回顧2025︱香港運動員勁揪！蔡俊彥、劉慕裳等健兒奪「世一」 一文睇清港隊歷史性佳績︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】2025 年對香港體壇可說是「黃金之年」。去年巴黎奧運過後，本港一眾頂尖運動員在國際賽場上站隱陣腳，今年再有多位選手創下歷史性突破，尤其劍擊項目。繼「劍神」張家朗和「劍后」江旻憓於巴黎奧運奪金後，港隊再迎來一位劍擊「世一」——蔡俊彥。今屆全運會中，兩人與隊友梁千雨及吳諾弘，在男子花劍團體賽上更歷史性摘金；劉慕裳在空手道世界賽決賽封后，成為港隊史上首名空手道世界冠軍；香港網球「一哥」黃澤林也創下香港網球手在大滿貫單打歷史。

蔡俊彥：「對唔住，我得咗喇！」

27 歲的香港劍擊運動員蔡俊彥在 2025 年 取得輝煌成績，迎來個人職業生涯的重大突破。他先後在上海大獎賽、亞錦賽奪得金牌，在 7 月世錦賽也歷史性封王，世界排名於兩個月從第 32 飆升至第 1，是繼張家朗和江旻憓後，香港第三位獲得此殊榮的劍手。本月初舉行的男子花劍世界盃福岡站個人賽中，蔡俊彥再一次過關斬將殺入決賽，勇奪個人首面世界盃分站金牌。他凱旋歸來時在機場受訪時說：「想對啲由細到大都唔想我成功嘅人講，對唔住，我得咗喇！」

蔡俊彥在 7 月世錦賽歷史性封王，並登上「世一」寶座。(Photo by Levan Verdzeuli/Getty Images)

(左二起)張家朗、吳諾弘、梁千雨、蔡俊彥組成的男子花劍港隊，在團體賽中歷史性奪得金牌。(Photo by Hu Huhu/Xinhua via Getty Images)

全運會創歷史佳績 李思穎成「大贏家」

港隊在今屆全運會寫下歷史佳績，勇奪 9 金 2 銀 8 銅 共 19 面獎牌。當中劍擊隊亦迎來歷史性突破，由剛奪世一的蔡俊彥、張家朗、梁千雨和吳諾弘組成的男子花劍港隊，在團體賽中歷史性奪得金牌，為港隊再添亮麗戰績。何思朗在劍擊男子佩劍個人賽摘銀牌，創香港佩劍全運最佳成績。

除男子花劍港隊奪金外，單車運動員李思穎在全運會更個人獨攬三面金牌，項目包括女子個人公路賽、女子全能賽，及夥拍梁穎儀在女子麥迪遜賽奪金，成為港隊金牌「大贏家」。

李思穎在今屆全運會獨得三面金牌，成為港隊金牌「大贏家」。(Photo by Hu Huhu/Xinhua via Getty Images)

何詩蓓狂掃4獎牌 何甄陶、麥世霆破香港紀錄

游泳項目方面，「女飛魚」何詩蓓去年底完成短池世錦賽 200 米自由泳三連霸後休戰，今年 5 月首戰國際賽已奪金牌，在摩納哥舉行的環地中海游泳賽女子 200 米自由泳決賽封后。今屆全運會上，她連奪女子 100 米及 200 米自由泳兩面金牌，其後在 50 米自由泳及 50 米蛙泳連摘兩銅，一人包辦四面獎牌，是港隊在全運會獎牌榜上獲最多獎牌的運動員。另一位游泳男將何甄陶在全運會男子 50 米自由泳中奪金，更刷新香港紀錄。前世青賽冠軍、19歲「香港蛙王」麥世霆在男子 200 米蛙泳決賽，游出破香港紀錄的 2 分 09.93 秒摘銅，首奪全運獎牌。

「女飛魚」何詩蓓在今屆全運會個人包辦兩金兩銅共四面獎牌，包括在女子 100 米及 200 米自由泳連奪兩面金牌。(Photo by Xue Yuge/Xinhua via Getty Images)

男子七欖、貝俊龍奪金 手球隊奪第四引迴響

全運會其他金牌得主包括貝俊龍，在帆船男子 ILCA 7 級項目封王，以及男子七人欖球隊首奪全運金牌。值得一提的是，男子手球港隊在全運會雖與獎牌無緣，但取得隊史最佳的第四名成績，比賽期間啟德體育館座無虛席，贏得廣泛迴響。

男子七人欖球港隊在主場取勝，更首奪全運金牌。 (Photo by Zhu Wei/Xinhua via Getty Images)

貝俊龍在全運會帆船ILCA 7級項目封王，為港隊奪得今屆全運首金。（全運會官網圖片）

男子手球港隊在全運會雖與獎牌無緣，但取得隊史最佳的第四名成績。

黃澤林創港人大滿貫歷史

網球壇亦迎來歷史性突破。21 歲香港網球「一哥」黃澤林今年 3 月，首次攻入邁兩亞密網球公開賽男單 32 強，隨後在美國網球公開賽歷史性闖入男單 32 強，創下香港網球手在大滿貫單打歷史。 他在全運會男單賽事亦勇奪銅牌，港隊青年組男子團體亦奪得銅牌，為香港歷史性首奪全運網球團體項獎牌。

黃澤林今年創下香港網球手在大滿貫單打歷史，在全運會男單賽事亦勇奪銅牌。(Photo by Yan Linyun/Xinhua via Getty Images)

劉慕裳奪世界冠軍：竭力戰鬥 冀為災民帶來正能量

香港空手道女子個人形「世一」劉慕裳今年繼續狀態大勇，在多站超級聯賽屢獲佳績。上月在埃及開羅舉行的空手道世界賽決賽，她硬撼世界二姐的日本隊宿敵尾野真步，最終成功力壓對手封后，成為港隊史上首名空手道世界冠軍。當時宏福苑剛發生火災慘劇，她賽後發表得獎感言：「我希望竭盡全力戰鬥，為正在火災中受苦的香港市民，帶來一絲正能量」。

今年 8 月，劉慕裳在世界運動會為港隊奪得今屆首面金牌。(Photo by Gokhan Taner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

障礙競技、跳繩、健力項目創佳績

在以往未受重視的體育項目當中，香港運動員都發熱發亮。香港「女忍者」、障礙競技運動員黃敏婷在瑞典哥德堡舉行的世界障礙競技錦標賽，亦歷史性贏得 100 米賽事（20-39歲女子組）金牌，並刷新香港紀錄。 今年 8 月在日本舉行的「2025 世界跳繩錦標賽」，港隊奪得 7 金 5 銀 12 銅共 24 面獎牌，並打破 3 項世界紀錄，成績斐然。此外，23 歲健力運動員李健禧於今年 7 月出戰世界大學生健力盃，在深蹲項目（66公斤以下組別）舉起 228.5 公斤，以破紀錄成績奪金。

黃敏婷在比賽中，需要在百米跑道上挑戰一系列障礙，包括攀爬高牆、猴架、吊環、吊繩、懸掛器材、低網爬行和弧形衝坡牆等。（影片截圖）