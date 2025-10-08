衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
因使用廁所問題與食客起爭執 李偲嫣兒子以菜刀傷人 認罪判囚2年2月
已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉於兩年前在紅磡一間餐廳，因使用廁所問題與食客發生爭執，其後以 30 厘米長的菜刀傷及食客胞弟的左臂。劉被控有意圖而傷人後，一度缺席聆訊，他周三（8 日）於區域法院承認「有意圖而傷人」及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。
法官周燕珠指被告施襲的力度大，事主傷勢嚴重，惟因未能聯絡事主，無從得知有否留下永久傷勢。官亦不接納被告稱忘記了出庭，認為他有意逃避聆訊，最終判被告監禁 2 年 2 個月。
案情：被告試圖砍向事主頭部
被告劉仲朗（現 31 歲，報稱廚師）承認各一項「有意圖而傷人」罪及「沒有按照法庭的指定歸押」罪。承認案情指，他在 2023 年 9 月 23 日於紅磡蕪湖街的「雞煲皇」與友人用餐，與洪姓事主互不相識。翌日凌晨 12 時許，被告與事主的胞兄在餐廳廁所外發生爭執。約 10 分鐘後，被告突然走近事主的餐桌，對其胞兄大罵粗言穢語，餐廳東主分開兩人。
事主與胞兄其後在餐廳外再遇到被告，被告對事主大叫，餐廳東主再嘗試勸架，惟被告情緒激動，進入餐廳找到一把 30 厘米菜刀折返，試圖砍向事主頭部，事主舉起左臂自衛，左臂近手肘被菜刀砍傷，事主胞兄制服被告，警方接報到場拘捕被告。
案情：金屬碎片嵌入事主尺骨附近
事主的醫療報告顯示，其左肘有 8 厘米裂傷，須接受緊急手術，醫生發現一塊 2.5 厘米的金屬碎片，部分嵌入事主的尺骨近端，伴有兩厘米的不完整裂痕，其肘肌群有 80% 切斷，關節囊下部有 1 厘米裂傷，已縫針修復，獲以石膏板保護，醫生另批出 18 天病假。
被告在警誡下否認罪行，並指遭數名男子襲擊，不記得有一把刀。他其後在警誡會面中承認，在餐廳飲酒後，在餐廳因使用廁所的問題，與一名身分不詳的男子發生爭執，因衝動和受酒精影響，抓起菜刀砍了事主左臂近手肘一刀。
2024 年 7 月 2 日，被告須在區院應訊，但他缺席聆訊，被發出逮捕令。被告 8 月 24 日被警方尋獲及再次被捕。他在警誡下表示，忘記須出席聆訊。
官庭上展示菜刀缺口及碎片
綜合辯方庭上陳詞及法官引述的求情，被告的母親已過世，現與父親同住，月入 1 萬元，他過往沒有暴力案底，與事主素未謀面，因一時衝動犯案，行為沒有預謀，純粹出於愚蠢，亦已還押一段時間，希望法庭酌情輕判。
法官周燕珠判刑前向被告展示菜刀的缺口，以及一塊金屬碎片，問被告「看不看得到？」被告回應指「睇到」。
官：施襲力度大、傷勢嚴重
法官判刑時指，接納被告沒有預謀襲擊事主，但被告原本斬向事主頭部，事主舉起手自衛，案情可見被告施襲的力度大，造成嚴重傷勢，雖然沒有證據顯示事主留下永久傷勢，但只是因為警方與事主失去聯絡。官採納監禁 3 年為有意圖傷人罪的量刑起點，認罪減刑至兩年監禁。
至於沒有按照法庭的指定歸押罪，官指不接納被告稱忘記了出庭，認為被告有意逃避聆訊，因案件性質嚴重，一般沒有案底人士，不會忘記出庭。官以監禁 5 個月為量刑起點，認罪後減刑至 3 個月，並將兩罪的 1 個月刑期同期執行，總刑期為 2 年 2 個月。
曾被控襲擊繼父
被告劉仲朗（31 歲，報稱廚師），被控於 2023 年 9 月 24 日在紅磡蕪湖街 123 號地下的餐廳「雞煲皇」，意圖使洪姓男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他；他另被控於 2024 年 7 月 2 日，身為獲准保釋的人，無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。
翻查資料，被告於 2020 年曾被控另一項傷人罪，指他與母親李偲嫣及繼父吃宵夜後，因金錢問題與繼父爭執，並以相機腳架襲擊對方 10 分鐘，一度乘的士離開後，再折返用腳架襲擊繼父 5 分鐘，令其頭部及手部有瘀傷、臉骨骨折。控方最終同意撤控，改以簽保 2,000 元及守行為 18 個月結案。
案件編號：DCCC421/2024
其他人也在看
蔡天鳳前家翁鄺球斷供居屋 被銀行入稟收樓 鄺確認不抗辯
女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳的前家翁鄺球名下的一個居屋單位，因斷供按揭被匯豐銀行入稟申請收樓，以及追討約 200 萬元貸款及利息，案件周三（8 日）在區域法院提訊。原告指，已將聆訊文件送達赤柱監獄，鄺球確認他不會抗辯、不會出席聆訊。案件押後待原告存檔誓章及草擬命令。法庭線 ・ 5 小時前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
天水圍53歲婦人伏屍公園 夫認屍嚎哭：放心我會睇住兩個女
天水圍今日（8日）一名婦人伏屍公園。今日凌晨5時03分，一名53歲姓梁婦人於天水圍天瑞路6號天水圍公園、近天瑞邨出入口處浴血昏迷。警方和救援人員接報報趕至現場，經檢驗後，證實婦人已經當場死亡。警方架起圍欄封鎖現場，遺體暫時被安放在地面位置，用帳幕覆蓋，刑事調查隊跟進事件。消息指，女死者頸部有10厘米乘5厘米傷痕，警員在am730 ・ 8 小時前
日本足協高層機上瀏覽兒童色情影像 被判禁入境法國 10 年 監禁 18 個月緩刑︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本足球協會（JFA）技術總監影山雅永日前在法國被裁定，在航班上瀏覽兒童色情圖片罪成，被判監禁 18 個月，緩刑執行，並被罰款 5,000 歐元（約 45,000 港元），同時被禁止在未成年人士相關機構任職及入境法國 10 年。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
東涌東站防火板等使用未審批螺絲螺栓 港鐵向承建商發「不合格通知書」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】繼8月被揭發使用冒牌磚後，正在興建的港鐵東涌綫延線東涌東站，再被發現月台層牆身防火板、鋼橋等範圍使用未經審批的螺絲及螺栓。港鐵回覆查詢指，已向承建商發出「不合格通知書」，承建商已抽取相關物料樣本測試，並確認符合合約及法例訂明的要求。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
長者優惠｜祖父母感謝節2025同樂日！荃灣免費入場 互動攤位+家庭工作坊+精采表演一文睇清
由李錦記家族基金主辦的「祖父母感謝節2025同樂日」 將於10月12日（星期日） 舉行，活動以「五種愛的語言」為主題，可以免費參加，祖孫三代可以一齊去現場玩多個互動攤位、家庭樂工作坊，更有舞台表演，以及繪畫比賽優勝作品展，藉此鼓勵家庭成員用行動表達愛與關懷。Yahoo Food ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教，現為助理校長。《Yahoo新聞》接獲消息指，該助理校長上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
天水圍公園女子倒斃 頸部有傷痕 警料屬自殺｜Yahoo
天水圍發生一宗命案，一名女子今日（8日）清晨被發現倒斃在天水圍公園，當場證實不治，死者頸部有明顯傷痕。警方封鎖現場調查後，相信事主在上址割頸自殺，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
日本綜藝曝高收入糗事內幕！越有錢越拉褲子的驚人真相！
年薪越高，失禁率越高！低收入31.6%，高收入衝到47.4%！主持人在節目裡笑翻：「有錢人怎麼這麼不爭氣？」這調查聽起來荒唐，卻戳中不少上班族的痛點。Japhub日本集合 ・ 1 天前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
員工誤收330倍薪水爽離職 公司討錢慘敗訴
[NOWnews今日新聞]智利一家食品大廠曾發生一起重大疏失，導致1名月薪才約新台幣1.6萬元的員工，一次性收到約330倍的薪資，公司提告竊盜罪，卻在歷經3年的訴訟後得到敗訴結果。綜合《太陽報》等外媒...今日新聞 ・ 1 天前
屯門公路九巴車長駕車期間暈倒 猛撼路牌一度被困
屯門公路發生交通意外。 今日（8日)早上10時08分，一輛九巴沿屯門公路、往屯門市中心方向行駛，駛至安定邨對開時，九巴車長突然暈倒，九巴在無人駕駛下猛撼向路牌，車頭擋風玻璃爆裂，車長一度被困，其他途經司機見狀，連忙報警求助。am730 ・ 8 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言
港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
張曼玉法國起「夢想花園」？波爾多酒莊平過啟德新盤 影后心動
張曼玉計劃在法國波爾多買地「起花園」，掀起網民熱議，當地酒莊價格暴跌至約1,600萬港元即可入場，平過香港啟德新盤，生活悠閒、空氣自由，難怪影后心動。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
緬甸軍政府中秋夜空襲集會平民 滑翔傘投炸彈 24 死 47 傷
緬甸軍政府周一（6 日）向一群集會中的平民施襲，利用滑翔傘投擲最少兩枚炸彈，造成最少 24 人死亡、47 人受傷。事發於緬甸中部的昌吳（Chaung-U），當時約有一百個平民趁點燈節全國假日聚集，聲援正被關押的政治犯。國際特赦組織促請東盟向緬甸軍政府施加壓力，呼籲國際社會採取急切措施保護緬甸平民。Yahoo新聞 ・ 3 小時前