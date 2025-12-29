回顧2025・天氣｜年內掛兩次十號波 五次黑雨 4 月中發酷熱天氣警告破紀錄｜Yahoo

樺加沙令天文台年內第二度發出十號颶風信號。(Photo by Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】即將告別 2025 年，天文台日前以短片總結了今年多項天氣事件，包括 7 月熱帶氣旋韋帕，以及 9 月熱帶氣旋樺加沙襲港，都先後令天文台發出十號颶風信號，平了 1964 年的紀錄。另外，今年有 14 個熱帶氣旋令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，破了歷年紀錄。14 個熱帶氣旋當中，有 11 個進入過本港 500 公里範圍。

今年有 14 個熱帶氣旋令天文台需要「掛波」。

8 月極端降雨 全年雨量只稍高於平均

降雨方面，本港在今年 7 月底至 8 月初經歷了極端降雨，7 月 29 日、8 月 2 日、8 月 4 日以及 8 月 5 日先後發出了 4 次黑色暴雨警告信號，連同之後 8 月 14 日的黑雨，天文台今年共發出 5 次黑雨警告，打破了一年內黑雨生效次數的紀錄。另外在 8 月 5 日當日，天文台錄得單日雨量為 368.9 毫米，亦打破了歷來的單日雨量紀錄。不過截至 12 月 23 日，全年累積雨量為 2,557 毫米，只比正常值高 5%，天文台指數據反映今年雨量分布相當不平均，全年 8 成雨量都集中在 7 月至 9 月，其餘月份的降雨量都低於平均值，其中 5 月和 6 月的降雨量都比平均值少逾 200 毫米。

今年雨量主要集中在 7 月至 9 月，其他月份雨量都相對少而且乾燥。

10 月中旬仍有熱夜

氣溫方面，今年天文台錄得 53 日的酷熱（最高氣溫 33.0 度或以上）日數，僅次於 2021 及 2023 年。至於全年熱夜（最低氣溫 28 度或以上）日數則有 54 日，亦是歷史以來第三高。早在今年 4 月 15 日，天文台就發出了酷熱天氣警告，破了年內最早發出酷熱天氣警告的紀錄；至於今年最後一個熱夜就在 10 月 19 日出現，亦破了年內最遲出現熱夜的紀錄，至於 10 月平均氣溫亦是有紀錄以來最高。至於今年天文台最高溫日子為 6 月 10 日，錄得 35.6 度，平了歷來 6 月最高紀錄。