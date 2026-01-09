回顧30年電影事業生涯！MOViE MOViE「焦點影人：何超儀」精選作品上架電影頻道

香港藝人何超儀（Josie）自 2006 年創立電影公司 852 Films 以來一直活躍於電影界，同時兼顧演出、製作與投資多重身份，作品風格多元，從本地製作延伸至亞洲各地，甚至進軍荷里活。她擅於在獨立與類型電影之間遊走，持續探索創作的邊界與可能。今次 MOViE MOViE「焦點影人」專題節目將橫跨電視頻道與戲院，聚焦Josie 參演的六部作品——有顛覆性、實驗性，也有靈性與日常交織的敘事。從小眾到「貼地」，每一部都展現她對電影的熱情與不設限的創意視野，讓觀眾重新認識這位敢於突破的影壇異數。

MOViE MOViE「焦點影人：何超儀」

回顧她30年的電影事業生涯，Josie 表示不論個人演戲還是公司的電影製作，初心都是拍一些別人不會觸及的題材，「有些題材或角色不常見於香港電影，而既然沒有人拍，就不如由我們來試一下，用香港的方式去拍這些另類電影！」公司成立20年來 Josie 初心如一，拒絕為自己設限，保持開放的態度，「我們沒有甚麼題材一定要拍或一定不拍，最重要是概念有趣好玩，拒絕平凡，無懼偏鋒。因為我們對電影充滿好奇，希望世界能夠看見更多創意！」

MOViE MOViE 頻道（Now TV ch 116）於一月份將放映五部Josie有份參演或身兼製作的作品，包括勵志運動電影《全力扣殺》（Full Strike）、帶領一聚香港音樂人，包括MC仁、Jason Kui、The Uni Boys、秋紅主音Jan Lo，到冰島尋找快樂的紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss: Fire and Ice）、真實冒險故事改編，由荷里活影星 Jonathan Rhys Meyers 飾演英國冒險家 James Brooke的大製作《婆羅洲王公崛戰》（Rajah）、Michael Jackson 女兒 Paris Jackson 有份參演的怪誕黑色喜劇《修女有毒》（Habit） 及以魔鬼怪嬰降世為主題的話題日本恐怖片《怨泊》（Onpaku），其中《婆羅洲王公崛戰》、《修女有毒》及《怨泊》更是香港獨家首播！

《婆羅洲王公崛戰》劇照

《修女有毒》劇照

《全力扣殺》男主角鄭伊健憶述，拍攝該電影期間深深感受到 Josie 的敬業樂業，即使她同時在趕拍另一部電視劇亦不表現出辛苦，讚揚 Josie 是一位勇於突破的演員，「她總是渴望嘗試不同的戲路，不論是動作片、文藝片、恐怖片， 她都充滿熱忱。在她身上能看見那種不甘重複、不斷挑戰自我的演員特質。」伊健期待將來能再次與 Josie 合作，「因為她對創作一直有自己獨特的視角，往往帶來令人驚喜的構思。」

《全力扣殺》劇照

至於《怨泊》的導演藤井秀剛原來是看完《維多利亞壹號》後被何超儀的表演震撼，決定邀請她當女主角！早在拍攝之前已經是 Josie 的忠實粉絲，所以他表示能夠和她合作是人生中最棒的經驗！他讚揚 Josie 是一位懂得運用感官去表演的演員：「我能感受到她將自己完全投射到角色上。她本身是一名強大的女性，甚至堪稱地上最強！因此她對女主角墜落的詮釋極為壯觀，儼然是藝術。我自問尚未完全挖掘出她所有的優秀特質，但《怨泊》讓我們能展示她的那一面。她依然在不斷進化。」

《怨泊》劇照

適逢《維多利亞壹號》（Dream Home）上映15周年，MOViE MOViE 有幸得到 852 Films 的支持，一月份帶來更加原汁原味的「國際版」在戲院作限量放映，讓觀眾透過大銀幕重新感受作品的震撼性及衝擊力。更有一場《維多利亞壹號》（國際版）放映在香港大學舉行，由 MOViE MOViE 與香港大學（港大）比較文學系、文學及文化研究碩士課程與全球化及文化研究中心合辦，映後設分享會，由港大比較文學系講師林瀚光博士擔任主持，以「DREAM HOME: 15 Years Later」（暫定）為題，邀得主演兼監製 Josie 及聯合監製陳子聰出席，從電影製作、文化研究及社會角度作更深入的分享和探討。

《維多利亞壹號》劇照

除了有橫跨電視頻道與戲院的電影節目，MOViE MOViE 亦聯同 852 Films 在位於銅鑼灣的香港柏寧酒店合辦「MOViE MOViE 焦點影人：何超儀」主題展覽，由2026年1月2日至2月2日展出一系列電影海報及劇照，讓公眾人士近距離欣賞藝術創作之餘，亦可從多角度認識Josie的電影之路。

「MOViE MOViE 焦點影人：何超儀」主題展覽

戲院限量放映

《維多利亞壹號》（國際版）

香港｜2010｜96分鐘

粵語對白，中英文字幕

導演：彭浩翔

演員：何超儀、陳奕迅、曾國祥、周俊偉、葉璇、單立文、麥浚龍

故事大綱：2007年，樓價飆升，本來快要儲好首期的鄭麗嫦又再錯失買樓時機。飽授挫折的麗嫦終被逼入絕境，她決定潛入「維多利亞壹號」，展開一場腥風血雨的殺戮，務求令單位變凶宅而割價賤賣。

網上購票：https://www.cinema.com.hk/hk/movie/489

MOViE MOViE 頻道（Now TV ch 116）「焦點影人：何超儀」相關節目詳情

1. 《全力扣殺》（Full Strike）

播放日期及時間 02.01 (FRI) 22:00

故事大綱： 勵志運動電影，帶你感受一次熱血旅程！曾經稱霸羽毛球界的吳久秀，外號球場殺人王，但由於脾氣暴躁，十年前將敵擊傷而被逐出球壇，從此一蹶不振。一日，秀遇上在今時在球壇最當時得令的球員王飛鳳，被當眾羞辱及圍毆，一時看不開想自尋短見，卻忽然遇上一群像來自武俠小說世界的怪人：獨臂林超、弱視的馬坤、還有滿面刀傷、聽力受損的首領劉丹，們令秀再次看到那閃閃發光的羽毛球，並激起鬥志參加電視台舉辦的餘羽毛球大賽。到底他們能否使出苦練良久的絕招「全力扣殺」？！

2. 《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss: Fire and Ice）

播放日期及時間 09.01 (FRI) 22:00

故事大綱：與生俱來的喜悅，隨年月過去被生活磨蝕得一乾二淨。唯有在火與冰之地，尋回一直被壓抑的自我，才能解放早已麻木的內心。何超儀決心為香港人尋找快樂，與喜劇大師詹瑞文率領MC仁、Jason Kui、The Uni Boys、秋紅主音Jan Lo 等一眾香港音樂人，腳踏呎厚的冰雪，迎接零下的冷風，深入冰島尋找與生俱來的極致喜悅。從詹瑞文精心設計的遊戲中，學習如何擁抱尷尬，肆意嬉笑，在幽默間拋開都市人掩蓋情緒的習慣，認識真正的自己。紀錄片帶領觀眾飛越九千五百公里，見證一群香港音樂人在文化迥義的極地中尋回自我，穿越風雪，走回最熟悉的舞台，與當地音樂人一同高歌，融合南華與冰島民謠療癒心靈。

3. 《婆羅洲王公崛戰》（Rajah）

播放日期及時間 16.01 (FRI) 22:00

故事大綱：真實冒險故事改編。1839 年，冒險家詹姆斯布魯克啟程踏上探索之旅，前往婆羅洲 ⸺ 地球上英國勢力觸及不到的唯一之地。赤腳踏上熱帶天堂的沙灘後，布魯克被婆羅洲的美景、部落與文化深深吸引，直至海盜肆意殺戮並焚毀村莊。輾轉之下，布魯克再次回到戰場，幫助打擊叛軍，作為英國人的他更意外成為了國王，然而直至獲勝後，他才發現自己是歷史上錯誤的一方······

4. 《修女有毒》（Habit）

播放日期及時間 23.01 (FRI) 22:00

故事大綱：美式血腥、劇情怪誕又亮麗的黑色喜劇！終日躝街的 Mads 和她的兩個好朋友住在洛杉磯，並為落魄荷里活明星Eric 販毒幫補家計。一次派對後，她們大意弄丟 Eric 的錢，因而穿黑袍偽裝成修女四處籌生活費，為逃避超級毒梟的報復，姐妹仨不得不拼命求生！

5. 《怨泊》（Onpaku）

播放日期及時間 30.01 (FRI) 22:00

故事大綱：以前世今生及魔鬼怪嬰降世為題，女主角在東京散心期間，陰差陽錯暫住在一間破舊的民宿中，漸漸發現自己與這所擁有神秘力量和不明歷史的房子有著某種深層的聯繫。電影中呈現不少日本傳統元素，例如藝伎、神明、民間鬼怪等，讓人回想起曾經風靡一時的日本恐怖片浪潮。

