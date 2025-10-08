因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月

已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。



法官周燕珠指被告施襲的力度大，事主傷勢嚴重，惟因未能聯絡事主，無從得知有否留下永久傷勢。官亦不接納被告稱忘記了出庭，認為他有意逃避聆訊，最終判被告監禁 2 年 2 個月。

案情：被告試圖砍向事主頭部

被告劉仲朗（現 31 歲，報稱廚師）承認各一項「有意圖而傷人」罪及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。承認案情指，他在 2023 年 9 月 23 日於紅磡蕪湖街的「雞煲皇」與友人用餐，與洪姓事主互不相識。翌日凌晨 12 時許，被告與事主的胞兄在餐廳廁所外發生爭執。約 10 分鐘後，被告突然走近事主的餐桌，對其胞兄大罵粗言穢語，餐廳東主分開兩人。

事主與胞兄其後在餐廳外再遇到被告，被告對事主大叫，餐廳東主再嘗試勸架，惟被告情緒激動，進入餐廳找到一把 30 厘米菜刀折返，試圖砍向事主頭部，事主舉起左臂自衛，左臂近手肘被菜刀砍傷，事主胞兄制服被告，警方接報到場拘捕被告。

案情：金屬碎片嵌入事主尺骨附近

事主的醫療報告顯示，其左肘有 8 厘米裂傷，須接受緊急手術，醫生發現一塊 2.5 厘米的金屬碎片，部分嵌入事主的尺骨近端，伴有兩厘米的不完整裂痕，其肘肌群有 80% 切斷，關節囊下部有 1 厘米裂傷，已縫針修復，獲以石膏板保護，醫生另批出 18 天病假。

被告在警誡下否認罪行，並指遭數名男子襲擊，不記得有一把刀。他其後在警誡會面中承認，在餐廳飲酒後，在餐廳因使用廁所的問題，與一名身分不詳的男子發生爭執，因衝動和受酒精影響，抓起菜刀砍了事主左臂近手肘一刀。

2024 年 7 月 2 日，被告須在區院應訊，但他缺席聆訊，被發出逮捕令。被告 8 月 24 日被警方尋獲及再次被捕。他在警誡下表示，忘記須出席聆訊。

官庭上展示菜刀缺口及碎片

綜合辯方庭上陳詞及法官引述的求情，被告的母親已過世，現與父親同住，月入 1 萬元，他過往沒有暴力案底，與事主素未謀面，因一時衝動犯案，行為沒有預謀，純粹出於愚蠢，亦已還押一段時間，希望法庭酌情輕判。

法官周燕珠判刑前向被告展示菜刀的缺口，以及一塊金屬碎片，問被告「看不看得到？」被告回應指「睇到」。

官：施襲力度大、傷勢嚴重

法官判刑時指，接納被告沒有預謀襲擊事主，但被告原本斬向事主頭部，事主舉起手自衛，案情可見被告施襲的力度大，造成嚴重傷勢，雖然沒有證據顯示事主留下永久傷勢，但只是因為警方與事主失去聯絡。官採納監禁 3 年為有意圖傷人罪的量刑起點，認罪減刑至兩年監禁。

至於沒有按照法庭的指定歸押罪，官指不接納被告稱忘記了出庭，認為被告有意逃避聆訊，因案件性質嚴重，一般沒有案底人士，不會忘記出庭。官以監禁 5 個月為量刑起點，認罪後減刑至 3 個月，並將兩罪的 1 個月刑期同期執行，總刑期為 2 年 2 個月。

曾被控襲擊繼父

被告劉仲朗（31 歲，報稱廚師），被控於 2023 年 9 月 24 日在紅磡蕪湖街 123 號地下的餐廳「雞煲皇」，意圖使洪姓男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他；他另被控於 2024 年 7 月 2 日，身為獲准保釋的人，無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。

翻查資料，被告於 2020 年曾被控另一項傷人罪，指他與母親李偲嫣及繼父吃宵夜後，因金錢問題與繼父爭執，並以相機腳架襲擊對方 10 分鐘，一度乘的士離開後，再折返用腳架襲擊繼父 5 分鐘，令其頭部及手部有瘀傷、臉骨骨折。控方最終同意撤控，改以簽保 2,000 元及守行為 18 個月結案。

案件編號：DCCC421/2024