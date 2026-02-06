回顧 Pieter Mulier 為 Alaïa 重塑經典 | 一位設計師如何把雕塑美學帶入當代

在當代時尚劇變的浪潮中，少有設計師能真正賦予經典品牌以新生命。比利時設計師 Pieter Mulier 就是其中一位罕見的存在。自 2021 年接任 Alaïa 創意總監以來，他帶領這間曾因創辦人逝世而陷入沉寂的巴黎 maison，完成了一場既尊重傳統又敢於創新的更新。一個以雕塑般剪裁和精緻工藝聞名的品牌，在他的執掌下重獲新聲，成為當代時尚圈中最受矚目的名字之一。而如今，這段歷程即將在 2026 秋冬系列 的巴黎時裝週上畫下句點，這將是他為 Alaïa 最後的作品。

從 Raf Simons 助手到 Alaïa 領路人

PHOTO / IG@pieter_mulier

Pieter Mulier 的設計之路始於對結構與比例的敏感。出身於比利時的他，在成為設計師之前有建築學背景，這為之後在時尚上的體量與輪廓思考奠定了堅實基礎。早年，他與設計師 Raf Simons 在多個品牌合作過，包括 Jil Sander 與 Christian Dior，並共同在 Calvin Klein 擔任重要職務，累積了對現代主義設計、極簡語言以及高度結構化剪裁的深刻理解。這樣的經驗讓他在 2021 年被 Richemont 集團委以重任，成為 Alaïa 的創意總監，這也是自創辦人 Azzedine Alaïa 於 2017 年逝世後，品牌首次由外部正式設計師擔綱。對一個以雕塑般服裝聞名的時裝屋而言，這一任命既充滿期待，也意味著巨大的壓力。





重塑經典與當代語境的平衡

PHOTO / IG@pieter_mulier

Pieter Mulier 的 Alaïa 之路，最令人印象深刻的，是他對品牌核心的理解與重塑。他沒有試圖做出與過去一刀兩斷的改變，而是從創辦人留下的美學基因出發，將雕塑性的剪裁、對女性身體的敏感理解與當代風格語言融合起來。他的作品常以極具現代感的形式出現，既保留了對身體線條的尊重，又注入了一種更為結構化、更具張力的視覺表現。例如在以往季的作品中，我們看到對細節的執著與對最極簡線條的追求不斷互相辯證，創造出既性感又冷靜的美感。





讓明星與文化場景重新愛上 Alaïa

PHOTO / IG@maisonalaia

如果說一位設計師的影響力可以從誰在穿來衡量，Pieter Mulier 的成就便更加明顯。在他任內，Alaïa 的服飾被許多全球最具影響力的名人擁抱，從 Zendaya 到 Rihanna，再到曾多次登上紅毯和大型活動的 Kaia Gerber，他的設計不僅在時尚圈內引起共鳴，也在名人與文化場景中落地成為時尚語言的一部分。這一現象代表的不只是成功的曝光，更是一種設計與文化的連結，服裝不只是展示於 T 台或展場，而是被真實穿上、在重要時刻發光。





Mulier 的設計語言

PHOTO / IG@maisonalaia

Pieter Mulier 的設計有幾個顯著特徵。首先是對技術工藝的重視。他經常在作品中運用結構化的剪裁語言，讓布料本身帶有形體，而非僅僅是表面的飾物。這種手法與創辦人 Azzedine Alaïa 對肌理與身體互動的原始理念有共鳴，卻又因為 Mulier 的建築視角而更顯現代。其次，他在單品選擇上也不單單依賴服飾本身的雕塑感，而是讓服裝在日常穿着情境中有更多可能性。從網布芭蕾平底鞋到 Teckel 肩背包，這些經典而時髦的單品不僅在藝術性上引人注意，也在實踐層面具備了吸引力，它們既可以穿去典禮，也能融入旅途與城市生活。在他的領導下，Alaïa 更成功從只為收藏與特定場合設計的品牌，向更廣泛的消費者推進，同時保持了品牌核心的卓越工藝與感性美學。





市場與品牌能見度的提升

PHOTO / IG@pieter_mulier

Pieter Mulier 在強化創意身份的同時，也顯著提升了品牌的市場能見度與業務規模。Richemont 旗下的重要財務資料顯示，自他接掌以來，Alaïa 的零售據點從僅有幾家擴展到全球近二十家門店，業績與品牌的全球曝光都有實質成長。這種成長不是速成，而是建立在一種穩健、對經典與當代平衡的設計理解上，是品牌在嚴峻時裝市場中難能可貴的成果。





最後一季在巴黎時裝週做出告別

PHOTO / IG@pieter_mulier

在官方聲明中，Alaïa 確認 Pieter Mulier 將在三月於巴黎時裝週呈現其執掌下的 2026 秋冬系列 作為告別之作。這將是他在巴黎舞台上的最後作品，象徵一種時代的落幕，也是對他這五年深具影響力的創作旅程的肯定。截至目前，品牌尚未公布接任者，但 Alaïa 表示過渡期將由工作室團隊保持創意延續，直到正式任命下一位設計領袖。這種安排反映了品牌對於延續性與精神一致性的重視。