上班、進修與不參加就業輔導的年輕人，不過，尼特族其實在現代社會都很常見的，就像，在2013年時，英國統計18歲~24歲的年輕人，原來五個人中有一個就沒有工作，所以尼特族的現象在全世界都有的!個人是認為在發達國家這些人大多的父母都有房子，而且兄弟姐妹也不多，因此可以分到比較多的資源，加上低學歷的人在社會找到好的工作不容易，因易乾脆直接在家什麼都不做，直接等家人來養~Japhub日本集合 ・ 2 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 22 小時前
東京連環搶劫巨額現金案 4 億日圓被搶 受害者包括中國人 原定運錢到香港｜Yahoo
上環今早（30 日）發生大額日圓現金搶劫案，日本東京昨晚（29 晚）亦發生兩宗類似案件。當地傳媒報道，5 名男女昨晚在東京都台東區街頭遭到 3 名男子襲擊，事主被噴灑疑似催淚氣體，期間被搶去逾 4.23 億日圓（逾 2,100 萬港元）現金。案件發生後兩個半小時，另一單搶劫案件於羽田機場停車場發生，事主被噴灑疑似胡椒噴霧，幸好最終保住逾 1.9 億日圓（約 950 萬港元）現金。兩單案件的受害人都是原定計劃將該批日圓現金運往香港，當地警方指兩宗案件犯案手法類似，正調查兩者是否關連。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
伊朗全面備戰 部署千架新無人機 美軍艦隊逼近伊朗海域︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗當局近日表明，已做好保衛國家的準備，應對美國持續發出的軍事攻擊威脅。與此同時，地區外交努力正同步展開，試圖避免爆發新一輪衝突。伊朗外交部發言人表示，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於今日（30 日）在土耳其出席高層會議，強調德黑蘭正尋求在共同利益基礎上，持續加強與鄰國的關係。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 23 小時前