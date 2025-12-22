宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
回顧2025︱政壇大換血 葉劉、張宇人等元老告別議會 民主黨、社民連解散 泛民只剩民協︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025年正值「完善」選舉制度後，立法會選舉首次換屆，政壇迎來大換血。本屆35名現任議員宣佈不角逐連任，佔全數議席約四成。當中12名七旬資深議員包括立法會主席梁君彥、葉劉淑儀、張宇人等。共有40名「新丁」經選舉洗禮，晉身議會；與此同時，曾為泛民最大黨的民主黨12月啟動清盤，近年碩果僅存仍會走上街頭的社民連於今年7.1前夕解散。目前泛民陣營當中，僅剩下民協一黨。
元老級議員集體退場
早在9月，政圈已傳出風聲「七字頭」的議員需要退下來。9月29日，時任立法會主席梁君彥率先宣布棄選，同日70歲的馬逢國亦都向傳媒透露放棄競逐連任。到10月11日，自由黨元老陳健波及張宇人幾乎同步公布棄選宣言。其後行政會議召集人葉劉淑儀等人陸續宣告棄選，總共12名七旬議員退場，其中9人來自功能界別。
12名七旬退選議員：
飲食界張宇人（75歲）
港島西葉劉淑儀（75歲）
新界西北田北辰（75歲）
工業界（第一）梁君彥（74歲）
地產及建造界龍漢標（74歲）
商界（第一）林健鋒（73歲）
選委界黎棟國（73歲）
航運交通界易志明（72歲）
工程界盧偉國（71歲）
保險界陳健波（71歲）
建測規園界謝偉銓（70歲）
選委界馬逢國（70歲）
社民連、民主黨先後解散 民協部份成員開大維修記招不果
議會內，大批舊人退場，包括唯一自稱非建制議員的新思維狄志遠。議會外，泛民陣營進一步萎縮。曾在議會中為泛民最大黨的民主黨，在2021年完成選舉制度後，已沒派員參選；今年2月更宣佈啟動解散程序，12月正式解散。近年仍然堅持走上街頭的社民連，也在6月宣佈因強大政治壓力而解散。目前本港的泛民陣營當中，僅剩下民協。不過，民協2021年至今也未有派員參選立法會，該黨部份成員在宏福苑大火後嘗試舉辦記招討論大維修議題，也遭煞停，當中主席廖成利及副主席李庭豐等人更遭國安處邀約會面。
民建聯失近25萬票
在舊人退場、泛民繼續缺席的情況下，立法會換屆選舉在12月7日舉行，以131萬人投票，31.9%投票率史上第二低投票率作結，當中宏福苑所在的新界東北選區，是地方 10 區當中投票率最低。在新舊交替下，民建聯仍然力保最大黨位置，惟直選選票失近25萬票。
新丁佔44% 方國珊、江旻憓最矚目
90個當選議員中，有40人 是「新丁」，佔整體約 44%。地區直選方面，20個當選人有8人是首次當選，包括香港島東植潔鈴、九龍東張培剛、新界西北莊豪鋒、新界西南郭芙蓉；至於新界東南和新界北兩區，兩席當選者均為新人，包括「直選票后」方國珊及葉傲冬，以及新界北的譚鎮國與姚銘。功能界別就逾半數為新面孔，30名個席位中，有16名新人。包括來屆議會最年輕議員、31歲的奧運金牌得主江旻憓。送別2025年，新一屆議會即須處理宏福苑火災的善後及重建工作，對一眾新丁而言，將是測試其議事能力的嚴峻試煉。
功能組別新晉議員：
漁農界：陳博智
航運交通界：林銘鋒法律界：陳曉峰
會計界：吳錦華
工程界：卜國明
建測規園界：劉文君
勞工界：李廣宇、林偉江
社會福利界：陳文宜
地產及建造界：黃浩明
旅遊界：江旻憓
商界（第一）：林偉全
商界（第二）：姚祖輝
工業界（第一）：黃永威
進出口界：鍾奇峰
飲食界：梁進
