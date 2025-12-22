回顧 2025 十大科技新聞 WhatsApp 佔三，仲有「尿袋」起火、Win 10 大限、Cloudflare 全球死機

回顧完 2025 年的十大科技產品後，現在再來看看過去一年都發生了哪些大事！和往年一樣，我們依照文章的瀏覽量，選出了 Yahoo Tech 今年最受關注的十大新聞，看看這些內容大家都還記不記得呢？

外媒訪深圳飛揚時代大廈：歐美被盜 iPhone 的銷贓天堂

外媒走訪深圳華強南飛揚時代大廈，指出這裡表面是手機維修、升級集中地，但同時亦是歐美二手 iPhone 交易重鎮，甚至被形容為失竊 iPhone 的「銷贓天堂」。報道提到，一名受害者在倫敦被搶走僅用 4 個月的 iPhone 15 Pro，透過定位追蹤逾 6,000 英里，最終發現手機落到這棟大廈。大廈內多數貨源其實來自西方電訊商、零售商回收的以舊換新手機，但亦有大量被盜裝置混入市場。能解鎖的自然更值錢，解不了鎖的就有人用恐嚇個資外洩等手法騙機主退出 Apple 帳號，或者乾脆拆件分賣圖利。

Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

今年其中一次最嚴重的網絡事故，就是 Cloudflare 出現全球性故障，連帶令一大堆依賴其基建的服務一齊出事，包括 X、Canva、ChatGPT 等都被用家投訴「入唔到」。 根據官方說明，故障由本地時間 11 月 18 日晚 7:48 開始，正好撞上香港晚間黃金上網時段，所以體感特別明顯。而且連用於報告死機的 Downdetector 都受影響，變相想查都全無方向。 此類事件再次提醒，大家平時覺得「唔關我事」的網絡基建供應商，原來一出事就可以即刻擴散成跨平台、跨服務的骨牌效應。

Windows 10 電腦 10 月 14 日起結束支援！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？

Windows 10 在今年 10 月 14 日正式結束支援，之後系統雖仍可照開照用，但將停止一般支援與免費安全更新。對仍想長用該系統的用家而言，若是不想額外花錢，就要承擔漏洞再無人補、越用越「裸跑」的風險。 如果願意消費，那微軟也有準備消費者 ESU 延長安全更新作為折衷辦法。當然，近月官方亦明顯加大力度推 Windows 11，主打 TPM、Secure Boot、VBS 等硬件級保護，同時亦把 Copilot 等 AI 體驗包裝成「未來功能」，力求吸引用家跟上潮流。

有生之年系列，iPhone 版 WhatsApp 終於要有雙開？

Android 用戶早在 2023 年已經可以在同一個 WhatsApp app 裡登入兩個帳戶，方便分開處理工作同私人訊息，iPhone 用戶卻只能一直依賴 WhatsApp Business 或第三方「雙開」方案。今年情況終於有變，一部 iPhone 搞掂工、私人 WhatsApp 不再是奢求，有生之年少一個遺憾！

WhatsApp 收到數字 Code 務必小心！扮官方訊息實為釣魚，多人受騙總損失達 100萬！

年中時香港出現針對 WhatsApp 的釣魚騙案，騙徒會冒充「WhatsApp 官方安全驗證中心」傳訊，聲稱帳戶太久未做安全認證，要求用戶輸入一次性「8 位安全代碼」。警方指一週內接獲約 20 宗「WhatsApp 帳戶騎劫」個案，總損失約 100 萬元。要留意的是，這組代碼其實等同新裝置綁定授權，一旦輸入，騙徒可即時接管帳戶，再冒充你向親友借錢或要求轉帳，受害者往往要等親友來電查證才驚覺中招。警方提醒勿向任何人提供驗證碼，並定期檢查及登出「已連結裝置」，同時啟用雙重認證加強保護。

Sony Xperia 1 VII 電源災情不斷！官方宣佈暫停出售

Sony 本年旗艦 Xperia 1 VII 今夏傳出「電源災情」，官方更罕有地直接宣布暫停出售，事件發酵速度相當快。官方公告提到部分用家在使用期間可能遇到無故關機、反覆自動重啟，甚至無法開機等情況，因此需要暫停出貨及銷售並調查成因。7 月末時 Sony 確認問題源於製造過程中部分零件未臻完善，但僅影響特定批次產品，工廠已修改製造流程。受影響用家可免費換機，Xperia 1 VII 亦從 8 月末起回覆銷售。

iShowSpeed 玩完香港再遊深圳，睇中華為摺疊手機大叫：「我全都要！」

美國頂尖實況主 iShowSpeed 今年的中國行引爆網路！緊接在香港後面的深圳遊完全變成「科技體驗團」，比亞迪電動車「落水」、無人機外賣、華為三摺疊手機等 iShowSpeed 通通都有體驗到，內容新奇引起了觀眾熱議。

帶「尿袋」北上要認清呢個 3C 標誌！小米、Anker 都不一定有，Belkin、Momax 港行確認合規

從 6 月開始 Anker、羅馬仕、小米等企業先後因起火風險對部分「尿袋」發起召回，為消除隱患內地民航局施以重手，從 6 月 28 日起，乘搭中國境內航班的旅客一律不得攜帶「無 3C 標識／標識不清晰／屬被召回型號或批次」的行動電源上機，等同把「3C」變成登機安檢的硬指標之一。快進至年尾，工信部進而制定了新的《行動電源安全技術規範》，它對技術的要求極高，或導致行業徹底洗牌。

YouTube Premium 香港加價 2025，家庭方案新價格加足 50%！

YouTube Premium 在 2025 年出現調價，新收費已經在香港生效。對長期用 Premium 追片、聽歌、唔想受廣告打擾的人來說，算是今年其中一個「每月固定開支」的變數。 與此同時，想用 VPN 跨區訂閱去壓低成本的做法近年已愈來愈難行。YouTube 早前亦曾加強處理跨區訂閱，令用家基本上要留在本區方案作選擇。

Perplexity AI 加入 WhatsApp，香港可用、免登入、免 VPN！吉卜力風格、中文對答都可以！

AI 競賽「戰火」燒到通訊 App，Perplexity 今年一個較貼地的動作，就是直接進駐 WhatsApp。香港用家毋須新帳戶、VPN 亦可使用，門檻低得多。Perplexity 在 WhatsApp 上除了支援中文對答，生成圖片，甚至做畫風轉換都不在話下。玩法同一般聊天一樣，用訊息式介面與 AI 互動，體驗十分自然。 對不少人而言，這種讓 AI 融入常用 App 的路線，比起再多一個獨立 App 更易養成使用習慣，也更可能令 AI 變成日常工具而不止是玩具。

