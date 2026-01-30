回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」

娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。

圈中一位由加拿大回港發展嘅歌手，被爆料指身在海外時借人錢唔還

網民爆料post原文寫道「有個以前喺加拿大生活、而家返咗香港發展嘅歌手，近排/近年突然紅咗。但其實佢以前喺加拿大嗰陣，同一個內地有錢女拍過拖，當時個女仔喺佢身上洗咗唔少錢。另外，佢身邊啲同學同朋友，唔少都借過錢俾佢，有啲金額可能只係一百幾十，有啲高達幾千蚊加幣，但到而家都冇還過」。網民聲稱同歌手其中一兩個同學好熟因此知情，又話舊同學手上仲有歌手以前嘅舊相同片，不過啲同學都算好人，冇打算追佢還錢。

廣告 廣告

爆料文更提及，歌手返到香港發展並打出名堂之後，有舊同學傳訊息恭喜嗰位歌手得獎，對方竟然直接已讀不回，當然借過錢嗰啲更加冇下文。網民以此故事奉勸大家帶眼識人。「講真，以佢而家嘅狀況，呢啲錢對佢嚟講唔算啲乜。總之，如果有人識佢，或者同佢有金錢來往，自己要醒目啲。借錢嗰陣識人，出名之後就當冇發生過。」

有busker聲稱「我嗰筆已還清」

正當唔少網民紛紛批評歌手為人，仲用佢嘅歌名暗示其身份之際，有位不時喺公開場合演出嘅busker就留言話「其他人唔知，我嗰筆已還清，唔知算唔算幫佢發聲」，被原post主讚佢叻仔。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！