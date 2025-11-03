《回魂計》好看嗎？舒淇、李心潔復仇讓亡女「回魂」

【Now Sports】皇家馬德里上周六西班牙甲組聯賽，主場以4球大勝華倫西亞，比賽中，攻入兩球的安巴比，在第2個12碼的操刀權，讓予隊友雲尼素斯，但後者宴客，教練沙比阿朗素賽後維護兩人的決定。安巴比（Kylian Mbappe）在皇馬獲比賽中的第2球12碼時，主動讓予雲尼素斯主射，但Vini操刀失手被門將撲出，幸好球隊最後大勝4:0，全取3分，繼續高踞榜首。沙比阿朗素賽後說：「我們安排安巴比是操刀12碼首選球員，其他的由他們決定，我想兩人也射入12碼，這是爭取入波好機會，基利安先攻入第1個極刑，當然希望第2球也入，只是事與願違。」之前一輪西甲國家打吡賽後，雲尼素斯因為中途被調離場，因而同沙比阿朗素關係緊張，今次主射12碼事件，沙比並沒有怪責任何人，看來兩人已就Vini公開道歉後，冰釋前嫌。

now.com 體育 ・ 19 小時前