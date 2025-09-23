樺加沙｜八號信號生效 評估需否今晚較後至明日凌晨發更高信號
回顧「山竹」襲港｜戰後第2個懸排最長時間的10號波！當年水浸街道划艇、冷氣機吹入屋、吹斷天秤
「樺加沙」來勢洶洶，天文台已於晚上9點40分改發三號強風信號，預計24日日間最接近本港，屆時達12級颶風；對於這個被稱為「山竹2.0」的「風王」即將襲港，各界都嚴陣以待作出相應部署，如香港國際機場機管局大量減少23日傍晚6點後航班，高鐵於23日下午6點後至24日全日班次取消，港鐵亦已公佈9及10號風球的列車安排，港珠澳大橋於23日下午3點關閉等，而不少網民聯想起當年山竹造成的破壞，並紛紛瘋傳尤如災難片的受災影片，暴風、水浸私家車、吹到冷氣機入屋、塌地盤天秤等畫面仍然歷歷在目，回顧山竹襲港情況，以提高警覺，做好防風揩施！
有記錄以來最前部署
2018年9月山竹襲港，當時四日內由熱帶低氣壓升級為超強颱風，最高持續風速一度高達每小時250公里，天文台史無前例在山竹距離香港還有1,110公里之時發出1號戒備信號，是有記錄以來最遠的！同時，天文台當時發出的10號戒備信號足足持續了10小時，是戰後第二最長的10號戒備信號，僅次於1999年約克的11小時。
街道划艇、冷氣機吹入屋、吹斷天秤
山竹對香港造成非常嚴重的破壞，吹襲期間本港至少有458人受傷，超過6萬宗的塌樹報告，數目為有記錄以來最多，有至少500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告，超過4萬戶電力供應中斷，一些地方的食水供應受到影響。多處有物件被吹倒、高空墜物及建築物受損，甚至亦有天秤被吹斷、垃圾收集站的鐵皮屋頂被吹走、住宅單位的冷氣機被吹入室內等，不少網民都Repost山竹帶來的震撼影片，網民紛紛留言表示：「真心驚驚地，我部冷氣係正頭頂」、「屋企都有浪花」、「我當年全日不停抹水，間屋搖到好似坐船」，甚至有人指自己經歷山竹後有了PTSD，每次打風都好驚，諗緊今次去邊到匿埋。
889班航班取消 旅客滯留機場
至於交通方面，海陸空交通在山竹來襲當天癱瘓，而翌日部分地區的主要道路仍因塌樹或水浸需封閉，公共交通服務未能完全恢復正常，大部分專營巴士路線停駛，港鐵東鐵綫和輕鐵只維持有限度服務。多個渡輪碼頭設施嚴重損毀，影響渡輪復航。香港國際機場有889班航班取消，不少旅客滯留機場。
1999年森姆吹襲 釀香港機場首宗空難
每次颱風都有不少取消航班，的確影響各位旅行人士的行程，但事實航班取消屬上上策，皆因1999年香港受到颱風森姆吹襲，中華航空一架客機在八號風球下嘗試降落，卻因未能夠在飛機著陸之前控制飛機下降的速度而釀成空難，客機著陸失敗爆炸起火，造成3死200多人傷，成為赤鱲角新機場首宗空難。所以還是命仔緊要，留待下次再出發吧！
更多相關文章
打風｜超強颱風樺加沙今午2:20pm掛8號風球！澳門氣象局：明日較高可能性改發9號風球
惡劣天氣航班安排｜颱風樺加沙逼近，風球未掛、機票先鬆綁 即睇多間航空公司改機票詳情
打風旅遊保險Q&A！延誤幾耐先有得賠？滯留外地Claim到酒店或交通費？
颱風｜旅遊保險索償懶人包｜打風航班取消、延誤旅保包唔包？申請賠償要點做？
旅行先嚟打風？航班取消/延誤實用教學｜5大貼士應對颱風 更改機票/酒店要點做？
打風過關丨北上深圳要留意福田/羅湖/深圳灣口岸颱風開放時間、交通安排
你未必知道10個香港機場服務！免費電話、淋浴間 漏帶文件有專人送遞？
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
香港機場親子設施地圖｜一文睇清嬰兒室/沖奶熱水機/BB車租用服務 小朋友放電遊戲設施在這幾個閘口
香港機場推「免費中轉遊」！免費帶轉機旅客遊走黃大仙、星光大道 預告郊外遊路線12月登場
香港Staycation優惠｜黃金海岸酒店買一晚送一晚優惠！每晚人均$397.5起、包雙人早/午/晚餐
香港好去處｜WHIMSY歡樂天地36,000呎、最大旗艦店登陸灣仔合和！必玩零下15°C「奇幻冰雪樂園」＋VR飛行電單車
香港JP超動感世界優惠低至7折！每人每小時$127起 日本著名遊樂場JOYPOLIS登港、首個超音鼠主題互動遊樂場
香港好去處｜MegaBox動漫文化祭《鬼滅之刃》打卡熱點！動漫造型大跳霹靂舞＋溜冰派對＋Pickleball
香港Staycation優惠｜西貢WM酒店優惠、人均$875起！免費升級露台房包雙人早餐、熊公仔連氣球、蛋糕氣酒、週年/生日佈置
其他人也在看
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 13 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 2 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 12 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 天前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 1 天前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 4 小時前
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 10 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳智思接替唐英年任西九管理局董事局主席 翟紹唐任副主席
政府公布，行政長官委任陳智思接替唐英年為西九文化區管理局（西九管理局）董事局主席，同時委任翟紹唐為副主席，以及陳清霞為新成員，任期由2025年10月1日至2027年9月30日，為期兩年。infocast ・ 7 小時前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 6 小時前
前空姐誤稱任達華為「楊」先生 大讚華哥沒架子獲調皮回應：我今天姓楊！
不少明星乘搭飛機時都會被空中服務員認出，近日有曾為前空姐的網民自爆曾認不出任達華，且誤以為對方是「楊」先生。雖然她認錯人，卻大讚任達華不但沒有不滿，更表現出調皮的一面。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前