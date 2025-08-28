經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
因疫苗政策與衛生部長槓上 白宮開除美CDC主任
（法新社華盛頓28日電） 美國川普政府今天證實，已將疾病管制暨預防中心（CDC）主任莫納雷斯（Susan Monarez）開除。稍早，莫納雷斯在與疫苗懷疑論者、衛生部長小羅勃甘迺迪陷入僵局期間拒絕下台。
代表CDC部分職員的工會表示，小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）大規模改革美國疫苗政策所引起的爭議持續升級，也導致CDC另5名高階官員宣布辭職。 莫納雷斯是衛生科學家、資深公職人員，她擔任CDC主任還未滿1個月，小羅勃甘迺迪領導的衛生與公眾服務部（Department of Health and Human Services）今天就在社群平台X上宣布，莫納雷斯「已不再是主任」。
但莫納雷斯的律師表示，莫納雷斯不會下台，因為她沒有辭職，也沒有收到白宮將她解職的通知。
白宮後來證實，莫納雷斯已遭開除。
白宮發言人德賽（Kush Desai）透過電子郵件向法新社表示：「正如她律師在聲明中所明確指出的，莫納雷斯不認同總統『讓美國再次健康』的施政方針。由於莫納雷斯雖告知衛生部領導階層她有意辭職，但卻拒絕請辭，白宮已解除她在疾管中心的職務。」
在稍早發出的聲明中，莫納雷斯的律師指責小羅勃甘迺迪「將公共衛生武器化以謀取政治利益」，並「將數以百萬計美國人的生命置於危險之中」。
「華盛頓郵報」最先報導了莫納雷斯遭解職的消息，並指出小羅勃甘迺迪是在莫納雷斯拒絕承諾支持他的疫苗政策變更後，施壓莫納雷斯辭職。
