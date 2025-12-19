因受當地罷工影響 港寄希臘郵件派遞服務延誤

《情常在》年長主人在離世前，最放不下的往往是家中毛孩，醫管局現時會容許重病病人與毛孩見最後一面，好好的道別和表達愛意。將軍澳醫院病塌中的伯伯，在離世前一個月，獲安排與愛犬Rio重逢，狗狗靜靜地依偎在伯伯身上，短短的最後相聚，人狗間的愛意，勝過千言萬語。 醫管局早前在其刊物《協力》訴說了伯伯和Rio的故事。現年約8歲的狗狗Rio在還是小狗時，在街上便認定了伯伯是他主人，一直跟著伯伯，結果伯伯將他帶回家，之後的8年，人狗成為了彼此最重要的家人。 然而好景不常，伯伯因重病長期住院，入住將軍澳醫院後，獲轉介至紓緩治療科評估。伯伯在面談中反覆向醫護人員和家人提出對Rio無盡的掛念，希望能再見愛犬一面。 醫院管理層在評估風險與病人需要後，全力支持讓伯伯和Rio重聚，隨即啟動跨部門部署，確保寵物探病的過程安全且不影響病房運作。病房、感染控制組、護理服務科及行政事務科等合力為這次探訪鋪路。 將軍澳醫院內科病房經理譚卓傑表示：「我們確保Rio已完成接種所需疫苗、植入晶片並徹底清潔；並預先規劃好路線，由停車場直達八樓獨立病室，特別避開探訪高峰時段和人流較多的區域，每個細節都經過細心規劃，務求將對醫院運作的

香港動物報 ・ 18 小時前