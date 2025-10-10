因疫情暫停多時 中朝邊境陸運郵路恢復

【on.cc東網專訊】中國國家郵政局周五（10日）發布消息，上月25日經中朝政府部門協調，中國和北韓邊境陸運郵路（丹東-新義州）正式恢復。

丹東是遼寧省重要的邊境口岸、港口城市和遼東地區中心城市，遼寧沿海經濟帶城市，地處遼寧東南部，東與北韓的新義州隔江相望。中國國家郵政局指出，中朝邊境陸運郵路的復通，將為兩國人民郵件往來提供更多便利。

2022年4月新冠疫情仍在肆虐之際，中國外交部宣布鑑於丹東疫情形勢，中朝雙方經過友好協商，決定臨時暫停丹東至新義州口岸鐵路貨運。至同年9月，中國外交部指中朝雙方根據兩國相關涉邊條約並通過友好協商，決定重啟丹東-新義州口岸鐵路貨運。

