跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
回顧30年電影事業生涯！MOViE MOViE「焦點影人：何超儀」精選作品上架電影頻道
香港藝人何超儀（Josie）自 2006 年創立電影公司 852 Films 以來一直活躍於電影界，同時兼顧演出、製作與投資多重身份，作品風格多元，從本地製作延伸至亞洲各地，甚至進軍荷里活。她擅於在獨立與類型電影之間遊走，持續探索創作的邊界與可能。今次 MOViE MOViE「焦點影人」專題節目將橫跨電視頻道與戲院，聚焦Josie 參演的六部作品——有顛覆性、實驗性，也有靈性與日常交織的敘事。從小眾到「貼地」，每一部都展現她對電影的熱情與不設限的創意視野，讓觀眾重新認識這位敢於突破的影壇異數。
回顧她30年的電影事業生涯，Josie 表示不論個人演戲還是公司的電影製作，初心都是拍一些別人不會觸及的題材，「有些題材或角色不常見於香港電影，而既然沒有人拍，就不如由我們來試一下，用香港的方式去拍這些另類電影！」公司成立20年來 Josie 初心如一，拒絕為自己設限，保持開放的態度，「我們沒有甚麼題材一定要拍或一定不拍，最重要是概念有趣好玩，拒絕平凡，無懼偏鋒。因為我們對電影充滿好奇，希望世界能夠看見更多創意！」
MOViE MOViE 頻道（Now TV ch 116）於一月份將放映五部Josie有份參演或身兼製作的作品，包括勵志運動電影《全力扣殺》（Full Strike）、帶領一聚香港音樂人，包括MC仁、Jason Kui、The Uni Boys、秋紅主音Jan Lo，到冰島尋找快樂的紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss: Fire and Ice）、真實冒險故事改編，由荷里活影星 Jonathan Rhys Meyers 飾演英國冒險家 James Brooke的大製作《婆羅洲王公崛戰》（Rajah）、Michael Jackson 女兒 Paris Jackson 有份參演的怪誕黑色喜劇《修女有毒》（Habit） 及以魔鬼怪嬰降世為主題的話題日本恐怖片《怨泊》（Onpaku），其中《婆羅洲王公崛戰》、《修女有毒》及《怨泊》更是香港獨家首播！
《全力扣殺》男主角鄭伊健憶述，拍攝該電影期間深深感受到 Josie 的敬業樂業，即使她同時在趕拍另一部電視劇亦不表現出辛苦，讚揚 Josie 是一位勇於突破的演員，「她總是渴望嘗試不同的戲路，不論是動作片、文藝片、恐怖片， 她都充滿熱忱。在她身上能看見那種不甘重複、不斷挑戰自我的演員特質。」伊健期待將來能再次與 Josie 合作，「因為她對創作一直有自己獨特的視角，往往帶來令人驚喜的構思。」
至於《怨泊》的導演藤井秀剛原來是看完《維多利亞壹號》後被何超儀的表演震撼，決定邀請她當女主角！早在拍攝之前已經是 Josie 的忠實粉絲，所以他表示能夠和她合作是人生中最棒的經驗！他讚揚 Josie 是一位懂得運用感官去表演的演員：「我能感受到她將自己完全投射到角色上。她本身是一名強大的女性，甚至堪稱地上最強！因此她對女主角墜落的詮釋極為壯觀，儼然是藝術。我自問尚未完全挖掘出她所有的優秀特質，但《怨泊》讓我們能展示她的那一面。她依然在不斷進化。」
適逢《維多利亞壹號》（Dream Home）上映15周年，MOViE MOViE 有幸得到 852 Films 的支持，一月份帶來更加原汁原味的「國際版」在戲院作限量放映，讓觀眾透過大銀幕重新感受作品的震撼性及衝擊力。更有一場《維多利亞壹號》（國際版）放映在香港大學舉行，由 MOViE MOViE 與香港大學（港大）比較文學系、文學及文化研究碩士課程與全球化及文化研究中心合辦，映後設分享會，由港大比較文學系講師林瀚光博士擔任主持，以「DREAM HOME: 15 Years Later」（暫定）為題，邀得主演兼監製 Josie 及聯合監製陳子聰出席，從電影製作、文化研究及社會角度作更深入的分享和探討。
除了有橫跨電視頻道與戲院的電影節目，MOViE MOViE 亦聯同 852 Films 在位於銅鑼灣的香港柏寧酒店合辦「MOViE MOViE 焦點影人：何超儀」主題展覽，由2026年1月2日至2月2日展出一系列電影海報及劇照，讓公眾人士近距離欣賞藝術創作之餘，亦可從多角度認識Josie的電影之路。
=================
戲院限量放映
《維多利亞壹號》（國際版）
香港｜2010｜96分鐘
粵語對白，中英文字幕
導演：彭浩翔
演員：何超儀、陳奕迅、曾國祥、周俊偉、葉璇、單立文、麥浚龍
故事大綱：2007年，樓價飆升，本來快要儲好首期的鄭麗嫦又再錯失買樓時機。飽授挫折的麗嫦終被逼入絕境，她決定潛入「維多利亞壹號」，展開一場腥風血雨的殺戮，務求令單位變凶宅而割價賤賣。
網上購票：https://www.cinema.com.hk/hk/movie/489
=================
MOViE MOViE 頻道（Now TV ch 116）「焦點影人：何超儀」相關節目詳情
1. 《全力扣殺》（Full Strike）
播放日期及時間 02.01 (FRI) 22:00
故事大綱： 勵志運動電影，帶你感受一次熱血旅程！曾經稱霸羽毛球界的吳久秀，外號球場殺人王，但由於脾氣暴躁，十年前將敵擊傷而被逐出球壇，從此一蹶不振。一日，秀遇上在今時在球壇最當時得令的球員王飛鳳，被當眾羞辱及圍毆，一時看不開想自尋短見，卻忽然遇上一群像來自武俠小說世界的怪人：獨臂林超、弱視的馬坤、還有滿面刀傷、聽力受損的首領劉丹，們令秀再次看到那閃閃發光的羽毛球，並激起鬥志參加電視台舉辦的餘羽毛球大賽。到底他們能否使出苦練良久的絕招「全力扣殺」？！
2. 《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss: Fire and Ice）
播放日期及時間 09.01 (FRI) 22:00
故事大綱：與生俱來的喜悅，隨年月過去被生活磨蝕得一乾二淨。唯有在火與冰之地，尋回一直被壓抑的自我，才能解放早已麻木的內心。何超儀決心為香港人尋找快樂，與喜劇大師詹瑞文率領MC仁、Jason Kui、The Uni Boys、秋紅主音Jan Lo 等一眾香港音樂人，腳踏呎厚的冰雪，迎接零下的冷風，深入冰島尋找與生俱來的極致喜悅。從詹瑞文精心設計的遊戲中，學習如何擁抱尷尬，肆意嬉笑，在幽默間拋開都市人掩蓋情緒的習慣，認識真正的自己。紀錄片帶領觀眾飛越九千五百公里，見證一群香港音樂人在文化迥義的極地中尋回自我，穿越風雪，走回最熟悉的舞台，與當地音樂人一同高歌，融合南華與冰島民謠療癒心靈。
3. 《婆羅洲王公崛戰》（Rajah）
播放日期及時間 16.01 (FRI) 22:00
故事大綱：真實冒險故事改編。1839 年，冒險家詹姆斯布魯克啟程踏上探索之旅，前往婆羅洲 ⸺ 地球上英國勢力觸及不到的唯一之地。赤腳踏上熱帶天堂的沙灘後，布魯克被婆羅洲的美景、部落與文化深深吸引，直至海盜肆意殺戮並焚毀村莊。輾轉之下，布魯克再次回到戰場，幫助打擊叛軍，作為英國人的他更意外成為了國王，然而直至獲勝後，他才發現自己是歷史上錯誤的一方······
4. 《修女有毒》（Habit）
播放日期及時間 23.01 (FRI) 22:00
故事大綱：美式血腥、劇情怪誕又亮麗的黑色喜劇！終日躝街的 Mads 和她的兩個好朋友住在洛杉磯，並為落魄荷里活明星Eric 販毒幫補家計。一次派對後，她們大意弄丟 Eric 的錢，因而穿黑袍偽裝成修女四處籌生活費，為逃避超級毒梟的報復，姐妹仨不得不拼命求生！
5. 《怨泊》（Onpaku）
播放日期及時間 30.01 (FRI) 22:00
故事大綱：以前世今生及魔鬼怪嬰降世為題，女主角在東京散心期間，陰差陽錯暫住在一間破舊的民宿中，漸漸發現自己與這所擁有神秘力量和不明歷史的房子有著某種深層的聯繫。電影中呈現不少日本傳統元素，例如藝伎、神明、民間鬼怪等，讓人回想起曾經風靡一時的日本恐怖片浪潮。
=================
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
江欣燕早前傳出健康出問題，及後佢承認患上甲狀腺亢進症，需要長期食藥以控制病情。江欣燕仍積極工作，包括參加賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會；江欣燕於賀歲檔中飾演日本首相高市早苗「街市早苗」，郭啟輝則飾演烏克蘭總統澤連斯基。於劇中有出浴戲嘅江欣燕笑指唔想界人發現佢係真正嘅玉女，表示自己冇底線，粵劇、舞台劇、電視台都唔會去得太遠。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
再見愛人5｜李施嬅與車崇健復合成功「下車」剖白原因 網民：恨鐵不成鋼
李施嬅（Selena）與拍拖8年的健身教練車崇健（Anson）在訂婚4年後，決定於去年初分手。二人一同參加內地真人騷《再見愛人5》，李施嬅最終有選擇「下車」，與車崇健復合成功！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【娛事者】勢成第四部過億港片 《尋秦記》現象是如何煉成的
去年電影市道疲弱，港片票房冠軍《世外》只收1500多萬，忽爾一部《尋秦記》，於25年最後一天上畫，只靠一日票房1100多萬，便打進去年港片十大票房第七位，接着五日累計票房，已過4000萬，看走勢必成為第四部過億票房港片，問題只是需要多少天到一億，及能否超越《破地獄》的紀錄。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
韓網熱議「大勢已去男演員」：朴敘俊新劇《等待京道》收視慘烈，宋仲基、李敏鎬都撲街
最近朴敘俊新劇《等待京道》播出後，收視成績一直維持在3%上下，雖是時隔7年再度出演的浪漫愛情作品，曾被封為「Melo匠人」的他反應卻不如預期，引起韓網熱烈討論，更有媒體質疑⸺難道朴敘俊已經「過氣」了嗎？小編整理出韓網熱議30代後〜40代初被點名「大勢已去男演員」，就連近年回歸小螢幕的宋仲基，新作《我的青春》同樣被指收視失利！Beauty美人圈 ・ 1 天前
權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念
【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
黃宗澤被鄭希怡逼埋牆角要求唱《K歌之王》 Bosco高呼被欺凌
蔡少芬、朱茵主演新劇《風華背後》日前舉行煞科宴，飲飲食食之外當然唔少得由劇組一班藝人唱歌搞氣氛。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
汪小菲老婆懷孕美照曝光！換3套白禮服「唯美捧大肚」 網驚豔讚：仙女孕婦
汪小菲老婆Mandy（馬筱梅）近日分享首支懷孕後期日常vlog，記錄從早上起床保養、準備清淡早餐，到拆收朋友送的寶寶禮物、試穿寫真禮服的過程。影片中，她狀態輕鬆，整體畫面充滿生活感，也引來不少網友關注。姊妹淘 ・ 1 天前
鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！
90年代性感女神之一嘅鍾麗緹（Christy），曾經歷過兩段婚姻並育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張。三名女兒都遺傳媽媽嘅優良基因，其中15歲細女Cayla早前因機場被捕獲影片掀起熱議！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
Mr.年尾吵大鑊 黎澤恩暫拒聯絡Alan：佢有啲躁
【on.cc東網專訊】藝人鄭希怡（Yumiko）與林愷鈴昨晚在觀塘出席邵氏劇集《風華背後》煞科宴，兩人劇中輩份懸殊，Yumiko戲中扮演林愷鈴的姨婆，更與汪明荃是姐妹，是拍攝以來演過輩份最高的角色。不過，她透露未知是否因輩份太高，原本說好的激情戲份卻被刪去，感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《魔髮奇緣》真人版選角官宣出爐！樂佩公主不是Lisa，是21歲澳洲女星Teagan Croft
迪士尼真人版《魔髮奇緣》選角正式敲定！21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演長髮公主樂佩（Rapunzel），24歲美國男星Milo Manheim化身魅力盜賊費林·雷德（Flynn Rider）！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
娛評 ｜2026年即有《尋秦記》報捷 或挑戰《破·地獄》冠軍寶座 業界都一致渴望電影成功
2026年第一個熱話，必定是《尋秦記》。由2025年12月的零食開盲盒抽卡開始，到電視劇舊片段被熱炒，連帶維基百科的相關歷史人物專頁，瀏覽度都爆升，就知道《尋秦記》成為了最新的流量密碼。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
郭可盈林文龍15歲女兒林天若拍片紀錄頒獎禮過程 被讚愈大愈靚星味濃
郭可盈與林文龍日前為《萬千星輝頒獎典禮》首次同台擔任頒獎嘉賓，頒發最佳女主角獎項，兩夫婦足足講咗5分鐘先至頒獎。而原來當晚，郭可盈與林文龍15歲女兒林天若（Tania）都有跟住父母到場，亦將其拍攝成Vlog上載自個人YouTube頻道。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
58歲魏駿傑發福被嘲笑腫成青蛙 與舊愛滕麗名比較：感覺你像她爸
魏駿傑早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前，魏駿傑發布短片為網民送上新年祝福，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，認為即使著咗寬鬆棒球褸都遮唔到佢個肚腩，再次指佢發福走樣，建議佢減肥：「腫成了青蛙」、「點解你肥得咁交關嘅」、「不近鏡都認唔出係魏駿傑」、「哥，少吃點吧」、「媽啊，我差點沒認出來」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
62歲章小蕙預告直播豪送100份禮物 開口曬精品閃爆全網
62歲章小蕙曾被封為「香港第一拜金女」，出生富裕家庭購物從不看價錢牌，曾豪言：「飯可以不吃，衫不能不買。」成為一時佳話。她與鍾鎮濤曾愛得癡纏，但在1997年亞洲金融風暴後因資格失利，欠下2.5億元巨債。二人離婚後鍾鎮濤選擇申請破產，章小蕙則以訴訟解決債務問題，其後在內地以「初代帶貨女王」闖出一番事業，贏得「時裝教母」、「潮流教母」等稱號。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前