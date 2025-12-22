回顧2025︱政壇大換血 葉劉、張宇人等元老告別議會 民主黨、社民連解散 泛民只剩民協︱Yahoo

12月9日立法會現任、候任議員見傳媒。

【Yahoo新聞報道】2025年正值「完善」選舉制度後，立法會選舉首次換屆，政壇迎來大換血。本屆35名現任議員宣佈不角逐連任，佔全數議席約四成。當中12名七旬資深議員包括立法會主席梁君彥、葉劉淑儀、張宇人等。共有40名「新丁」經選舉洗禮，晉身議會；與此同時，曾為泛民最大黨的民主黨12月啟動清盤，近年碩果僅存仍會走上街頭的社民連於今年7.1前夕解散。目前泛民陣營當中，僅剩下民協一黨。

元老級議員集體退場

早在9月，政圈已傳出風聲「七字頭」的議員需要退下來。9月29日，時任立法會主席梁君彥率先宣布棄選，同日70歲的馬逢國亦都向傳媒透露放棄競逐連任。到10月11日，自由黨元老陳健波及張宇人幾乎同步公布棄選宣言。其後行政會議召集人葉劉淑儀等人陸續宣告棄選，總共12名七旬議員退場，其中9人來自功能界別。

廣告 廣告

葉劉淑儀在立法會選舉提名期前，被傳媒追問參選意見，葉劉着在場記者「唔好騷擾我」。

張宇人自2000年首次透過飲食界功能組別進入議會，至今任期長達25年。圖為他2017年在立法會會議期間閉目照片。(K. Y. Cheng, South China Morning Post via Getty Images)

12名七旬退選議員：

飲食界張宇人（75歲）

港島西葉劉淑儀（75歲）

新界西北田北辰（75歲）

工業界（第一）梁君彥（74歲）

地產及建造界龍漢標（74歲）

商界（第一）林健鋒（73歲）

選委界黎棟國（73歲）

航運交通界易志明（72歲）

工程界盧偉國（71歲）

保險界陳健波（71歲）

建測規園界謝偉銓（70歲）

選委界馬逢國（70歲）

民主黨今年12月宣佈正式解散，結束31年歷史。

社民連、民主黨先後解散 民協部份成員開大維修記招不果

議會內，大批舊人退場，包括唯一自稱非建制議員的新思維狄志遠。議會外，泛民陣營進一步萎縮。曾在議會中為泛民最大黨的民主黨，在2021年完成選舉制度後，已沒派員參選；今年2月更宣佈啟動解散程序，12月正式解散。近年仍然堅持走上街頭的社民連，也在6月宣佈因強大政治壓力而解散。目前本港的泛民陣營當中，僅剩下民協。不過，民協2021年至今也未有派員參選立法會，該黨部份成員在宏福苑大火後嘗試舉辦記招討論大維修議題，也遭煞停，當中主席廖成利及副主席李庭豐等人更遭國安處邀約會面。

社民連近年仍然就各項議題走上街頭，今年在7.1前夕宣佈解散。

社民連主席陳寶瑩宣布解散時說：「面對強大的政治壓力，考慮過各方因素，特別係對成員及同行者的影響，唯有沉痛宣布解散。」

民建聯失近25萬票

在舊人退場、泛民繼續缺席的情況下，立法會換屆選舉在12月7日舉行，以131萬人投票，31.9%投票率史上第二低投票率作結，當中宏福苑所在的新界東北選區，是地方 10 區當中投票率最低。在新舊交替下，民建聯仍然力保最大黨位置，惟直選選票失近25萬票。

2025 年立法會換屆選舉投票率為31.9%。

新丁佔44% 方國珊、江旻憓最矚目

90個當選議員中，有40人 是「新丁」，佔整體約 44%。地區直選方面，20個當選人有8人是首次當選，包括香港島東植潔鈴、九龍東張培剛、新界西北莊豪鋒、新界西南郭芙蓉；至於新界東南和新界北兩區，兩席當選者均為新人，包括「直選票后」方國珊及葉傲冬，以及新界北的譚鎮國與姚銘。功能界別就逾半數為新面孔，30名個席位中，有16名新人。包括來屆議會最年輕議員、31歲的奧運金牌得主江旻憓。送別2025年，新一屆議會即須處理宏福苑火災的善後及重建工作，對一眾新丁而言，將是測試其議事能力的嚴峻試煉。

方國珊第六度參選立法會，最終取得 58,828 票當選。(Photo by Leung Man Hei - AFP via Getty Images)

當選功能界別旅遊界的江旻憓。

卸任在即的梁君彥鼓勵新舊議員多溝通。

功能組別新晉議員：