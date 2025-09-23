回顧「山竹」襲港｜戰後第2個懸排最長時間的10號波！當年水浸街道划艇、冷氣機吹入屋、吹斷天秤

「樺加沙」來勢洶洶，天文台已於晚上9點40分改發三號強風信號，預計24日日間最接近本港，屆時達12級颶風；對於這個被稱為「山竹2.0」的「風王」即將襲港，各界都嚴陣以待作出相應部署，如香港國際機場機管局大量減少23日傍晚6點後航班，高鐵於23日下午6點後至24日全日班次取消，港鐵亦已公佈9及10號風球的列車安排，港珠澳大橋於23日下午3點關閉等，而不少網民聯想起當年山竹造成的破壞，並紛紛瘋傳尤如災難片的受災影片，暴風、水浸私家車、吹到冷氣機入屋、塌地盤天秤等畫面仍然歷歷在目，回顧山竹襲港情況，以提高警覺，做好防風揩施！

有記錄以來最前部署

2018年9月山竹襲港，當時四日內由熱帶低氣壓升級為超強颱風，最高持續風速一度高達每小時250公里，天文台史無前例在山竹距離香港還有1,110公里之時發出1號戒備信號，是有記錄以來最遠的！同時，天文台當時發出的10號戒備信號足足持續了10小時，是戰後第二最長的10號戒備信號，僅次於1999年約克的11小時。

2018年9月山竹襲港，當時四日內由熱帶低氣壓升級為超強颱風，最高持續風速一度高達每小時250公里。（相片來源：天文台）

街道划艇、冷氣機吹入屋、吹斷天秤

山竹對香港造成非常嚴重的破壞，吹襲期間本港至少有458人受傷，超過6萬宗的塌樹報告，數目為有記錄以來最多，有至少500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告，超過4萬戶電力供應中斷，一些地方的食水供應受到影響。多處有物件被吹倒、高空墜物及建築物受損，甚至亦有天秤被吹斷、垃圾收集站的鐵皮屋頂被吹走、住宅單位的冷氣機被吹入室內等，不少網民都Repost山竹帶來的震撼影片，網民紛紛留言表示：「真心驚驚地，我部冷氣係正頭頂」、「屋企都有浪花」、「我當年全日不停抹水，間屋搖到好似坐船」，甚至有人指自己經歷山竹後有了PTSD，每次打風都好驚，諗緊今次去邊到匿埋。

當年有至少500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告。（Getty Images）

多處棚架被吹倒。（Getty Images）

當年香港多處地方水浸。（Getty Images）

有天秤被吹到空中旋轉。（相片來源：Clarenceliu@Threads）

有網民建議這兩日可參照相中人造型外出。（相片來源：dic.com@Threads）

西貢市中心有人划艇外出。（相片來源：Clarenceliu@Threads）

住宅單位的冷氣機被吹入室內。（相片來源：Clarenceliu@Threads）

889班航班取消 旅客滯留機場

至於交通方面，海陸空交通在山竹來襲當天癱瘓，而翌日部分地區的主要道路仍因塌樹或水浸需封閉，公共交通服務未能完全恢復正常，大部分專營巴士路線停駛，港鐵東鐵綫和輕鐵只維持有限度服務。多個渡輪碼頭設施嚴重損毀，影響渡輪復航。香港國際機場有889班航班取消，不少旅客滯留機場。

1999年森姆吹襲 釀香港機場首宗空難

每次颱風都有不少取消航班，的確影響各位旅行人士的行程，但事實航班取消屬上上策，皆因1999年香港受到颱風森姆吹襲，中華航空一架客機在八號風球下嘗試降落，卻因未能夠在飛機著陸之前控制飛機下降的速度而釀成空難，客機著陸失敗爆炸起火，造成3死200多人傷，成為赤鱲角新機場首宗空難。所以還是命仔緊要，留待下次再出發吧！

1999年香港受到颱風森姆吹襲，中華航空一架客機在八號風球下嘗試降落，卻因未能夠在飛機著陸之前控制飛機下降的速度而釀成空難，客機著陸失敗爆炸起火，造成3死200多人傷。（相片來源：onderaaa@youtube）

