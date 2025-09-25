英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
《回魂計》發布會免費參加！舒華確定出席
[NOWnews今日新聞] 由舒淇主演的原創影集《回魂計》即將上線，片商Netflix今（25）日宣布本劇宣傳曲〈Burn Me Into The Light〉由女團i-dle成員MINNIE、舒華獻聲，不僅如此，舒華將以特別來賓的身分，出席本劇在10月9日舉辦的全球發布之夜，只要在9月28日晚上23：59前到指定網站參加免費抽選，就有機會獲得發佈會的入場資格。
MINNIE、舒華跨海合作 獻聲《回魂計》宣傳曲
劇集《回魂計》宣布與韓國女團i-dle成員MINNIE與舒華合作，兩位攜手獻唱影集宣傳曲〈Burn Me Into The Light〉，同時還拍攝了MV。不僅如此，舒華將以特別嘉賓身分，出席10月9日的全球發布之夜，當天將曝光宣傳曲〈Burn Me Into The Light〉，同時歌曲MV也將一起公開。
i-dle成員MINNIE表示這次的戲劇、音樂合作讓人十分難忘：「宣傳曲在旋律上有一種神秘的感覺，隨著音樂推進，更帶出希望和力量。我覺得這和《回魂計》故事本身非常契合。 為了讓唱歌時的情感傳達得更深入，我傾盡全力，將自己的心意融入每個音符和字句之中。」
舒華也分享本次與Netflix合作《回魂計》的心情：「第一次聽到宣傳曲Demo的時候，我就感覺到一種既神祕又帶有希望的氛圍。這首歌不只是悲傷，它同時有力量告訴大家，即使經歷失去，靈魂和記憶仍能留下痕跡。」
對於《回魂計》即將於10月9日上線，MINNIE表示相當期待：「我希望觀眾能從這部作品中感受到，不論是愛還是遺憾，都能成為靈魂旅程的一部分。很榮幸能透過音樂，和SHUHUA一起參與這段特別的合作。」舒華則表示：「希望這首歌能成為觀眾進入《回魂計》世界的鑰匙，讓大家在故事中找到共鳴，也能從中獲得安慰與力量。」
《回魂計》劇情介紹！10月9日國慶連假開播
《回魂計》以虛構城市「班佧」所發生的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇 飾）和趙靜（李心潔 飾）因仇恨而結盟，為女兒展開復仇的懸疑故事。在充滿的欺騙的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇，本劇將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。
Netflix《回魂計》全球發布之夜活動資訊
活動時間：2025年10月9日（四）19:00-21:20
演員：舒淇、李心潔、傅孟柏、鍾欣凌、劉主平
特別嘉賓：i-dle舒華
活動地點：桃園國際會展中心（桃園市中壢區領航北路一段99號）
報名連結：https://www.theresurrectedevent.com/
Netflix《回魂計》 影集資訊
導演：陳正道、許肇任
主演：舒淇、李心潔、傅孟柏、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔等
特別演出：賈靜雯、蘇格拉瓦·卡那諾
觀賞平台：Netflix
少女時代孝淵11／5來台參加舒華見面會！4種票價公開 10／1開賣
程予希首登紐約時裝周！巧遇i-dle葉舒華 激動合照：她白到發亮
舒華11／5台北TICC舉辦個人見面會 MAMAMOO頌樂確定當嘉賓！
